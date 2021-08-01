Олимпийский дневник: новый самый быстрый человек планеты, у России - теннисное золото и серебро

18 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ламонт Марсель Джейкобс празднует пообеду

В воскресенье на Олимпиаде в Токио появился новый обладатель неофициального титула самого быстрого человека в мире - именно так называют победителей олимпийского турнира по бегу на 100 метров. Неожиданно для экспертов новым чемпионом на стометровке стал атлет из Италии Ламонт Марсель Джейкобс. Российские спортсмены на Играх за день завоевали одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали, в том числе заняли второе место в одиночном теннисном турнире среди мужчин и золото - в соревновании смешанных пар.

Среди стран мира на первом месте по числу наград остается сборная Китая, у которой 23 золотых, 14 серебряных и 13 бронзовых медалей. Вторую позицию занимают США (20 золотых, 23 серебряных и 16 бронзовых), а третью - Япония (17-5-9).

Российский олимпийский комитет в неофициальном общем зачете - на пятом месте с результатом 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Легкая атлетика: новый олимпийский чемпион на стометровке

Итальянский спринтер Джейкобс занял первое место в финальном забеге на дистанции 100 метров с результатом 9,80 секунды. На втором месте - американец Фред Керли, отставший от победителя всего на четыре сотых секунды, а бронза - у канадца Андре Де Грасса.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Во время финального забега на стометровке

Джейкобс не считался фаворитом на олимпийской стометровке, ранее он выступал как прыгун в высоту и занялся бегом на 100 метров в 2018 году. Только в мае этого года он впервые сумел пробежать эту дистанцию быстрее, чем за 10 секунд.

Успеху Джейкобса помогло в том числе то, что в финале не выступали два признанных спринтера из США: нынешний чемпион мира Кристан Коулман и показавший самый лучший результат в этом году Трэйвон Бромелл.

"Не знаю… Это просто мечта, мечта! Фантастика!" - сказал спортсмен после победы.

Титул самого быстрого человека в мире на предыдущих трех олимпиадах завоевывал ямайский спринтер Усейн Болт. Ему по-прежнему принадлежит мировой рекорд на дистанции 100 метров - 9,58 секунды., который он установил еще в 2009 году.

Второй сенсацией воскресенья стало решение двух прыгунов в высоту - итальянца Джанмарко Тамбери и спортсмена из Катара Мутаза Баршима воздержаться от дуэли за первое место и разделить золотые медали.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Итальянский спортсмен не побоялся разделить свои эмоции с оппонентом

После тяжелого двухчасового соревнования оба атлета взяли высоту 2,37 метра - и у обоих было по три неудачных попытки, когда они пытались побить олимпийский рекорд - 2,39 метра.

Им предложили продолжить борьбу за золото между собой, но прыгуны решили, что в этом турнире победителей должно быть двое. Таким образом медали олимпийских чемпионов в атлетике достались двум спортсменам одновременно впервые с 1912 года.

Тамбери и Баршим обнялись и сделали победный круг по стадиону с флагами своих стран.

Бронзовую медаль по прыжкам в высоту получил спортсмен из Беларуси Максим Недосеков. Он тоже закончил соревнования с высотой 2,37 метра, однако использовал больше попыток, чем атлеты из Италии и Катара.

Для российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной день закончился травмой: во время третьей попытки на квалификационных соревнованиях она повредила правое бедро и была вынуждена покинуть олимпийский стадион на инвалидной коляске.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дарья Клишина получила травму

Представитель Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко сообщила ТАСС, что спортсменка все еще вынуждена пользоваться костылями. "Дашу осмотрели наши врачи. Подозрение на надрыв задней поверхности бедра, дальше будут делать МРТ в клинике Олимпийской деревни. Пока по-прежнему на костылях", - цитирует агентство Глущенко.

Клишина - одна из десяти легкоатлетов из России, которым разрешили принять участие в Олимпийских играх в Токио в качестве спортсменов с нейтральным статусом. Из-за допингового скандала российская Всероссийская федерация легкой атлетики лишена полноправного членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Теннис: золото и серебро россиян

В воскресенье значительных успехов на Олимпиаде добились российские теннисисты: они завоевали золотую и сразу две серебряных награды.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Российские теннисисты заняли сразу две ступеньки пьедестала

Чемпионами в парном смешанном разряде стали Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, при этом в финальном матче они одержали победу над соотечественниками Еленой Весниной и Асланом Карцевым.

Бронза в этом виде соревнований автоматически досталась австралийцам Эшли Барти и Джону Пирсу. Они должны были сражаться за третье место с сербами Ниной Стоянович и Новаком Джоковичем, однако те снялись с турнира из-за травмы плеча, полученной первой ракеткой мира.

"Никто в нас особо не верил до начала турнира, но мы смогли выиграть олимпийское золото, - цитирует ТАСС Павлюченкову. - Турнир был драматичным. И сейчас могу сказать одно - моя мечта сбылась".

При этом в одиночном мужском разряде россиянин Карен Хачанов получил серебро, проиграв в финале представителю Германии Александру Звереву. Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал результат Качанова успехом, но отметил, что в некоторых аспектах его игра уступала теннисисту из ФРГ.

"Хачанов с французом и испанцем сыграл идеально. Это от случая к случаю. Либо игра идет, либо нет, - цитирует Тарпищева "Спорт-экспресс". - Зверев в любом элементе сегодня выглядел превосходно, лучше играл. Могу сказать, что Карен плохо подавал, а тот все принимал. В этом все и решилось".

Спортивная гимнастика: серебро Ильянковой и золото израильтян

Россиянка Анастасия Ильянкова заняла второе место в упражнениях на разновысоких брусьях. Золото в этом виде - у спортсменки из Бельгии Нины Дервал, а бронза - у американки Сунисы Ли, ранее получившей самое престижное в гимнастическом мире звание абсолютной чемпионки в индивидуальном многоборье.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Анастасия Ильянкова во время соревнований

"Для меня серебро - это как золото, - цитирует Ильянкову "Спорт-экспресс". - На протяжении всего своего олимпийского пути я постоянно ждала. Сначала ждала в квалификации, потому что выступала последней. Потом целую неделю ждала своего финала. И наконец, уже в финале ждала оценок, чтобы понять, какое место я займу".

20-летняя Ильянкова в 2019 году стала чемпионкой мира, она принесла российской сборной уже пятую медаль в спортивной гимнастике.

Тем временем израильский спортсмен украинского происхождения Артем Долгопят завоевал для своей страны вторую в истории олимпийскую золотую медаль - и первую с 2004 года. Он занял первое место в вольных упражнениях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Артем Долгопят выиграл для Израиля второе олимпийское золото в истории