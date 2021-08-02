Леса горят, как спички. Аномальная жара на юге Европы создала идеальные условия для пожаров
Аномальная жара на юге Европы спровоцировала сильные лесные пожары на побережье Средиземного моря от Турции до Италии, в которых уже погибли по крайней мере восемь человек.
В Турции наиболее опасная ситуация сложилась в курортных районах Анталия и Мармарис в провинции Мугла, где срочно пришлось эвакуировать туристов и жителей близлежащих районов, в которых некоторые деревни сгорели дотла.
В понедельник власти Турции сообщили, что пожарным удалось остановить распространение огня в 130 очагах возгорания, однако это не означает, что пожары прекратились.
На сегодняшний день леса полностью сгорели на территории в 100 тыс. гектаров, и, скорее всего, эта площадь станет еще больше.
Международная помощь и критика властей
ЕС направил в Турцию пожарную авиацию. Ранее свои самолеты послали Россия, Иран, Азербайджан и Украина. В понедельник турецкие пожарные подразделения возобновили операции по тушению огня, однако он все еще продолжает распространяться.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в город Манавгат, пригороды которого пострадали от пожара, заявил, что его правительство сделает все возможное для того, чтобы облегчить жизнь тем, кто лишился домов и имущества, пообещав предоставить налоговые льготы и другую финансовую и материальную помощь.
Однако, далеко не все граждане Турции посчитали его действия, как и действия правительства страны в борьбе с этим бедствием, достаточными и адекватными.
Представители оппозиции, например, говорят, что пожары до сих пор не потушены потому, что на борьбу с ними не было направлено ни достаточного количества людей, ни требуемого числа техники, да и организация работ по сей день остается весьма далекой от совершенства.
Почти все критики действий правительства задавали вопрос: почему власти не использовали для тушений пожаров специальные самолеты Турецкой ассоциации аэронавигации. В ответ Эрдоган заявил, что у Ассоциации таких самолетов просто нет, вернее "нет самолетов, которые можно было бы легко использовать в этом регионе".
Оппозиционная газета Cumhuriyet опровергла слова президента, сославшись на официальный сайт ассоциации, согласно которому в ее распоряжении имеются 20 самолетов и 11 вертолетов для тушения пожаров.
В понедельник на сайте газеты было также опубликовано сообщение о том, что пожары из района Манавгат переместились в соседний район Гюндогмуш. Жителям районного центра было приказано срочно эвакуироваться после того, как огонь стал подбираться к главной площади.
Война хэштегов
Тем временем соцсети в Турции полны призывами к другим странам помочь Турции в тушении пожаров. Хэштег #HelpTurkey был использован в "Твиттере" более 2,4 млн раз.
"Нам не хватает пожарных самолетов, чтобы это остановить. Нам срочно нужны самолеты", - говорится в сообщении на английском языке, распространенном турецкими актерами, певцами и другими знаменитостями.
В ответ пресс-секретарь президента Эрдогана Фахреддин Алтун заявил, что вся эта кампания в соцсетях есть ни что иное, как попытка выставить Турцию слабой.
"Предоставленная с добрыми намерениями помощь и поддержка необходимы для нашего национального единства, - написал он. - Однако эта так называемая кампания для получения помощи, организованная из-за границы, была запущена по идеологическим соображениям, с той целью, чтобы наше государство выглядело слабым, чтобы ослабить единство государства и нации".
Он использовал другой хэштег #StrongTurkiye, который, в свою очередь, переопубликовали сотни тысяч сторонников правительства.
Пожары в Италии
Положение в Турции действительно остается серьезным, но от пожаров также страдают Сицилия, Адриатическое побережье Италии и западная Греция.
В Италии в воскресенье отдыхающие в панике бежали с пляжа города Пескара после того, как над близлежащим национальным заповедником Пинета Даннунциана были замечены клубы дыма и языки пламени.
Более 800 жителей Пескары были эвакуированы, включая всех монахинь местного женского монастыря.
"Из-за дыма нам пришлось эвакуировать несколько домов и пляжей, - сказал мэр Пескары Карло Маччи, - самая большая проблема - это горячий ветер. Мы делаем все возможное, чтобы хоть как-то минимизировать ущерб".
Итальянские пожарные боролись с огнем все минувшие выходные. Пожары вспыхнули на острове Сицилия, а также в провинциях Апулия, Калабрия, Лацио и Кампанья.
Им все еще не удалось до конца потушить пожары в окрестностях сицилианских городов Катания, Палермо и Сиракузы.
Несмотря на то, что в тушении были задействованы все имеющиеся в Италии 15 самолетов пожарной службы, остановить огонь очень сложно, главным образом из-за очень жаркой погоды. Температура на Сицилии, например, превысила 45 градусов Цельсия.
Аэропорт в Катании пришлось на некоторое время закрыть, чтобы принять пожарные вертолеты и самолеты.
Греция: тоже пожары и нехватка электроэнергии
Похожая ситуация сложилась и в Греции, где температуры достигли 42 и 44 градусов. Почти 300 пожарных все ночь на 1 августа боролись с огнем, охватившим сосновые леса и оливковые рощи к востоку от города Патры на северо-западной оконечности полуострова Пелопоннес.
Лесные пожары случаются в Греции почти каждое лето, но в этом году из-за жары они оказались гораздо более сильными и распространились на большей площади.
Кроме того, жара в Греции привела к тому, что энергетическая система страны работает на пределе возможностей. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис призвал граждан экономить электричество, поскольку система перегружена дополнительно еще и тремя миллионами туристов.
"Нам приходится справляться с самой страшной жарой с 1987 года, - сказал он. - Необходимо сделать все, что в человеческих силах, чтобы наша энергосистема не рухнула. Мы призываем граждан нам в этом помочь".
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