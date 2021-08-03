Льва Шлосберга сняли с выборов в Пскове из-за связи с Навальным. Но зарегистрировали на выборы в Госдуму

час назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Лидера псковского отделения "Яблока" Льва Шлосберга сняли с выборов в Псковское областное собрание - предположительно, из-за связи с Алексеем Навальным. Об этом в своем Инстаграм-аккаунте сообщил избирком Псковской области.

Помимо Шлосберга из единого списка кандидатов от "Яблока" исключили также члена регионального совета псковского отделения партии Николая Кузьмина.

"В результате проведенной проверки достоверности сведений о кандидатах, включенных в указанный единый список кандидатов, была установлена причастность кандидатов к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность", - заявили в избиркоме.

Решение об исключении Шлосберга из списка будет обжаловано в Псковском областном суде, пишет пресс-служба "Яблока" со ссылкой на Шлосберга.

По словам зампреда псковского "Яблока" Дмитрия Пермякова, который присутствовал на заседании избиркома, причиной для снятия Шлосберга и Кузьмина с выборов стало их участие в митинге, организованном Фондом борьбы с коррупцией Навального (в России признан иностранным агентом и экстремистской организацией).

В партии предположили, что речь может идти об акции сторонников Навального 23 января, на которой Шлосберг был задержан и получил штраф.

Всего в списке кандидатов в региональный парламент от "Яблока", который зарегистрировал избирком, оказалось 40 кандидатов.

Ранее во вторник Шлосберга зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы по 207-му (Ховринскому) одномандатному округу Москвы.

Шлосберг получил широкую известность в августе 2014 года, после того как его газета "Псковская губерния" опубликовала фотографии могил двух российских десантников, которые предположительно воевали на юго-востоке Украины.

Спустя несколько дней после публикации на Шлосберга избили неизвестные - сам он связал нападение со статьей о погибших военных.

На тот момент Шлосберг был единственным депутатом Псковского областного собрания от "Яблока", однако в сентябре 2015 года его оттуда исключили. За досрочное прекращение его полномочий проголосовал 41 депутат, против высказались трое. Перед голосованием депутаты обвинили Шлосберга во лжи - как раз из-за публикации о псковских десантниках.

Сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский связал исключение Шлосберга из регионального собрания депутатов с публикацией про дело о нападении на журналиста Олега Кашина в 2010 году, в которой он упоминал имя бывшего-губернатора Псковской области Андрея Турчака.