Экс-главу штаба Навального Фатьянову окончательно сняли с выборов в Петербурге

Наталия Зотова

Би-би-си

час назад

Автор фото, Irina Fatyanova Подпись к фото, Ирина Фатьянова

Городской избирком Петербурга отказал в жалобе бывшей главе штаба Навального Ирине Фатьяновой - кандидатка пыталась оспорить аннулирование выдвижения в Заксобрание. Чиновники сослались на ее причастность к структурам лидера оппозиции, которые ранее признали экстремистскими.

Ирина Фатьянова не может участвовать в выборах из-за причастности к признанным экстремистскими структурам Алексея Навального. Соответствующее решение ТИКа городской избирком Петербурга подтвердил во вторник, 3 августа.

Фатьянова ранее возглавляла штаб Навального (до их ликвидации в апреле) и шла на выборы в петербургское Заксобрание как самовыдвиженка. Она успела развернуть кампанию по сбору подписей, но неделю назад в ТИК по ее округу пришло письмо из минюста - ведомство ссылалось на ее причастность к работе штаба Навального, а значит, запрещало ей выдвигаться.

27 июля ТИК объявил об аннулировании ее выдвижения.

Но Фатьянова не закончила кампанию. "Мы продолжаем собирать подписи, потому что шанс отстоять мое снятие все-таки есть, - написала она 28 июля в соцсетях. - Я могу сделать это в течение 5 дней, а ГИК, вероятно, будет тянуть до последнего. И в таком случае, если меня восстановят, собрать подписи я уже не успею. Значит, нам нужно сделать это сейчас".

Нужное количество подписей волонтеры Фатьяновой, по заявлению штаба, собрать успели. С коробками автографов избирателей они поехали на рассмотрение дела в городском избиркоме. Срок подачи подписей — до 3 августа.

"Мы их привезли продемонстрировать что они у нас есть. А подать не можем, потому что избирком нам отказал. Дальше будем обжаловать через ЦИК. Надежды мало, но хочется лично увидеться с Эллой Александровной [Памфиловой] и посмотреть, как она будет объяснять отказ. Аннулирования уже выдвинутого кандидата вообще не существует в законе", — сказала Фатьянова Би-би-си. Если ей откажут и в ЦИКе, она пойдет в Конституционный суд.

Для ее кампании это конец. "Кампанию как кандидат я продолжать не могу. Потому что я не кандидат, комиссия это подтвердила”, - объяснила Фатьянова. Но она готова силами штаба и волонтеров организовать наблюдение в округе.

"Мы не позволим "Единой России" взять голоса с помощью административного ресурса, - заявила Фатьянова. - Мы за время работы в округе сами ощутили, как "Единую Россию" здесь не любят и голосовать за нее не хотят. Будем добиваться того, чтобы победил сильный, оппозиционный "Единой России" кандидат”. Желающие уже записываются в наблюдатели, дальше их ждет обучение.

В мае Госдума в срочном порядке приняла закон, запрещающий избираться сторонникам экстремистских организаций - даже если они поддерживали эти организации до того, как они оказались вне закона.

Бывшие сотрудники структур Навального много раз подчеркивали, что этот закон направлен именно против них. Некоторые бывшие руководители штабов все-таки попробовали выдвинуться кандидатами на местных выборах.