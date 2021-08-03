Дайджест: Тимановская летит в Варшаву; на Олимпиаде - решающие игры в футболе и баскетболе

20 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Кристина Тимановская в посольстве Польши в Японии. Из олимпийского Токио она полетит не домой, куда хотели ее отправить чиновники от спорта, а в Варшаву, где будет ходатайствовать об убежище

Тимановская летит в Варшаву

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую власти насильно пытались вернуть из олимпийского Токио домой за критику чиновников, получила польскую визу.

Многочисленные источники накануне объявили со ссылкой на польских дипломатов, что Тимановская находится в посольстве Польши в Токио и в скором времени полетит в Варшаву, где сможет ходатайствовать об убежище, при этом в аэропорт ее будут сопровождать консул Польши и охрана.

Когда именно это произойдет, не сообщается. Прямой рейс Токио-Варшава будет только 4 августа, но кроме него есть много вариантов с пересадкой.

Муж Тимановской Арсений Зданевич тоже спешно уехал из Беларуси и сейчас находится на Украине.

Олимпиада - золото Германии, Норвегии и Новой Зеландии

Пока в Европе была ночь, на Олимпиаде в Токио разыграли три комплекта медалей. В прыжках в длину победу в последней попытке вырвала Малайка Михамбо из Германии, обойдя американку Бритни Рис, в беге на 400 м с барьерами мужчины статус фаворита подтвердил, установив мировой рекорд, норвежец Карстен Вархольм, а в спринте в гребле на каноэ победила Лиза Кэррингтон из Новой Зеландии.

26 комплектов медалей и решающие матчи в Токио

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Звезда НБА Кевин Дюрант и вся команда США - по-прежнему фавориты баскетбольного турнира, хоть и проиграли в группе французам

В олимпийском Токио во вторник разыграют 26 комплектов медалей (включая уже упомянутые выше) в легкой атлетике, спортивной гимнастике, боксе, борьбе классической и вольной, велогонках на треке, прыжках с трамплина, гребле на каноэ, в парусном спорте и тяжелой атлетике.

Но больше всего болельщиков, наверное, заинтересуют матчи на вылет в популярнейших командных видах спорта: футболе, баскетболе и волейболе.

В мужском футболе - уже полуфиналы. Ведомая Ричарлисоном из "Эвертона" Бразилия в 11 утра по Москве и 9 утра по Лондону играет с Мексикой, а во второй паре через три часа сойдутся Испания и Япония.

В мужском баскетболе стадия плей-офф только началась. Словения во главе с невероятным Лукой Дончичем разромила Германию 94:70. В других четвертьфиналах американцы в четвертьфинале играют с чемпионами мира испанцами, обыгравшие США в группе французы (да-да, времена тотального превосходства американцевнад всеми остальными давно закончились) встречаются с итальянской сборной, в четвертой паре за выход в полуфинал поспорят Австралия и Аргентина.

В мужском волейболе - тоже четвертьфиналы. Россияне уже вышли в полуфинал, обыграв в трех Канаду. Лидеры мирового рейтинга и олимпийские чемпионы бразильцы играют с Японией, вторые в этом рейтинге поляки - с Францией, а серебряные призеры прошлой Олимпиады итальянцы попробуют выбить Аргентину.

Приговор Любови Соболь

Преображенский районный суд Москвы должен огласить приговор соратнице Алексея Навального Любови Соболь по так называемому "санитарному делу" - делу об акциях протеста против ареста Навального 23 января этого года.

Приговор вначале планировали огласить в понедельник, но перенесли на вторник, а вместо Соболь огласили приговор - штраф 100 тысяч рублей - другому обвиняемому по этому делу, Дани Акелю.

Суд над "Омбудсменом полиции"

В другом районном суде Москвы, Люблинском, будут судить бывшего полицейского Владимира Воронцова. Он в своем проекте "«Омбудсмен полиции» в нескольких соцсетях критиковал МВД, за что его обвинили в оскорблении представителя власти, клевете, вымогательстве и распространении порнографии.

Starliner и Ракетчица Рози летят на МКС

Новый шаг в освоении космоса частными компаниями: 3 августа к Международной космической станции (МКС) должен стартовать корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing на тяжелой ракете Atlas 5 компании United Launch Alliance (ULA).

