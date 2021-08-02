Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев вернулся в страну на допрос

18 минут назад

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Аскар Акаев на приеме в посольстве Италии в Москве в 2018 году

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев доставлен в Бишкек по делу крупнейшего в стране золоторудного месторождения "Кумтор", заявили власти. По другой версии, он вернулся сам. В деле фигурируют бывшие премьеры, депутаты и чиновники. Власти допускали, что в нем появятся и экс-президенты, в том числе покинувший страну в 2015 году Акаев.

"Экс-президент Киргизии Аскар Акаев, находящийся в розыске по делу о коррупции на золоторудном месторождении "Кумтор", доставлен в Бишкек. После чего он незамедлительно передан межведомственной следственной группе", - сообщили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ).

Акаев - первый президент Кыргызстана. Он занимал этот пост с августа 1991 года до апреля 2005 года, когда в стране произошла "тюльпановая революция". С тех пор, как сообщалось, он жил в Москве и преподавал в МГУ.

Сейчас Акаев находится в здании госкомитета, где с его участием проводятся следственные действия. В пресс-службе ГКНБ изданию "Клооп" заявили, что свергнутого президента доставили в Бишкек в понедельник.

Политик Феликс Кулов со ссылкой на президента Садыра Жапарова сказал изданию 24.kg, что Акаев сам решил приехать в Бишкек и дать показания в рамках дела "Кумтора" и готов сотрудничать со следствием. По его выражению, Жапаров "проявил великодушие" и "дал возможность приехать бывшему президенту".

"Насколько мне известно, Аскара Акаева никто не принуждал, и по прибытии в Бишкек он направился в ГКНБ", - подчеркнул Кулов.

"Акаев наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту "Кумтор" в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации генерального соглашения", - сообщили в ГКНБ.

"Президентское" дело

8 июля этого года Акаев и еще один бывший президент Курманбек Бакиев, также потерявший пост в результате волнений, были объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения "Кумтор". Об этом сообщал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

"Следствием был проведен глубокий анализ всей хронологии событий, связанных с реализацией проекта, и определены следующие направления расследования: в 1992-1994 годы произошло заключение генерального соглашения с компанией, по которому к уголовной ответственности за злоупотребление должностным положением привлечен бывший президент Акаев, он объявлен в розыск", - говорил Ташиев.

Канадская Centerra Gold около 30 лет ведет разработку в Кыргызстане крупнейшего месторождения "Кумтор" с запасами золота около 700 тонн.

Ташиев говорил журналистам, что еще один бывший президент Алмазбек Атамбаев может стать фигурантом дела о коррупции вокруг золоторудного месторождения Кумтор. Сейчас он отбывает срок в колонии. "Установлено, что в 2017 году под видом займов из Кумтора было выведено 500 млн долларов", - заявлял глава ГКНБ.

"В этом деле фигурируют бывшие премьер-министры, спикеры, депутаты, высокопоставленные чиновники. Если надо, возможно, привлечем к ответственности и бывших президентов, потому что они напрямую причастны к этим делам", - утверждал Ташиев.

В начале июня по делу "Кумтор" были задержаны два депутата парламента Кыргызстана, в том числе брат бывшего президента страны Асылбек Жээнбеков. За день до этого по делу задержали бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова и двух бывших депутатов. Под следствием находится еще один бывший премьер Мухаммедкалый Абылгазиев.

Генпрокуратура страны утверждает, что в 1992-2019 годы представители власти и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ" заключали "заведомо невыгодные" для страны соглашения по разработке золоторудного месторождения.

Власти запустили процесс национализации "Кумтора". 18 мая был назначен внешний управляющий. Эти действия привели к конфликту не только с Centerra Gold Inc., но и с властями Канады.

Centerra Gold Inc. через "Кумтор Голд Компани" разрабатывает рудник Кумтор - крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании. 7 мая суд в Бишкеке постановил взыскать с "Кумтор Голд Компани" примерно 3 млрд долларов в пользу государства.

Правительство Канады заявляло, что взятие под контроль "публично торгуемой канадской компанией с международными активами" может иметь "далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций".