Битва за восток Москвы. Как Вассерман борется за кресло в Думе с "нищим" коммунистом и феминисткой

Елизавета Фохт

Би-би-си

37 минут назад

По предвыборной кампании в спальном районе на востоке Москвы можно изучать политические взгляды россиян - здесь есть кандидаты в Думу на любой вкус. Провластный патриотический спектр (за неимением единоросса) представляет эрудит Анатолий Вассерман. Он выдвинулся против "главного политтехнолога" КПРФ, борца с принудительной вакцинацией Сергея Обухова. В спину им дышат медийная феминистка Алена Попова, местная депутат-экоактивистка, которой подбрасывали свиные головы, и даже 23-летняя троцкистка, менеджер KFC из "Соцфемальтернативы".

Спальные районы на востоке Москвы редко вспоминают, когда говорят о протестной карте города. Округами с высоким потенциалом для борьбы оппозиции и кандидатов от власти считаются центр или северо-запад города - но никак не ВАО.

Хотя на выборах 2019 года ни один кандидат от "Единой России" в восточном округе не прошел в Мосгордуму. Теперь Преображенский одномандатный избирательный округ, в который входят девять районов на востоке столицы, - одна из четырех электоральных точек Москвы, где в бюллетене на выборах в Госдуму нет кандидатов от партии власти.

За избирателей в округе (800 тысяч жителей) сражаются 14 кандидатов. Замеры некоторых из претендентов показывают, что многие избиратели еще не определились, за кого ставить галочку.

По-настоящему общероссийская узнаваемость - а значит и преимущество - есть только у одного из соперников - эрудита Анатолия Вассермана. Он идет как самовыдвиженец, хотя оппоненты называют его "кандидатом от власти".

"Тут все такие умные"

Вечер вторника, к скверу у метро Щелковская подъезжает серый микроавтобус с изображением улыбающегося Вассермана, главного телезнатока России.

Кандидат с длинной бородой, в фирменной жилетке со значками и бесчисленным количеством карманов, ждет членов штаба. Для окончательной регистрации ему нужны 15 тысяч подписей избирателей.

Автор фото, Anatoly Vasserman's office

"На живца лучше получается, - радостно встречает меня Вассерман. - Я раньше вас пришел к этому месту, где-то человек 10-12 успели подписаться за полчаса".

Точное число собранных подписей напоминает глава штаба Андрей Максимов: за месяц сборщики принесли 17 тысяч автографов.

Соперники Вассермана считают эти темпы нереалистичными. Но Максимов не согласен: "А попробовали бы они собирать подписи с почти 100-процентной узнаваемостью!"

"Если хотя бы каждый десятый из тех, кто на улице со мной фотографируется, пришел на избирательный участок, я был бы уже уверен в победе!" - добавляет довольный кандидат.

С тезисом о его узнаваемости не поспоришь — пока мы беседуем, прогуливаясь по 9-й Парковой улице, на кандидата оглядываются прохожие: кто-то хихикает и перешептывается, другие дерзко тыкают пальцем, самые смелые просят о селфи. Эрудит не отказывает никому.

Автор фото, Anatoly Vasserman's office

Вассерману 68 лет, он родился в Одессе в семье теплофизика. В конце 60-х попытался поступить в МГУ, но недобрал баллов и пошел по стопам отца: поступил на специальность "теплофизика" в Одесский технологический институт холодильной промышленности.

Поработав программистом на одесских предприятиях, в 1980-е Вассерман увлекся интеллектуальными играми. За прошедшие 40 лет выступал в телевизионных и спортивных "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринге" и других состязаниях. Популярность эрудиту принесла викторина "Своя игра", телеверсия которой больше 20 лет выходит на НТВ.

Благодаря знаменитой жилетке, своеобразной манере поведения, внушительной коллекции ножей и громким заявлениям (например, о намерении держать целибат всю жизнь) Вассерман стал человеком-мемом - в соцсетях его прозвали "Онотоле".

Кандидат сожалеет об обете целомудрия, который дал в 15 лет, а вот репутация в интернете его не смущает, говорит он Би-би-си.

По политическим взглядам Вассерман - сталинист-государственник, хотя "лет пятнадцать пребывал в тоталитарной секте либералов" ("верил в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество"). Но, прочитав книгу Айн Рэнд "Атлант расправил плечи", отказался от этих убеждений.

Автор фото, Anna Sheveleva/TASS

Себя Вассерман называет не только эрудитом, но и "политиком с 30-летним стажем", хотя выборные должности никогда не занимал.

