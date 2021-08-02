Пранкер, изобразивший "приступ коронавируса" в московском метро, получил более двух лет колонии

50 минут назад

Автор фото, Maxim Grigoryev/TASS

Пресненский суд Москвы приговорил пранкера Кароматулло Джаборова к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима за то, что тот разыграл в прошлом году "приступ коронавируса" в московском метро.

Гособвинитель просил для Джаборова четыре года лишения свободы.

Адвокат подсудимого Роман Шахманов заявил агентству ТАСС, что сторона защиты не будет обжаловать приговор.

"Джаборов полностью признал вину и с учетом времени, проведенного в СИЗО, будет отпущен на свободу через три недели. Это произойдет, если прокуратура и администрация метро не обжалуют приговор. Что касается нас, то мы не будем этого делать", - объяснил он.

Видео, из-за которого Джаборова приговорили к реальному сроку, появилось в интернете в начале февраля прошлого года. В нем показано, как молодой человек в маске идет по вагону метро, а затем внезапно падает на пол. Пассажиры сначала подбегают к нему, чтобы помочь, но после того, как сообщники пранкера начинают кричать, что у него коронавирус, люди в панике отбегают.

В связи с инцидентом полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное группой лиц). Максимальное наказание по этой статье - семь лет лишения свободы.

Спустя неделю после публикации того видео был задержан гражданин Таджикистана Джаборов. Сначала ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, но позже выяснилось, что обвиняемый не проживает по адресу, который указал в протоколе допроса, и суд его арестовал.

Были задержаны и сообщники Джаборова, которые снимали пранк на камеру. Они находились под подпиской о невыезде и получили условные сроки.