В поисках "Дельты": 11 млн жителей Уханя должны сдать тест на коронавирус
- Николай Воронин
- Корреспондент по вопросам науки
Всех жителей года Ухань, где в конце 2019 года произошла первая в мире вспышка загадочной легочной инфекции, позже получившей название Covid-19, обязали в кратчайшие сроки сдать тест на коронавирус.
Такое решение приняли местные власти после того, как в мегаполисе было зарегистрировано несколько новых случаев заражения. Причем переносчиками инфекции стали местные жители. Таких случаев передачи вируса внутри страны в Китае не регистрировалось уже больше года: новые заражения выявлялись только у приезжих из-за рубежа, которых мгновенно отправляли в карантин.
Ухань - один из самых крупных и густонаселенных городов КНР, занимающий шестое место в стране по числу жителей. По последним данным, в мегаполисе и его пригородах живет более 11 млн человек, и китайские власти очень обеспокоены распространением там более заразного вирусного варианта "Дельта".
За последние несколько дней в Китае было выявлено в общей сложности более 300 новых случаев заболеваний Covid-19 (в 15 провинциях страны), из них 90 диагнозов было поставлено 3 августа.
Семеро из инфицированных - жители Уханя, где до того коронавирус в последний раз диагностировали в июне прошлого года.
Представители местных властей связывают новую вспышку с началом внутреннего туристического сезона, за счет чего в провинцию Убэй была завезена более опасная инфекция: известно, что вирусный вариант "Дельта" обладает большей заразностью, а значит, и распространяется инфекция быстрее.
Учитывая, что население Китая приближается к 1,4 млрд человек, три сотни заболевших могут показаться пустяком - особенно по сравнению с тем, сколько случаев коронавируса ежедневно выявляется в других странах.
Однако китайские власти, в начале прошлого года принявшие на себя первый удар инфекции (и погасившие вспышку Covid-19 на своей территории за счет драконовских ограничений, вряд ли возможных в демократическом обществе), не намерены вторично испытывать судьбу.
Во всех 15 провинциях, где были зарегистрированы новые случаи заражения, введен строжайших карантин и проводится массовое тестирование жителей. Закрыты популярные у туристов достопримечательности, ограничено движение транспорта, перекрыты некоторые шоссе и железнодорожные магистрали.
Как передает из Пекина корреспондент Би-би-си Стивен Макдонелл, жителям Уханя также рекомендовано не покидать территорию провинции и не поднимать панику.
Началась нынешняя вспышка инфекции в Нанцзине, все 9 млн жителей которого за последние пару недель сдали анализ на вирус уже трижды.
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