Верховный суд Израиля решает вопрос о выселении четырех палестинских семей из Шейх-Джарры в Восточном Иерусалиме
Верховный суд Израиля сегодня решает вопрос о выселении четырех палестинских семей из Шейх-Джарры в Восточном Иерусалиме. Именно это выселение привело недавно к беспорядкам в Иерусалиме и ракетным обстрелам Израиля, в ответ на которые израильские военные нанесли удары по целям в секторе Газа.
Суд должен определить, могут ли четыре палестинские семьи обжаловать решение суда низшей инстанции, вынесенное в пользу еврейских поселенцев. Они заявляют о своих старых правах на землю и стремятся выселить палестинцев.
Четыре семьи - Джауни, Искафи, аль-Курд и аль-Кади - покинули свои дома в других частях Израиля во время Войны за независимость 1948 года и перебрались в Восточный Иерусалим, который после войны находился под контролем Иордании.
Иордания предоставила им жилье в Шейх-Джарре взамен на отказ от статуса беженцев.
Приказ о выселении был издан еще в сентябре 2020 года. Палестинские семьи оспорили претензии еврейских владельцев, которые, по их словам, основаны на поддельных документах, и представили Верховному суду документы, которые, как они считают, подтверждают их право собственности на дома и землю.
Слушания были отложены в мае, когда протесты по поводу выселений привели к военному столкновению между Израилем и группировкой ХАМАС в Газе.
Израильский суд рассматривает это дело как частный конфликт, однако международное сообщество считает, что выселение - это геополитический вопрос, который требует особенного подхода.
В частности, администрация президента США Джо Байдена, выступает против такого выселения.
Газета The Times of Israel сообщила, что израильское правительство пытается отложить слушание еще на шесть месяцев, чтобы снизить напряженность и успокоить администрацию Джо Байдена.
Новый премьер-министр Нафтали Беннет, как ожидается, совершит свой первый государственный визит в Вашингтон, округ Колумбия, в конце августа.
За этим делом пристально наблюдают национальные общины по всей стране, все еще не оправившиеся от насилия в начале этого года. После майских столкновений Шейх Джарра находится под блокадой полиции, которая, по словам жителей, равносильна осаде.
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