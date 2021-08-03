Алексей Кудрин рассказал, как снизить в России бедность в два раза. Согласны ли экономисты?

12 минут назад

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как снизить бедность в России в два раза: он считает, что помогут адресные выплаты российским семьям. Потребуется на это несколько сот миллиардов рублей - "абсолютно разумные и посильные для государства цифры". Опрошенные Би-би-си экономисты не верят в такое простое решение.

Как отметил Кудрин, в прошлом году уровень бедности в России составил 12,1%, то есть в эту категорию вошли более 17 миллионов человек, большая часть из которых - семьи с детьми.

К бедным в России относят тех, чьи доходы ниже прожиточного минимума. В 2021 году он составил в среднем 11 653 рубля. В 2020 году, по данным минтруда, прожиточный минимум на душу населения составил 11 301 рубля. В зависимости от этого показателя в России насчитываются различные выплаты населению. При этом в каждом регионе рассчитывается свой уровень прожиточного минимума.

В марте президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей от трех до семи лет будет зависеть от доходов семьи. Согласно документу, выплата может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума для ребенка по региону. Ранее пособие выплачивалось в одинаковом размере - 50% от регионального прожиточного минимума на детей.

"Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от трех до семи лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам. Но самое важное - что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза", - рассказал Кудрин в интервью РБК.

Фактически Кудрин говорит о том, что проблему с бедностью разрешит адресный подход и многофакторная модель оценки нуждаемости. "Если у тебя есть вторая квартира или вторая машина ("имущественная обеспеченность"), то ты ограничен в получении социальной выплаты", - объясняет глава Счетной палаты.

"С учетом этого ограничения мы сразу идем на снижение бедности более чем вдвое. Правительство на самом деле работает над этой историей", - объяснил он.

Новый подход к бедности

В сентябре прошлого года российские власти одобрили новый подход к расчету прожиточного минимума в России - он устанавливается ежегодно и фиксируется на уровне 44,2% медианного среднедушевого дохода россиян за предыдущий год, причем это соотношение будет пересматриваться не реже одного раза в пять лет в зависимости от экономической ситуации в стране.

Медианный среднедушевой доход - это уровень, выше которого доходы у 50% населения, а у второй половины - ниже.

Ранее прожиточный минимум рассчитывался на основе стоимости потребительской корзины - минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг.

В апреле Росстат сообщил о снижении числа россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году. По оценкам ведомства, количество бедных по итогам прошлого года оказалось на 0,2 процентных пункта, или на 300 тысяч человек меньше, чем аналогичный показатель за 2019 год. Такие результаты были достигнуты во многом за счет многочисленных программ помощи населению во время пандемии коронавируса, которые включали в себя в том числе прямые выплаты семьям с детьми.

В то же время, по данным ведомства, реальные располагаемые доходы населения в первом квартале 2021 года упали на 3,6% по сравнению с докризисным первым кварталом 2020 года. Сохраняется и серьезный разрыв в уровне доходов россиян: если на долю 10% наиболее обеспеченных граждан в первом квартале этого года пришлось 28,6% денежных доходов населения, то на долю 10% наименее обеспеченных граждан - 2,2%, сообщал Росстат.

Тревожную статистику по поводу бедности в России в июле опубликовал Детский фонд ООН - ЮНИСЕФ: по его данным, порядка 400 тысяч россиян относятся к группе "экстремальной уязвимости" (то есть фактически находится на грани голода), а еще порядка 8,7 млн россиян (6% населения) относятся к группе умеренной уязвимости - это те, кто не пропускает приемов пищи, но в целом заметно сокращает ее потребление.

"Больше денег за работу"

По мнению проректора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, адресные выплаты семьям могут быть хорошим инструментом поддержки, однако это далеко не главная мера, необходимая для борьбы с бедностью в стране.

"Во-первых, для борьбы с бедностью нужно улучшать качество занятости в стране, повышать минимальный стандарт оплаты труда. Ведь согласитесь: лучше дать человеку больше денег за проделанную работу, чем допускать, что этот же человек будет после работы обращаться за пособием, то есть за этими же деньгами", - объясняет экономист.

Также важно развивать систему социальных контрактов, которые предусматривают выделение средств на открытие собственного дела, услуги по повышению квалификации и по поиску работы, отмечает Сафонов.

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS Подпись к фото, Кудрин полагает, что для резкого снижения бедности в России достаточно нескольких сотен миллиардов рублей

По мнению экономиста, чрезмерное увлечение денежными выплатами может быть даже опасным для страны. "Тут можно вспомнить практику европейских стран начала 90-х годов: тогда многие обращали внимание, что большое количество социальных пособий приводит к тому, что возникают профессиональные тунеядцы и безработные", - предостерегает Сафонов.

С ним соглашается и директор Центра трудовых отношений ГУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.

"Если стоит задача в данный момент поддержать людей, то это (денежные выплаты - Би-би-си) эффективно. Но в качестве основного способа борьбы с бедностью в долгосрочном плане это может быть неэффективно, потому что люди могут иметь низкие доходы не в силу каких-то неустранимых причин, вроде состояния здоровья, а из-за отсутствия квалификации, отсутствия работы. Тогда нужно повышать уровень квалификации, образования, помогать найти работу. Конечно, здоровые люди с достаточной квалификацией должны работать, а не рассчитывать на подачки государства", - рассуждает он.

Для семей с детьми выплаты тоже не являются главным стимулирующим фактором, уверен Александр Сафонов. Гораздо важнее - обеспечить социальные гарантии для детей, полагает он.