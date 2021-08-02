Леса горят, как спички. Аномальная жара на юге Европы создала идеальные условия для пожаров

15 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие очевидцы называли пожары в Турции апокалиптическими. Людям удалось эвакуироваться, но животным пришлось гораздо хуже

Аномальная жара на юге Европы спровоцировала сильные лесные пожары на побережье Средиземного моря от Турции до Италии, в которых уже погибли по крайней мере восемь человек.

В Турции наиболее опасная ситуация сложилась в курортных районах Анталия и Мармарис в провинции Мугла, где срочно пришлось эвакуировать туристов и жителей близлежащих районов, в которых некоторые деревни сгорели дотла.

В понедельник власти Турции сообщили, что пожарным удалось остановить распространение огня в 130 очагах возгорания, однако это не означает, что пожары прекратились.

На сегодняшний день леса полностью сгорели на территории в 100 тыс. гектаров, и, скорее всего, эта площадь станет еще больше.

Международная помощь и критика властей

ЕС направил в Турцию пожарную авиацию. Ранее свои самолеты послали Россия, Иран, Азербайджан и Украина. В понедельник турецкие пожарные подразделения возобновили операции по тушению огня, однако он все еще продолжает распространяться.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Анталия. Борьба с огнем ведется и с воздуха, и на земле. Фото 2 августа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в город Манавгат, пригороды которого пострадали от пожара, заявил, что его правительство сделает все возможное для того, чтобы облегчить жизнь тем, кто лишился домов и имущества, пообещав предоставить налоговые льготы и другую финансовую и материальную помощь.

Однако, далеко не все граждане Турции посчитали его действия, как и действия правительства страны в борьбе с этим бедствием, достаточными и адекватными.

Представители оппозиции, например, говорят, что пожары до сих пор не потушены потому, что на борьбу с ними не было направлено ни достаточного количества людей, ни требуемого числа техники, да и организация работ по сей день остается весьма далекой от совершенства.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Местные жители сами пытаются справиться с огнем. Очагов возгорания слишком много, и пожарные направлены на самые крупные

Почти все критики действий правительства задавали вопрос: почему власти не использовали для тушений пожаров специальные самолеты Турецкой ассоциации аэронавигации. В ответ Эрдоган заявил, что у Ассоциации таких самолетов просто нет, вернее "нет самолетов, которые можно было бы легко использовать в этом регионе".

Оппозиционная газета Cumhuriyet опровергла слова президента, сославшись на официальный сайт ассоциации, согласно которому в ее распоряжении имеются 20 самолетов и 11 вертолетов для тушения пожаров.

В понедельник на сайте газеты было также опубликовано сообщение о том, что пожары из района Манавгат переместились в соседний район Гюндогмуш. Жителям районного центра было приказано срочно эвакуироваться после того, как огонь стал подбираться к главной площади.

Война хэштегов

Автор фото, Twitter Подпись к фото, "Пожары, охватившие Турцию, - говорится в этом сообщении, - продолжают губить природу и людей. К сожалению, правительство не может предпринять необходимые меры. Помогите нам, чтобы наши голоса были услышаны мировым сообществом"

Тем временем соцсети в Турции полны призывами к другим странам помочь Турции в тушении пожаров. Хэштег #HelpTurkey был использован в "Твиттере" более 2,4 млн раз.

Автор фото, Twitter Подпись к фото, "112 пожаров вспыхнули в нашей прекрасной стране. Нам не хватает ресурсов, чтобы остановить пожары, они захватывают все большие территории прямо сейчас. Это - наша планета, это - наш дом. Нам нужна помощь"

"Нам не хватает пожарных самолетов, чтобы это остановить. Нам срочно нужны самолеты", - говорится в сообщении на английском языке, распространенном турецкими актерами, певцами и другими знаменитостями.

Автор фото, Twitter Подпись к фото, "Республика Турция - государство сильное. Нам хватает оборудования и всего остального какими бы не были обстоятельства. 120 из 128 пожаров были потушены всего за пять дней. Я сильно соуждаю хэштег, которые пытается нас выставить слабаками".

В ответ пресс-секретарь президента Эрдогана Фахреддин Алтун заявил, что вся эта кампания в соцсетях есть ни что иное, как попытка выставить Турцию слабой.

"Предоставленная с добрыми намерениями помощь и поддержка необходимы для нашего национального единства, - написал он. - Однако эта так называемая кампания для получения помощи, организованная из-за границы, была запущена по идеологическим соображениям, с той целью, чтобы наше государство выглядело слабым, чтобы ослабить единство государства и нации".

Он использовал другой хэштег #StrongTurkiye, который, в свою очередь, переопубликовали сотни тысяч сторонников правительства.

Пожары в Италии

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сицилия. Небо все еще в дыму

Положение в Турции действительно остается серьезным, но от пожаров также страдают Сицилия, Адриатическое побережье Италии и западная Греция.

В Италии в воскресенье отдыхающие в панике бежали с пляжа города Пескара после того, как над близлежащим национальным заповедником Пинета Даннунциана были замечены клубы дыма и языки пламени.

Более 800 жителей Пескары были эвакуированы, включая всех монахинь местного женского монастыря.

"Из-за дыма нам пришлось эвакуировать несколько домов и пляжей, - сказал мэр Пескары Карло Маччи, - самая большая проблема - это горячий ветер. Мы делаем все возможное, чтобы хоть как-то минимизировать ущерб".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Все, что осталось от школы серфинга на Сицилии

Итальянские пожарные боролись с огнем все минувшие выходные. Пожары вспыхнули на острове Сицилия, а также в провинциях Апулия, Калабрия, Лацио и Кампанья.

Им все еще не удалось до конца потушить пожары в окрестностях сицилианских городов Катания, Палермо и Сиракузы.

Несмотря на то, что в тушении были задействованы все имеющиеся в Италии 15 самолетов пожарной службы, остановить огонь очень сложно, главным образом из-за очень жаркой погоды. Температура на Сицилии, например, превысила 45 градусов Цельсия.

Аэропорт в Катании пришлось на некоторое время закрыть, чтобы принять пожарные вертолеты и самолеты.

Греция: тоже пожары и нехватка электроэнергии

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тушение пожара с вертолета на острове Родос

Похожая ситуация сложилась и в Греции, где температуры достигли 42 и 44 градусов. Почти 300 пожарных все ночь на 1 августа боролись с огнем, охватившим сосновые леса и оливковые рощи к востоку от города Патры на северо-западной оконечности полуострова Пелопоннес.

Лесные пожары случаются в Греции почти каждое лето, но в этом году из-за жары они оказались гораздо более сильными и распространились на большей площади.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жители Патроса и туристы наблюдают за вертолетами, забирающими воду для тушения пожаров. Тут жизнь пока что продолжается почти как всегда

Кроме того, жара в Греции привела к тому, что энергетическая система страны работает на пределе возможностей. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис призвал граждан экономить электричество, поскольку система перегружена дополнительно еще и тремя миллионами туристов.