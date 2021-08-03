"Намеревался убить королеву". Суд в Лондоне выясняет, почему осужденный исламист был освобожден за 10 дней до теракта

час назад

Автор фото, Met Police Подпись к фото, Судеш Амман незадолго до нападения с ножом на прохожих

20-летний уроженец графства Ковентри Судеш Амман, досрочно выпущенный из тюрьмы и вскоре напавший с ножом на прохожих в Лондоне, придерживался радикальных взглядов задолго до того, как совершил это нападение.

Во вторник в лондонском Королевском суде прошло второе заседание в рамках расследования. Присяжные заслушали показания полицейского, наблюдавшего за Амманом после выхода из тюрьмы, а также бывших сокамерников убитого экстремиста.

Знавшие Аммана рассказали в суде, что в тюрьме, из которой он досрочно вышел за 10 дней до нападения, Амман часто говорил о "неверных", "черном флаге" и планах по убийству королевы Елизаветы II. Тем не менее он вышел на свободу, отбыв половину отпущенного судом срока.

Аммана, совершившего в феврале 2020 года нападение на прохожих на улице Стрэтем-хай-роуд на востоке столицы, застрелила полиция, но суд намерен выяснить все обстоятельства произошедшего.

Судеш Амман совершил это нападение всего через десять дней после освобождения из тюрьмы.

В 2018 году он был приговорен к 40 месяцам заключения. Изначально его задержали по подозрению в подготовке теракта, но осудили по менее серьезной статье.

Уже 23 января 2020 года он вышел на свободу досрочно, отбыв лишь половину срока.

По британским законам, полиция не могла предотвратить его освобождение, несмотря на то, что в тюрьме он явно не отказался от своих идей.

Незадолго до освобождения в его камере нашли рукописный текст присяги "Исламского государства" (группировка запрещена в России), а в разговоре с одним из заключенных он сказал, что "еще не закончил с неверными".

Автор фото, Met Police Подпись к фото, Во время нападения Амман попал на камеры окрестных магазинов

Сотрудник полиции Леон Кемпбэлл заявил, что после освобождения Аммана для него было очевидно, что тот представляет серьезную опасность для общества. "Он распространял экстремистские идеи и выражал желание совершить теракт", - сказал Кемпбэлл об Аммане.

Как рассказал один из свидетелей, в тюрьме Амман открыто выражал экстремистские взгляды, в том числе желание убить королеву, стать смертником и присоединиться к ИГ.

Кроме того, Амман гордился тем, что является самым молодым заключенным в тюрьме "Белмарш", осужденным по террористической статье. Амман был приговорен в 18 лет.

Амман старался не общаться с охранниками, но одним из его друзей, по показаниям свидетелей, был Хашем Абеди, брат Салмана Абеди, взорвавшего бомбу на концерте Арианы Гранде в Манчестере в 2017 году.

В августе прошлого года Хашем Абеди был приговорен к минимальному сроку в 55 лет как соучастник теракта.

Комендант тюрьмы "Белмарш" также рассказал, что Аммана несколько раз помещали в изолятор из-за того, что он распространял радикальные идеи.

На глазах у полиции

Автор фото, Met Police Подпись к фото, Свой первый срок за терроризм Амман получил в 18 лет - он приобрел пневматический пистолет, боевой нож и убеждал свою девушку обезглавить ее родителей

Суду был представлен еще ряд фактов, подтверждающих радикализацию Аммана.

В ответ на вопрос о том, как он смог выйти на свободу, присяжным рассказали, что один из высокопоставленных служащих лондонской полиции за восемь дней до освобождения экстремиста направил коменданту тюрьмы "Белмарш" письмо, в котором спрашивал, можно ли отсрочить выход Аммана на свободу.

Ему ответили, что это невозможно: срок Амману могла увеличить только независимая инстанция, а для отдельного слушания уже не оставалось времени.

После выхода Аммана на свободу 23 января 2020 года за ним было установлено наблюдение, в том числе электронное - он был обязан носить специальный браслет и был помещен в специальный хостел для условно освобожденных, где действовал комендантский час.

Позже меры безопасности решили усилить. 29 января за Амманом уже круглые сутки следили вооруженные полицейские.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Тюрьма "Белмарш", где Амман отбывал наказание

Все это не остановило Аммана.

Второго февраля, через 10 дней после освобождения, он зашел в магазин хозтоваров неподалеку от своего хостела на Стрэтем-хай-роуд и выбежал оттуда, быстро разворачивая украденный кухонный нож с лезвием в 20 см.

"Он побежал на север по Стрэтем-хай-роуд; [оперативник в штатском] BX87 бежал за ним на расстоянии 15-20 метров и кричал, чтобы он остановился", - рассказали полицейские в суде.

Автор фото, Met Police Подпись к фото, Нож Амман украл в магазине, оставив там пластиковую упаковку

Однако уже через несколько секунд Амман нанес первый удар - в спину стоявшей у паба женщине, затем второй - в торс мужчине. Оба пострадавших выжили. Один из полицейских открыл по нему огонь, но промахнулся.

Через некоторое время Амман остановился и повернулся лицом к полицейским. В него выстрелили дважды и убили на месте.

Весь теракт продолжался 62 секунды. Всего с ножевыми ранениями госпитализировано три человека. Никто, кроме экстремиста, убит не был.

В феврале прошлого года правительство Британии решило отменить автоматическое освобождение осужденных за терроризм по отбытии половины срока.