"Я отсчитываю свой политический стаж еще с 90-го года, когда пытался выдвинуться в Верховный совет Украины. Правда, трудовой коллектив, где я тогда работал, меня не поддержал с формулировкой "ты тут нужнее", - неторопливо объясняет Вассерман, чеканя каждое слово.

Тогда же эрудит начал активно публиковаться - призывал голосовать против независимости Украины от России и писал на "экономико-политические" темы для одесских изданий. Параллельно Вассерман занялся политтехнологиями.

Я аккуратно возражаю, что Вассермана следует называть публицистом, а не политиком. "Нет! Публицистика - это форма, а политика в данном случае - содержание", - протестует кандидат.

Вассерман принимал участие "примерно в 40 избирательных кампаниях", но кандидатом был лишь дважды. В 1994-м он занял второе место на выборах в Верховную Раду Украины по своему округу.

В 2016 году Вассерман отказался от украинского паспорта, получил гражданство России и пошел в Думу от "Справедливой России", но проиграл единороссу. Нынешняя кампания - его третья попытка попасть в парламент.

Автор фото, Anatoly Vasserman's office

Я снова спрашиваю, можно ли считать политиком человека, который никогда не занимал выборных должностей и государственных постов. "Ну называют же политиком организатора массовых беспорядков силами несовершеннолетних, который вообще ни разу в выборах даже не пытался участвовать и ни одной политической статьи не написал", - прозрачно намекает Вассерман на Алексея Навального.

Вспомнив, что лидер оппозиции все-таки занял второе место на выборах мэра Москвы 2013 года, Вассерман говорит, что оппозиционера "вытащили за уши, поскольку надо было создать противовес Собянину".

Самого Вассермана конкуренты по округу считают таким же "противовесом" от власти или "скрытым" единороссом. Наблюдатели ставят эрудита в один ряд с другими самовыдвиженцами, которые выдвигаются в округах ЕР, но считаются предпочтительными для мэрии и Кремля кандидатами: координатором "ЛизыАлерт" Олегом Леоновым и актером Дмитрием Певцовым.

Максимов, глава штаба Вассермана - бывший единоросс, в 2006-2010 годах работал начальником отдела агитации и пропаганды в Центральном исполкоме партии. "Коммерсант" в 2019 году называл Максимова главным технологом штаба мэрии по выборам в Мосгордуму. Сам он это не подтверждал.

Автор фото, Anatoly Vasserman's office

Максимов отвечает шуткой на вопрос о причинах сотрудничества с Вассерманом: "Жилетки похожие, склонность к ножам и всяким интеллектуальным играм".

Кандидат на упреки в помощи от властей тоже отвечает уклончиво: "Судя по тому, что "Единая Россия" действительно не выставила своего официального кандидата, я могу надеяться, что все кандидаты, идущие в округе, в том числе и я, ее устраивают".

"Криминалом" Вассерман это не считает. Во время прошлой кампании он критиковал партию власти и правительство, а то, что делают чиновники сейчас, его "устраивает", поэтому он не "злится" на ЕР.

Официально Вассерман безработный. Знаток зарабатывает на рекламе и колонках для СМИ. Например, на комментариях для РИА ФАН из медиагруппы "Патриот": издание регулярно публикует колонки и интервью знатока с заголовками вроде "Вассерман заявил, что из Джорджа Флойда в США лепят "черного Иисуса". Попечительский совет медиагруппы возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют "поваром Путина".

В избирательную кампанию знаток вложил собственные деньги: "У меня было несколько крупных рекламных контрактов и в прошлом году, и в первой половине этого - естественно, я не все проел. Своих личных внес в кампанию пару миллионов". Кроме того, его поддерживают несколько спонсоров - "настолько бескорыстно, насколько это возможно для делового человека".

Называть доноров Вассерман отказывается, уточняя, что это "в основном это люди, живущие даже не в Москве". На вопрос, есть ли среди "деловых людей" Пригожин, кандидат отвечает отрицательно.

Автор фото, Anatoly Vasserman's office

На избирательном счету кандидата - 34 миллиона рублей, 32 из них - пожертвования нескольких некоммерческих организаций, следует из его отчетности в избиркоме. 16 млн рублей на кампанию отправили АНО "Активное долголетие" и "Диалог поколений". Их возглавляет функционер "Партии пенсионеров" Михаил Фальченко.

Как подсчитали "Открытые медиа", совокупные активы этих юрлиц за прошлый год не превышают и 200 тысяч рублей.

