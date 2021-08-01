Война в Афганистане. Талибы ведут уличные бои и пытаются взять города Герат, Лашкаргах и Кандагар

7 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спецназ Афганистана срочно перебросили в Герат в попытке остановить наступление талибов

На юге и западе Афганистана продолжаются интенсивные бои между правительственными войсками и силами движения "Талибан" (запрещено в России). Талибы пытаются взять под контроль важные города Лашкаргах, Кандагар и Герат.

Как сообщила американская телекомпания CNN, ссылаясь на местных журналистов, талибам удалось завоевать несколько районов города Лашкаргах, столицы провинции Гильменд. Через Лашкаргах проходят несколько стратегически важных дорог, в том числе основной путь между Кандагаром, Гератом и экономически важными сельскохозяйственными районами на юге страны.

Уличные бои в Лашкаргахе

Главный город Гильменда Лашкаргах может стать первой из 34 столиц афганских провинций, оставленной правительственными силами. По некоторым данным, талибам уже удалось захватить большую его часть. Бои идут всего в нескольких сотнях метров от правительственных зданий.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вооруженные столкновения в окрестностях Лашкаргаха начались еще в мае, после того, как президент США Джо Байден заявил о выводе американских войск

Талибы опубликовали кадры, на которых они находятся на центральной площади города, известной как перекресток Мира.

Один из жителей Лашкаргаха, Бадшах Хан, сказал по телефону журналистам агентства Франс пресс, что бои ведутся за каждую улицу и за каждый дом: "На улицах лежат трупы, в том числе и на главной площади", - говорит этот человек. Он добавляет, что талибы окружили штаб-квартиру полиции и офис губернатора.

Представители гуманитарной организации Emergency заявили, что местная больница переполнена мирными жителями, ставшими жертвами боев и артобстрелов. Как сказал еще один житель города Халима Карими, "Над нами не сжалится ни "Талибан", ни правительственные силы, которые продолжают нас бомбить".

После поражения "Талибов" в войне с западной коалицией в 2001 году присутствие сторонников этого движения в Гильменде практически не ощущалось, хотя в этом регионе Афганистана исторически их было довольно много.

Герат: бои за аэропорт

В провинции Герат на северо-западе Афганистана талибам удалось захватить дорогу, связывающую столицу региона с аэропортом. Сам аэропорт пока находится в руках правительственных сил.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После вывода американских военных афганским силам безопасности приходится сражаться с талибами самостоятельно

В воскресенье Министерство обороны написало в "Твиттере", что "в Герат прибыли сотни солдат спецназа". "Они усилят наступательные операции и подавят "Талибан" в Герате. Ситуация в провинции скоро исправится", - сказано в сообщении.

Бои с талибами продолжаются на подступах к городу Герат, при этом правительственные силы наносят по позициям исламистов удары с воздуха.

Что ждет Кандагар

Тем временем в аэропорту Кандагара в воскресенье были отменены все рейсы, поскольку ракета, выпущенная талибами, повредила взлетно-посадочную полосу.

Депутат афганского парламента из Кандагара Гуль Ахмад Хамин сказал Би-би-си, что город может оказаться в руках "Талибана". По его словам десятки тысяч людей уже были вынуждены покинуть свои дома, провинции грозит гуманитарная катастрофа, а ситуация ухудшается с каждым часом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бои между талибами и правительственными силами в Кандагаре начались 23 июля. Если талибы действительно хотят сделать его своей временной столицей, дальнейшие бои будут тяжелыми

Гуль Ахмад Хамин говорит, что в городе идут самые серьезные бои за последние 20 лет. По мнению депутата, талибы бросили серьезные силы на Кандагар, потому что хотят сделать его своей временной столицей. И если город и провинция окажутся в их руках, то могут быть потеряны еще шесть провинций в этом же регионе.

К чему привел вывод войск США

Война с талибами в Афганистане обострилась на фоне вывода из страны войск США, которые находились там почти 20 лет. Афганистан покинули уже около 95% американских военнослужащих.

В отчете Пентагона о ситуации в Афганистане, опубликованном за несколько недель до начала массового вывода войск, говорится, что силы обороны и безопасности Афганистана "оказались не готовы к такому развитию событий, чем талибы не преминули воспользоваться".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Опустевшая американская военная база в Кандагаре

Стремительность, с которой силы безопасности Афганистана уступили талибам большие участки территории, поразила многих. По информации Long War Journal, американского сайта, который отслеживает ситуацию в Афганистане, на сегодняшний день талибы контролируют 13 из 16 районов провинции Герат.

Согласно этим данным, в масштабах всей страны в их руках находятся 223 района, за 116 ведутся бои, и их силы угрожают 17 из 34 столиц афганских провинций.

Редактор Long War Journal Билл Роджио сказал в интервью CNN, что, например, "вывод американских ВВС, которые составляли 80% боевой силы и гражданских контрактников, занимавшихся техобслуживанием и ремонтом, поставил афганские ВВС в очень трудное положение".

Начиная с января, около 294 тыс. афганцев были вынуждены покинуть свои дома, а общее число беженцев по всей стране превысило 3,5 млн человек, сообщает Миссия ООН по содействию Афганистану.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Семьи, вынужденные оставить свои дома из-зв боев вокруг Кандагара

В еще одном отчете, опубликованном 26 июля, ООН предупредила, что число жертв среди гражданских лиц в первой половине 2021 года достигло "рекордного уровня".