Этот второй тестовый полет "Старлайнера" будет беспилотным: корабль доставит на МКС почти 200 кг груза, а кресло пилота посадят манекен, который назвали Ракетчица Рози (Rosie the Rocketeer).

Автор фото, Maxim Grigoryev/TASS Подпись к фото, За снятый на видео злой розыгрыш в метро Кароматулло Джаборов получил реальный срок

Guardian: Тимановская как символ бегства молодежи из Беларуси

Британская газета Guardian в редакционной статье напомнила, отталкиваясь от случая Кристины Тимановской, что из Беларуси бегут не только активисты-оппозиционеры, спасаясь от репрессий властей.

"То, что режим господина Лукашенко по сути нелегитимен, продемонстрировали события после украденных выборов 2020 года. Теперь он борется за выживание, грубо подавляя всякое несогласие, где бы он его не увидел", - пишет газета.

Guardian напоминает, что тысячи молодых беларусов бежали от массовых арестов, избиений и пыток в соседние Литву, Польшу и Украину; страну покинули, по некоторым оценкам, до 15 тысяч программистов и многие молодые профессионалы из других сфер.

"Господин Лукашенко, конечно, без сожалений помашет им ручкой - он строит страну по образу и подобию репрессивного государства-сателлита СССР. Для остатков протестного движения решение Тимановской присоединиться к тем, кто просит об убежище, - это очередное напоминание, какие темные времена настали после тех прошлогодних дней надежды", - пишет Guardian.

Немецкое радио: охота на диссидентов по всему миру

Общественное Немецкое радио один из своих последних репортажей тоже начинает с напоминания о Беларуси и Лукашенко - но рассказывает о более широкой теме: о том, как автократии охотятся на своих оппонентов по всему миру.

"Европа ужаснулась, когда власти Беларуси заставили пассажирский самолет сесть в Минске и захватили оппозиционера [...] Но минский режим - далеко не единственный режим в мире, который протягивает железную длань за пределы своей страны, чтобы схватить бежавших диссидентов. Одна только Турция за последние пять лет похитила за рубежом более ста оппонентов режима", - рассказывает Deutschlandfunk (текст репортажа на немецком).

Турецкие власти во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом охотятся прежде всего на тех, кого считают сторонниками проповедника Фетхуллы Гюлена, которого Эрдоган обвиняет в организации попытки переворота в 2016 году. При этом, как отмечает Deutschlandfunk, власти и подконтрольная им пресса не открещиваются от своих операций за рубежом, а, наоборот, победно рапортуют об успешных похищениях, называя это "войной с терроризмом".

"Китай наиболее широко преследует диссидентов по всему миру, Россия совершает больше убийств - у каждой страны свой почерк. Но что касается похищений, то тут мировой лидер - Турция", - сказал радиостанции глав аотдела исследований американской правозащитной организации "Freedom House" Нейт Шенккан.

По подсчетам "Freedom House", преследованием оппозиционеров за рубежом - в том числе убийствами и похищениями - занимается 31 страна мира, а сотрудничают с ними 79 стран пребывания беженцев. Некоторые из этих случаев, как кошмарное убийство Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле, попадают в мировые новости, а какие-то остаются практически незамеченными.

Подпись к фото, Нелегальные иммигранты, которых пропускают через границу белорусы, оказываются в лагерях в Литве, которой трудно справиться с таким наплывом

Белорусские власти в ответ на санкции пропускают через границу в Литву тысячи нелегальных иммигрантов из Ирака, Сирии и других южных стран. Литовские власти называют это "гибридной агрессией". А сами мигранты попадают в Литве совсем не в те условия, о которых им мечталось, когда они отправлялись в путь, чтобы нелегально попасть в Евросоюз.

Наш корреспондент Оксана Антоненко побывала в местах, где содержат нелегалов, и поговорила с ними, с их родственниками и с литовскими чиновниками:

А если нет времени или желания читать хороший, обстоятельный репортаж об атаке Беларуси на Литву посредством нелегальных иммигрантов, то можно посмотреть видеорепортаж наших корреспондентов о ней.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как в Литве начался миграционный кризис и что делают власти