Главный пункт программы Вассермана, как и у актера Певцова ,- отмена пенсионной реформы 2018 года. Его оппоненты, правда, вспоминают об интервью знатока семилетней давности, где тот предлагал отказаться от пенсий.

В штабе знатока поясняют, что позиция Вассермана не менялась - он выступает за расформирование Пенсионного фонда и считает, что пенсии должны выплачиваться из госбюджета, а не за счет работающих россиян, - но выступает резко против увеличения возраста выхода на пенсию.

Закон о повышении пенсионного возраста поддержала и "Единая Россия", и президент России Владимир Путин, поэтому выполнить предвыборное обещание Вассерману будет трудно.

"Допустимо упорствовать в заблуждении. Я постараюсь объяснить всем коллегам, в том числе и тем, кто действительно голосовал за эти законы, почему они ошиблись и как эту ошибку исправить", - сосредоточенно объясняет кандидат. В эту секунду кажется, что он верит в вероятность отката скандальной реформы.

Идеи феминизма кандидат не поддерживает, а законопроект о профилактике домашнего насилия, который продвигает его конкурентка Алена Попова, считает путем к разрушению семьи: "Что касается феминизма и прочих модных нынче вариаций на тему "меня тоже обидели", не думаю, что они наберут популярность в русской цивилизации".

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

К Путину у Вассермана претензий нет - он даже выступает за отмену ограничения по максимальному числу президентских сроков: "Практически во всех случаях, когда мне какое-то его решение казалось неверным, через некоторое время оказывалось, что прав все-таки он".

"То есть Владимир Путин умнее вас, самого известного эрудита России", - неловко шучу я.

"К сожалению, самый известный - не значит самый сильный, - Вассерман по-прежнему предельно серьезен. - Есть популярный анекдот: "Над входом в павильон прилета аэропорта Бен-Гурион висит плакат: "Имей в виду, тут все такие умные".

"Постоять с лозунгом "Путинское правительство в отставку"

Солнечным июльским вечером несколько молодых людей раздают листовки на людном перекрестке у метро "Щелковская". За их спинами - агитационный куб с лозунгами: "Путинское правительство - в отставку", "Власть - трудящимся" и "Минималку - 300 рублей в час".

Другая сторона конструкции консервативному избирателю может показаться еще более радикальной: там призывы "отказаться от скреп в пользу солидарности", лозунг против "ксенофобии, сексизма и гомофобии", требования принять закон о домашнем насилии и спасти планету с помощью "новой зеленой экономики".

"Та сторона, где про путинское правительство, подписи лучше собирает. Хотя была одна бабушка, 1935 года рождения, начала читать с нее, потом подошла к другой стороне, прочитала и говорит - "давайте я подпись оставлю", - говорит Би-би-си 23-летняя Ксения Безденежных.

Автор фото, Ksenia Bezdenezhnykh

Она менеджер в ресторане KFC и самая молодая кандидатка. Безденежных представляет движения "СоцФем Альтернатива" и "Социальная альтернатива", которые объединяют сторонников социалистического развития страны и феминисток левых взглядов. Формально она баллотируется как самовыдвиженка.

Безденежных позиционирует себя как "демократическая социалистка-троцкистка". Выступает за гражданские свободы и справедливый социализм, против капитализма, который "работает в интересах меньшинства граждан".

Команде Безденежных пока удалось собрать только несколько сотен подписей. Агиткуб у штаба всего один - другой забрала полиция. Сбором и раздачей листовок на жаре занимаются несколько волонтеров и сама Безденежных после рабочего дня. К прохожим они обращаются словами "Выступаем за отставку путинского правительства и минимальную зарплату 300 рублей в час".

Немногим заинтересовавшимся кандидатка бодро разъясняет, что строит "низовую организацию в интересах 95% людей, которые живут от зарплаты до зарплаты" и предлагает "присоединиться к борьбе".

"Как вот молодежь умеет беседовать! - восхищается немолодой мужчина. - Много букв, а ничего не понятно!"

Безденежных осознает, что не соберет подписи. Требования к регистрации она называет "имущественным цензом" в "буржуазный парламент" - по оценке кандидатки, на сбор подписей надо потратить 12 млн рублей. Ее команда потратила в 100 раз меньше - около 70 тысяч рублей, в основном на плакаты и листовки.

Девушка не верит, что положение в стране можно изменить только с помощью выборов и демократизации. Но для строительства социализма необходимо создавать "низовую организацию", для чего она и ведет кампанию.

"Избраться сейчас невозможно. Но когда еще будет возможность постоять с лозунгом "Путинское правительство в отставку"?" - заключает она.

"Мой главный недостаток? Я нищий!"

