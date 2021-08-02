Верховный суд Израиля решает вопрос о выселении четырех палестинских семей из Шейх-Джарры в Восточном Иерусалиме

17 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Палестинские семьи считают, что их выселение незаконно

Верховный суд Израиля сегодня решает вопрос о выселении четырех палестинских семей из Шейх-Джарры в Восточном Иерусалиме. Именно это выселение привело недавно к беспорядкам в Иерусалиме и ракетным обстрелам Израиля, в ответ на которые израильские военные нанесли удары по целям в секторе Газа.

Суд должен определить, могут ли четыре палестинские семьи обжаловать решение суда низшей инстанции, вынесенное в пользу еврейских поселенцев. Они заявляют о своих старых правах на землю и стремятся выселить палестинцев.

Четыре семьи - Джауни, Искафи, аль-Курд и аль-Кади - покинули свои дома в других частях Израиля во время Войны за независимость 1948 года и перебрались в Восточный Иерусалим, который после войны находился под контролем Иордании.

Иордания предоставила им жилье в Шейх-Джарре взамен на отказ от статуса беженцев.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Верховный суд должен поставить точку в споре о выселениях

Приказ о выселении был издан еще в сентябре 2020 года. Палестинские семьи оспорили претензии еврейских владельцев, которые, по их словам, основаны на поддельных документах, и представили Верховному суду документы, которые, как они считают, подтверждают их право собственности на дома и землю.

Слушания были отложены в мае, когда протесты по поводу выселений привели к военному столкновению между Израилем и группировкой ХАМАС в Газе.

Израильский суд рассматривает это дело как частный конфликт, однако международное сообщество считает, что выселение - это геополитический вопрос, который требует особенного подхода.

В частности, администрация президента США Джо Байдена, выступает против такого выселения.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Шейх Джарре накануне суда прошли протесты

Газета The Times of Israel сообщила, что израильское правительство пытается отложить слушание еще на шесть месяцев, чтобы снизить напряженность и успокоить администрацию Джо Байдена.

Новый премьер-министр Нафтали Беннет, как ожидается, совершит свой первый государственный визит в Вашингтон, округ Колумбия, в конце августа.