Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо обвинен в сексуальных домогательствах

41 минуту назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Еще недавно Куомо был звездой либеральной Америки. Сейчас его обвиняют в харрасменте

Расследование в отношении губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо свидетельствует, что он неподобающим образом домогался многих женщин, включая сотрудниц своего офиса.

Объявляя результаты расследования, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подчеркнула, что губернатор-демократ тем самым нарушил законы штата и федеральные законы.

В прошлом году несколько женщин обвинили Куомо в сексуальных домогательствах.

Куомо отвергал обвинения в том, что трогал женщин неподобающим образом, и отказался уйти в отставку, несмотря на призывы своих коллег-демократов.

Расследование в отношении губернатора длилось около месяца, следователи опросили почти 200 человек, в том числе его сотрудниц и некоторых женщин, жаловавшихся ранее на Куомо. Были изучены десятки тысяч документов, фотографий и текстовых сообщений.

"В итоге независимое расследование пришло к заключению, что губернатор Нью-Йорка домогался множества женщин и, поступая таким образом, нарушил федеральные законы и законы штата", - заявила генеральный прокурор Нью-Йорка.

Куомо, по ее словам, трогал женщин без их согласия и одобрения и позволял себе многочисленные оскорбительные комментарии.

В одном случае Куомо и его подчиненные предприняли ответные действия против бывшей сотрудницы, обвинившей губернатора в неподобающем поведении, сказала Летиция Джеймс.

Другие женщины рассказывали, как губернатор их щупал, целовал и сажал к себе на колени. Его ассистентка обвинила губернатора в том, что он залез ей под блузку и схватил за грудь.

Вдобавок на Куомо жалуются еще и из-за того, что он, по словам его критиков, создал у себя в офисе невыносимую рабочую обстановку.

"Это была обстановка, в которой нельзя было сказать губернатору "нет", а если вы расстроили его или кого-то из руководства, вас могли списать со счетов, задвинуть по службе, а то и хуже", - рассказывает одна из руководителей расследования Джун Ким.