Вечер пятницы, родители с детьми и собачники прогуливаются по Скверу молодоженов у Измайловского ЗАГСа. Аккуратные дорожки ведут прямо в чащу Измайловского парка. Здесь ощутимо прохладнее, чем в центре.

Возле детской площадки собирается группа людей. Молодые волонтеры раздают карточки с предложением записаться наблюдателями от Компартии. Внутри круга активистов - седой мужчина в ярко-красном дождевике, на лацкане надпись - "член президиума ЦК КПРФ".

Кандидат в шутку спрашивает меня, можно ли ему снять с лица защитную маску (тоже ярко-красную): "А то будут потом говорить, что мы ковид-диссиденты".

Автор фото, Sergey Obukhov's office

Лацкан дождевика 62-летнего кандидата не врет - Сергей Обухов, член центрального комитета КПРФ и доктор политических наук. Его нередко называют главным политтехнологом партии, что он скромно называет преувеличением.

"У меня, скажем так, аналитическая функция в партии. Я бы сказал, что и технологиями в какой-то степени тоже занимаюсь", - разъясняет Обухов. На выборах на нем "двойная нагрузка" - помимо выборов в округе он ведет "аналитическое обеспечение всей кампании" КПРФ.

Обухов, как и Вассерман, родился на территории нынешней Украины - во Львове. В отличие от телезнатока, депутатский опыт у него есть - коммунист отработал в Думе два созыва, с 2007 по 2016 год. Эрудит в интервью Би-би-си назвал Обухова главным конкурентом. С такой оценкой коммунист согласен.

Обухов участвовал в предыдущих выборах - и по партийному списку, и как одномандатник, - но ЦИК исключил его кандидатуру из списка. В округе на Кубани коммунист занял второе место и в парламент не попал.

Ему вменили отсутствие справки об имуществе дочери, которой исполнилось 18 лет в разгар кампании. Коммунист подавал жалобу на ЦИК сначала в Верховный, а потом и в Конституционный суд. Его заявление лежит в ЕСПЧ, решение по нему пока не принято.

Обухов связывает ту историю со своей работой в Краснодарском крае, в том числе - с вниманием к так называемому дворцу Путина.

"Мною были начаты два громких дела. Первое - "дворец в Геленджике", на законодательном уровне я первым поднял эту проблему, и мы зафиксировали на видео работников в форме ФСО, которые охраняли дворец. Второе - остановка дороги и строительства правительственных дач на Большом Утрише. Думаю, этот шум мне не простили", - говорит коммунист.

Автор фото, Alexander Sherbak/TASS

На вопрос, кому принадлежит дворец сейчас, Обухов отвечает: "Может быть, и тому, кого сейчас называют, господину [Аркадию] Ротенбергу. Какая разница? Есть такое выражение "общее дело". Владимир Владимирович, да, был там, но может ему не понравилось. Говорят, там плесень появилась, но это уже дело десятое".

Обухов живет в Гольянове. Решение выставить его в округе - партийное, но на выборы он идет и по списку - вторым номером по Москве после лидера столичных коммунистов Валерия Рашкина. Это почти гарантирует попадание в Думу, но Обухов сознательно идет и по округу, чтобы "подорвать монополию "Единой России".

Я спрашиваю у Обухова о его главном недостатке. "Я нищий", - смеется коммунист. При "скромном" бюджете кампании рассчитывать он может только на помощь партии, которая значительного финансирования не выделяет. Сейчас на его избирательном счету около 1,3 млн рублей - намного меньше, чем у Вассермана.

В федеральной программе коммуниста ключевой пункт - "доступная медицина в широком понимании". Одно из главных предложений Обухова - отказ от принудительной вакцинации. Эту популярную протестную тему Компартия раскручивает на федеральном уровне.

Сам Обухов пока не делал прививку.

"Я переболел. Специально сдавал недавно антитела, у меня их количество в 16 раз превышает норму", - поясняет коммунист. На мои возражения, что врачи рекомендуют прививаться и болевшим, он нетерпеливо отвечает: "Участковый врач мне сказала: "Это для тебя будет гибель, если ты привьешься. Так что я не вижу необходимости сейчас".

Автор фото, Sergey Obukhov's office

Отстранение от работы из-за нежелания прививаться - важная проблема для округа, в который входит район Метрогородок. Обухов помогает оказавшимся в такой ситуации сотрудникам транспортных предприятий: "Работники метро, работники трамваев. Их отстраняют за отказ привиться, это многодетные семьи, которые сейчас судятся без средств к существованию".

