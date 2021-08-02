Олимпийский дневник: немецкие велогонщицы побили мировой рекорд, штангистка-трансгендер впервые участвует в Играх

41 минуту назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Женская сборная велосипедисток из Германии установила мировой рекорд

На Олимпийских играх в Токио в понедельник разыгрывают 22 комплекта медалей в легкой атлетике, тяжелой атлетике, гимнастике, велоспорте, бадминтоне, конном спорте, стрельбе, борьбе и парусном спорте. Также начинаются соревнования на велотреке и в синхронном плавании, где у россиян велики шансы на золотве медали.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях. Она разделит бронзу с японкой Маи Мураками, так как обе набрали одинаковое количество очков.

Золото завоевала американка Джейд Кэри, серебро - итальянка Ванесса Феррари.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала бронзовым призером Олимпиады

Россиянин Сергей Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки с трех позиций.

В прыжках в длину победил грек Мильтиадос Тентоглу, серебро и бронза достались двум кубинцам, Хуану Эчеварии и Майкелу Массо.

В беге на 100 метров с препятствиями золото уверенно забрала Жасмин Камачо-Куинн из Пуэрто-Рико, серебро досталось Кендре Харрисон из США, а бронза - Меган Таппер с Ямайки.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мильтиадос Тентоглу стал олимпийским чемпионом по прыжкам в длину

В парном бадминтоне золотую медаль получили индонезийки Грейсия Полий и Априяни Рахаю, серебро у спортсменок из Китая, бронза досталась Южной Корее.

Немецкие велогонщицы Франциска Брауссе, Лиза Бреннауэр, Лиза Кляйн и Мике Крёгер установили новый мировой рекорд в квалификации командной гонки преследования. Они продемонстрировали результат 4.07,307.

Предыдущий мировой рекорд был установлен британками на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году - 4.10,236.

В соревнованиях по скоростной стрельбе из пистолета золотую медаль завоевал Жан Кикампуа из Франции, серебро досталось Лейрису Пупо из Кубы, бронза у Ли Юэхун из Китая.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Золотой призер Олимпиады в Токио китаец Лю Ян

Лю Ян из Китая выиграл золото на мужских гимнастических кольцах на Олимпийских играх. Вторым стал его соотечественник Ю Хао. Бронзовую медаль завоевал олимпийский чемпион 2016 года в данном виде, грек Элефтериос Петруниас.

Штангистка-трансгендер впервые участвует в Играх

Лорел Хаббард - одна из трех спортсменок, соревнующихся в Токио, которые открыто называют себя трансгендерами. Хаббар 43 года, она сменила пол, когда ей было 35 лет. Хаббард еще до окончания соревнований вошла в историю как первая трансгендерная женщина, выступающая в женской супертяжелой весовой категории.

Ранее Хаббард установила национальные рекорды в соревнованиях юниоров как мужчина; как женшина она выиграла серебряную медаль на чемпионате мира в 2017 году.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лорел Хаббард - одна из трех трансгендеров, участвующих в Олимпиаде в Токио

Участие Лорел Хаббард в Токио-2020 в качестве транс-женщины уже разделило общественное мнение - критики утверждают, что у нее как мужчины от рождения есть преимущество перед другими спортсменками и это создает опасный прецедент в женском спорте.

Однако Международный олимпийский комитет заявил, что не видит никаких угроз в участии трансгендерного спортсмена в Играх

Скандал с Кристиной Тимановской

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като прокомментировал скандальную ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

"Нам известно, что 1 августа легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская заявила о желании просить убежища. В настоящее время организационный комитет Олимпийских игр в Токио, Международный олимпийский комитет выясняют ее намерения. Правительство Японии взаимодействует с заинтересованными организациями и в дальнейшем также будет действовать в соответствии с ситуацией", — цитирует Като издание "Р-Спорт".

Ранее 24-летнюю белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытались насильно вывезти из Токио, куда она приехала для участия в Олимпиаде.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская намерена просить убежища в Европе

Тимановская должна была выступить на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге ее попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх.

Сегодня посольство Беларуси в Токио обратилось к японским властям с официальным запросом о предоставлении информации о местонахождении спортсменки.

Русская служба Би-би-си следит за развитием ситуации вокруг Тимановской.

Рэйвен Сандерс и ее жест

Американская толкательница ядра Рэйвен Сандерс, получившая серебряную медаль и сложившая руки крестом на пьедестале, не будет наказана за нарушение правил Олимпийских игр, заявили организаторы Игр.

Темнокожая спортсменка объяснила свой жест солидарностью с теми, кто сталкивается с угнетением. Так как на Олимпийских играх запрещены какие-либо политические высказывания, то спортсменка могла столкнуться с санкциями. Однако ей удалось этого избежать.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Американская толкательница ядра Рэйвен Сандерс выступила в поддержку всех угнетенных

Международный олимпийский комитет ослабил запрет на протесты в преддверии Игр в Токио, позволив спортсменам выражать свои взгляды во время пресс-конференций, но какие-либо демонстрации на медальном пьедестале по-прежнему запрещены.

Что ожидать сегодня

На Олимпийских играх в Токио сегодня разыграют 22 комплекта медалей в легкой атлетике, тяжелой атлетике, гимнастике, велоспорте, бадминтоне, конном спорте, стрельбе, борьбе и парусном спорте. Россияне имеют неплохие шансы на медали в синхронном плавании.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Знаменитая гимнастка США Симона Байлс вернется на соревнования уже во вторник

Сегодня стало известно, что американская гимнастка Симона Байлс примет участие в соревнованиях во вторник.