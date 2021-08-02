В Турции перевернулся автобус с туристами из Самары: четверо погибли

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, ДТП произошло с туристическим автобусом, к месту аварии выехал сотрудник Генконсульства (архивное фото)

Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Турции в районе Сиде вечером в понедельник, 2 августа. Автобус вез российских туристов из поселка Конаклы в аэропорт Анталии - отдыхающие должны были вылететь в Самару в 21:50 рейсом ZF 6394. Всего в автобусе находились 22 россиянина (из них 9 детей). По пути машина выехала на встречную полосу и перевернулась.

По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением: транспортное средство выскочило на встречную полосу. Сотрудник генконсульства России выехал к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП, передает РИА Новости.

Туроператор "Интурист" заявил о четырех жертвах ДТП. "По последней информации, в результате ДТП погибли четыре человека, а не три, как сообщалось вначале. Мы пока не знаем, является ли четвертый погибший гражданином России", - сообщили в пресс-службе туроператора.

Турецкий телеканал CNN Turk показал кадры с места - по его данным, в аварии по меньшей мере 16 человек получили травмы.

"Пострадавшим была оказана вся необходимая помощь. В настоящий момент все туристы находятся в четырех больницах провинции Анталья. Информация по состоянию пострадавших уточняется. Водитель автобуса находится без сознания в тяжелом состоянии", - уточнили РИА Новости в "Интуристе".

Туроператор готов помочь родственникам пострадавших в ДТП россиян оперативно вылететь в Турцию .

Это не первое ДТП с россиянами в Турции за последнее время. 10 апреля этого года в аварии с автобусом в турецкой Анталье погибла россиянка. Тогда пострадали 26 российских граждан из 32 пассажиров-россиян. Водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге, съехал в кювет и перевернулся.