Я интересуюсь у Обухова отношением к тем, кто считает КПРФ "карманной партией" Кремля, боящейся стать настоящей оппозицией.

"Я вообще-то в свое время, выступая на пленуме партии, сказал: "Дорогие товарищи, давайте не требовать от Зюганова, чтобы он выходил и говорил: "Банду Путина под суд! Почему? У нас есть представитель, который коммуницирует с властями. Вы представьте - он придет к Путину решать какие-то вопросы, и первое, что он должен сказать - "Банду Путина" под суд"?" - говорит Обухов.

От диалога с Кремлем "никуда не деться", объясняет коммунист, но заверяет, что решениями КПРФ власть не управляет: "Какими решениями? Решениями о том, что мы единственная партия, которая не голосовала за путинскую Конституцию? Покажите мне, уважаемые демократы-либералы, кто еще требовал голосовать против Конституции?".

"Владимир Владимирович, я хочу, чтобы вы ушли"

Дождливым утром среды группа волонтеров собирается у входа на станцию "Преображенская площадь". Тех, кто пришел раздавать листовки впервые, инструктирует опытный агитатор: "Из автобуса люди более обозленные торопятся, они скорее не возьмут. Кто из метро выходит - они, скорее, на работу. А вот оттуда и оттуда (юноша указывает на жилые дома) идут те, кто, скорее, здесь живет".

После инструктажа молодые люди (среди них обвиняемая по делу DOXA Наталья Тышкевич, которая агитирует с электронным браслетом на ноге) начинают предлагать листовки с лозунгом "Жить, а не выживать" хмурым прохожим. Соревноваться приходится с разносчиком газеты "Работа для вас".

Через несколько минут к ним присоединяется улыбчивая миниатюрная блондинка, чей портрет красуется на листовках — кандидатка от "Яблока" Алена Попова.

Автор фото, Alena Popova's office

Ее радостно встречают сотрудницы штаба, известные в феминистской среде журналистки-активистки Лиза Лазерсон и Дарья Серенко. Первая известна как бывшая советница министра культуры Владимира Мединского и ведущая на "Эхе Москвы", вторая возглавляла кампанию фигуранта "московского дела" Алексея Миняйло.

Попова предлагает листовку женщине с перевязанной рукой, которая только вышла из аптеки.

— Что вы нам пообещаете? - с грустной улыбкой спрашивает женщина.

— Борьбу с бедностью и насилием в полном смысле этого слова — государственным, домашним, - отвечает Попова

— Эх… Я в двух аптеках была, там лангеты для руки нет. Беспредел! Бедная я, - внезапно говорит женщина.

— Бедная вы, — сочувственно соглашается Попова и внимательно выслушивает жалобы собеседницы.

Попова прославилась как борец за права женщин, соавтор закона о борьбе с домашним насилием и соосновательница проекта "Ты не одна". В политике она 10 лет - это вторая ее думская кампания.

Автор фото, Alena Popova's office

Она родилась в Екатеринбурге, закончила в Москве журфак МГУ с красным дипломом. После недолгой карьеры парламентского корреспондента в Думе успела поработать в подмосковном аэропорту, IT-сфере, занималась венчурными инвестициями.

Первый раз попасть в парламент Попова пыталась в 2011 году, когда неудачно баллотировалась от "Справедливой России" в Новосибирске. Широко о ней заговорили после протестов 2011-2012 годов: Попова участвовала в акциях на Болотной и Сахарова, организовала общественный пресс-центр митингов и вошла в комитет движения "За честные выборы".

После этого переключилась на волонтерскую повестку - помогала в ликвидации наводнений в Крымске, Дербенте и Благовещенске. В нашумевшем интервью МК она заявила, что после Крымска "оппозиции для нее больше не существует": "О какой оппозиции может идти речь, если из людей, считающих себя лидерами, в Крымск приехал один Илья Пономарев, и то только в первый день, хотя очевидно, что приезд лидеров привлек бы большое количество новых добровольцев!"

Попова говорит, что ее позиция по поводу положения в стране никогда не менялась - "система гнилая и не работает в нынешнем виде вообще". Она вспоминает, что как раз в то время в первый и последний раз жизни говорила с Путиным - на Валдайском форуме 2013 года: "Путин закончил выступать, должен был выйти к людям. Я пошла в туалет. Выхожу, а там охранник, и он сделал какое-то движение рукой и выкинул меня ровно на Путина. Он оборачивается, а я говорю при всей толпе "Здравствуйте, Владимир Владимирович! Меня зовут Алена Попова, я очень хочу, чтобы вы ушли, это мое единственное желание". Что президент ответил, она "не помнит".

