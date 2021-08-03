Олимпийский дневник: Британия обошла Россию в медальном зачете

22 минуты назад

Автор фото, Reuters

В 11-й день Олимпиады Россия опустилась на шестое место в медальном зачете после победы британца Джайлса Скотта в парусном спорте. Россиянин Муслим Гаджимагомедов прошел в финал турнира по боксу в весовой категории до 91 кг. МОК начал расследование по делу Тимановской, а грузинского толкателя ядра отстранили из-за допинга.

На первом месте неофициального медального зачета остается Китай с 33 золотыми медалями, 19 серебряными и 16 бронзовыми. Далее следуют США (22-27-17) и Япония (18-6-10).

Сборная Олимпийского комитета России опустилась на шестую строчку с 12 золотыми медалями, 21 серебряной и 17 бронзовыми. Всего у россиян 50 наград - по их общему числу сборная ОКР уступает только Китаю и США.

Британия обошла Россию в медальном зачете

Британец Джайлс Скотт завоевал золото в парусном спорте в классе "Финн". Его победа позволила британской сборной обойти команду Олимпийского комитета России и подняться на пятое место в неофициальном медальном зачете с 13 золотыми медалями.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Британец Джайлс Скотт выиграл золотую медаль на второй Олимпиаде подряд

34-летний британец выиграл первое золото еще на Играх 2016 года в Бразилии.

В Токио серебро в этой дисциплине завоевал венгр Жомбор Берец, бронзовым призером стал испанец Хоан Кардона Мендес. Россияне участия в соревнованиях не принимали.

Боксер Гаджимагомедов вышел в финал Олимпиады

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов пробился в финал олимпийского турнира в весовой категории до 91 кг.

В полуфинальном поединке россиянин победил новозеландца Дэвида Ньику раздельным решением судей (4:1) и обеспечил себе как минимум серебряную медаль.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Во втором полуфинале встретятся бразилец Абнер Тейшейра и кубинец Хулио ла Крус.

Россиянин вышел под песню Сабины Саидовой "Дагестан". Под эту же композицию выходил на последние поединки бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

После боя Гаджимагомедов рассказал, что опасался, что организаторы это не разрешат.

Гаджимагомедов - чемпион мира и победитель Европейских игр 2019 года.

МОК начал расследование по делу Тимановской

Международный олимпийский комитет начал рассследование ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской и сегодня ждет ответ от Национального олимпийского комитета Беларуси, заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Тимановская в посольстве Польши в Токио

Белорусские спортивные функционеры пытались заставить Тимановскую вернуться из Токио в Беларусь после того, как она выступила с критикой чиновников.

Как сообщают японские СМИ, сейчас Тимановская находится в посольстве Польши в Токио. Спортсменка запросила у Польши политическое убежище.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил в понедельник, что польские власти выдали Тимановской гуманитарную визу.

Бронза Симоны Байлз

Автор фото, AFP Подпись к фото, Симона Байлз - четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, самая титулованная американская гимнастка в истории Симона Байлз стала бронзовым призером Игр в Токио в упражнении на бревне.

Золотая медаль - у китаянки Гуань Ченьчень с результатом 14,633 балла, второй стала ее соотечественница Тан Сицзин (14,233). Байлз получила за выступление оценку в 14 баллов, россиянка Владислава Уразова стала восьмой с результатом 12,733 балла.

Байлз ранее на Играх в Токио снялась с соревнований в групповом и индивидуальном многоборье, а также с вольных упражнений. После гимнастка отказалась от участия в соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях.

Объясняя свое решение отказаться от выступления, Байлз сказала, что хочет сосредоточиться на своем психическом здоровье.

Рекорд в беге с барьерами

Норвежский легкоатлет Карстен Вархольм выиграл золотую медаль на дистанции 400 метров с барьерами и обновил мировой рекорд.

В финале он показал время 45,94 секунды и улучшил собственное достижение месячной давности - 46,70.

Серебро у американца Рая Бенджамина (46,17), третьим стал бразилец Алисон дос Сантос (46,72).

Грузинский толкатель ядра отстранен из-за положительной допинг-пробы

Грузинский толкатель ядра Беник Абрамян отстранен от участия в Олимпийских играх из-за допинга, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Глава ITA Бенджамин Коэн

В допинг-пробе Абрамяна были обнаружены дегидрохлорметилтестостерон (туринабол), метандиенон и тамоксифен.