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

В 2013-м на волне волонтерских проектов Попова неудачно попыталась баллотироваться на пост мэра Москвы, а в 2014 году как самовыдвиженка пошла в Мосгордуму.

Тогда же Попову назвали "кандидатом-спойлером" из-за соперничества в округе с Юлией Галяминой. За семь лет об этом забыли не все: под постом Галяминой в "Фейсбуке" о стриме с Поповой появился комментарий оппозиционера Ильи Яшина: "Блин, Юля, ну вы даете. Пригожинская кандидатка, которая была твоим же спойлером в 2014 году с нарисованными подписями и не дала тебе выиграть выборы".

"Мне не нравится, что вокруг меня такая негативная повестка. Она не обоснована, хотя уже меня не ранит", - признается Попова мне. Мы сидим в небольшой комнатке в штабе - в углу раскладушка для заработавшихся сотрудников.

На выборах она получает больше "помоев" от соратников, чем от противников, сетует кандидатка. И настаивает, что никогда не выступала спойлером: выдвигаться против Галяминой в 2014 году ее никто не просил. Более того, соперницы заранее обсуждали, что будут вести кампанию в округе, и сохранили хорошие отношения.

Автор фото, Sergey Fadeichev/TASS

Я спрашиваю у Поповой, могло ли "Яблоко", которое не выдвинуло близких соратников Навального, согласовать ее кандидатуру в Кремле. "Партия "Яблоко" знает о моих взглядах, я ни с кем в администрации президента ни о чем не договаривалась и не собираюсь", - жестко отвечает она.

В своем выдвижении активистка не была уверена до последнего дня, а к решению партии не выставлять "навальнистов" относится негативно.

При этом Попова предполагает, что все кандидаты от партий проходят фильтр "кого-то вышестоящего": "Администрация президента, или кто там отвечает за выборы, посмотрела и подумала "о, Попова, она феминистка, закон о домашнем насилии - пусть идет, нет никаких шансов. Я не могу гарантировать, что это так - но думаю, что администрация президента вмешивается по всем кандидатам".

Финансированием выдвижения Поповой "Яблоко" не занимается. По расчетам штаба, на кампанию нужно не менее 30 млн рублей. В 2014 году, рассказывает активистка, ради выборов она заложила квартиру, но в этот раз решила вести кампанию только в условиях широкой поддержки от сторонников - в том числе финансовой.

Ее команда рассчитывает на пожертвования - их нынешний объем Попова не раскрыла. Согласно отчету Мосгоризбиркома, на счет кандидатки поступило 600 тысяч рублей.

Как следует из данных СПАРК-Интерфакса, помимо волонтерских проектов "Ты не одна" и "Гражданский корпус", Попова владеет долями в двух микропредприятиях, одно из них она возглавляет: "Я сама зарабатываю, у меня кампании, которые занимаются рекламной деятельностью и высокими технологиями. По московским меркам у меня средний доход".

В центре кампании Поповой - права женщин. В штабе в полушутку называют кандидатку "депутатом без мандата" из-за ее активной законотворческой деятельности. Бороться с проблемой домашнего насилия она начала в 2015 году, после того как беременную подругу избил сожитель - ради этого Попова получила юридическое образование.

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Закон о профилактике домашнего насилия Попова разработала вместе с другими общественными организациями. Документ в Госдуме лоббировала депутат от "Единой России" и главная феминистка Думы, ведущая Оксана Пушкина, которая на эти выборы не идет - ее не поддержал подмосковный губернатор Андрей Воробьев, - что отчасти и сподвигло Попову выдвинуться.

"Главное - это убить "скрепы" в виде насилия, - говорит Попова. - Потому что именно из-за насилия полицейского, государственного, домашнего у людей отбираются права".

Второй важный пункт программы - законопроект, который позволит ритейлерам и производителям раздавать еду, срок годности которой подходит к концу, а не уничтожать тонны продуктов, как это происходит сейчас.

Попова рассказывает про дискуссию на эту тему в Думе - на слушаниях мужчины в дорогих часах и костюмах рассуждали: "такой закон не нужен, потому что наш народ слишком любит халяву".

"Я смогу делать намного больше, если у меня самой появится инструмент, который позволит не бегать за депутатами и с тоскливыми глазами с папочкой в руках доказывать, что еду надо не уничтожать, что насилие не должно быть нормой", - мотивирует Попова свое выдвижение.

Кандидатка, эффектная блондинка, с иронией говорит о постоянных нападках на внешность. "Мы, лукисты, народ плечистый, нас не заманишь губищей мясистой", - пишут о ней под постами с обсуждениями выборов.

Автор фото, Alena Popova's office

"Не нравятся брови, увеличенные губы, ресницы… Фокус-группа считает, что слишком кукольная внешность. Для консервативных избирателей это показатель, что я практически сто процентов времени уделяю своей внешности и не занимаюсь реальными делами. Говорили, что я очень худая, но их успокаивает то, что у меня старые руки!", - рассказывает она.

На выборах в Мосгордуму она по совету технологов вместо платья-футляра и каблуков носила свитера с балетками, но все равно проиграла: "Ты не можешь подстраиваться под чужие желания. Я такая, какая я есть. Мне нравятся мои губы, когда я в зеркало смотрю. Вот вам нравятся мои губы?".

"Наше будущее, наша Надежда"

Обвинения в "спойлерстве" Попова получает и сейчас - из-за выдвижения в одном округе с измайловским муниципальным депутатом Надеждой Загордан, которая идет на выборы от "Зеленой Альтернативы".

"Мне жители говорят, что Загордан на обходах активно артикулирует, что я спойлер , - рассуждает Попова. - Это странно, потому что можно быть спойлером сильнейшего кандидата на победу. Здесь сильнейших два - Вассерман и Обухов. Чтобы мне спойлерить КПРФ, мне нужно идти с похожими взглядами и, например, поддерживать сталинизм - ну где я и где сталинизм?".

О своей конкурентке Загордан действительно высказывалась не слишком комплиментарно - называла собранные в 2014-м подписи "нарисованными", как и у "остальных едросовских самовыдвиженцев". Комментарий Яшина про "пригожинскую кандидатку" Загордан лайкнула.

"Жители мне доверяют и действительно просят высказать мое мнение о выборах и кандидатах, - заочно отвечает Загордан Поповой. - Я не скрываю фактов. В 2014 году Алена Попова участвовала в выборах в Мосгордуму как самовыдвиженец и собрала более 5 тысяч подписей для выдвижения, по ее словам, совершенно бесплатно усилиями волонтеров, хотя все мы понимаем, что сбор подписей стоит не один миллион. Еще более странно, что по итогам кампании за нее проголосовало 3,5 тысячи человек".

Удивило Загордан и решение соперницы идти именно в Преображенском округе. Но и саму депутатку некоторые сторонники Поповой обвиняют в том, что выдвижение от "Зеленой альтернативы" - это и есть спойлерство, только уже против кандидатки "Яблока". Партию с экоповесткой "Ведомости" называли "кремлевским партийным проектом".

Автор фото, NAdezhda Zagordan

Загордан с такой позицией не согласна и не считает, что ее выдвижение как-то играет на руку власти. "Конкуренция на выборах - не только нормально, но и необходимо, - спокойно объясняет она. - Партия выставляет активных кандидатов, которые связаны непосредственно с районом и имеют опыт депутатской деятельности, а не пришли в политику как медийные личности".

От "Зеленой альтернативы", к примеру, в ЦАО на выборы идет независимая депутат Кетеван Хараидзе, которая вскоре после выдвижения стала обвиняемой по уголовному делу о конфликте с застройщиком, напоминает Загордан.

В округе Загордан хорошо известна. Она избралась в совет депутатов муниципального округа Измайлово в 2017 году как самовыдвиженка. "Единая Россия" оказалась в совете в меньшинстве, поэтому первое время совет действительно был независимым, вспоминает Загордан, но потом многие из бывших соратников по разным причинам начали голосовать с партией власти.

В разгар депутатской деятельности и борьбы с подозрительными госзакупками на благоустройство кандидатке залили машину серной кислотой, а затем подбросили свиную голову. Еще одну такую же голову Загордан нашла перед дверью матери, которая находилась внутри с маленьким сыном. Заказчики и исполнители до сих пор не найдены.

Несмотря на угрозы, Загордан решила остаться в России: "Я не уехала, но честно - мне было очень страшно. Я внимательно следила за ребенком. Я даже купила себе шокер, научилась им пользоваться. Какое-то время носила его собой, оборачивалась. Но человек привыкает ко всему".

На выборы муниципальный депутат, математик-программист, идет с экологической повесткой, которой давно занимается в округе, озабоченном судьбой Измайловского парка. В "Фейсбуке" она трогательно интересуется у своих подписчиков, какой лозунг выбрать для своей кампании - среди вариантов, например, "Наше будущее - наш выбор! Наша надежда - Надежда Загордан!".

Одна из главных проблем для кандидатки - финансирование кампании. Согласно отчету избиркома, пока на ее счет поступило всего 2000 рублей.

Война из-за пирамидок Вассермана и борьба за "Умное голосование"

Борьба с улиц округа в последние недели перешла за кулисы - оппозиционеры пытались доказать, что самовыдвиженец Вассерман пользуется админресурсом.

Основные точки сбора подписей Вассермана - в крупных районных ТЦ. В торговом центре "Щелковский" столы с брошюрами и ростовой куклой кандидата стоят на самом лакомом месте: почти у входа в центр Мои документы".

Вассерман объясняет это просто: "Среди владельцев и администраторов ТЦ много моих болельщиков". Сотрудники штаба настаивают, что площади оплачены из избирательного фонда и конкурентам эрудита не запрещается добиваться тех же площадок.

Автор фото, Anatoly Vasserman's office

Война в 205-м округе разгорелась из-за так называемых "пирамидок Вассермана" - агитконструкций, у которых волонтеры штаба собирали подписи. В начале июня муниципальный депутат, кандидат от ЛДПР Антон Медведев пожаловался на агитаторов в полицию, когда не обнаружил на их материалах выходных данных.

Волонтеров Вассермана забрали в УВД, но отпустили. По мнению членов его штаба, это указывает на отсутствие админресурса у знатока: "Дня не проходило, чтобы у нас кого-то не забирали по жалобе оппонентов".

Попова прямо называет Вассермана кандидатом мэрии: "Я абсолютно уверена, что тут нет кандидатов от "Единой России" и "Справедливой России", потому что тут есть Вассерман".

Кандидаты жалуются и на то, что, в отличие от Вассермана, им заниматься уличной агитацией не дают. Поповой префектура ВАО запретила ставить агитационные кубы. Чиновники приравняли их к запрещенным из-за ковида одиночным пикетам, хотя "пирамидки" Вассермана их не смутили. Теперь кандидатка собирается идти в суд.

Коммунисту Обухову префектура Восточного округа также запретила агитконструкции из-за пандемии. "А мой оппонент, несмотря на бесконечные жалобы, ставил и даже сейчас ставит", - замечает он.

Автор фото, Anatoly Vasserman's office

Загордан рассказывает о многочисленных жалобах на агитацию Вассермана, которые она вместе с другими муниципальными депутатами передала в избирком и полицию. Это обернулось локальным успехом - в середине июля избирком решил направить в полицию представление "о принятии мер по противоправной агитационной деятельности" Вассермана. Но "пирамидки" из округа так и не пропали.

Уже через три дня после резонансного заявления избирком уведомил команду Вассермана о том, что претензий к агитации не имеет и все материалы согласованы по закону, рассказывают в его штабе.

Кампания в округе сосредоточена не только на борьбе с эрудитом-самовыдвиженцем. Несмотря на соперничество, Загордан, Попова и Обухов объединили силы в борьбе за возврат к трансляциям с избирательных участков. 20 июля они попросили мэра Сергея Собянина вернуть онлайн-наблюдение.

О конкуренции друг с другом оппозиционеры говорят неохотно. Идею выбрать сильнейшего кандидата и сняться в его пользу никто всерьез не разделяет.

Обухов объясняет Би-би-си, что за ним стоит партия и сняться он не может ни при каких обстоятельствах. Попова и Загордан сомневаются по поводу того, кто и как будет измерять шансы кандидатов. Для конкуренции с Вассерманом им понадобится объединить голоса протестного электората - теоретически помочь в этом могло бы "Умное голосование" (УГ) Навального.

Алена Попова говорит, что будет рада всем возможным голосам, но рассчитывать во время кампании может только на себя и свой штаб. Хотя нашумевшее заявление сооснователя "Яблока" Григория Явлинского о том, что партии не нужны сторонники Навального, может отнять "какое-то количество голосов", предполагает Попова: "Зря он это сделал".

Обухов не против УГ, несмотря на то, что лидер Компартии Геннадий Зюганов постоянно ругает Навального: "Я не могу дистанцироваться от избирателей. Это ключевое. Если какой-то избиратель решит, не знаю по каким причинам, голосовать за меня, я не буду, как Григорий Алексеевич Явлинский говорить "не голосуйте за меня". Я считаю, что во время общего демократического этапа нужно объединять всех".

Замеры коммунистов показывают, что 75% традиционных избирателей КПРФ должны поддержать Обухова, но более половины жителей округа не определились с кандидатом. Социология штаба Поповой указывает на как минимум 16% неопределившихся - с наибольшими шансами у Обухова и Вассермана.