В Оманском заливе захвачен танкер "Асфальт Принцесс", ему приказано идти в Иран

5 минут назад

Автор фото, Steve Geronazzo Подпись к фото, Сообщается, что на борт танкера "Асфальт Принцесс" поднялись около девяти вооруженных людей

Вооруженные люди захватили в Оманском заливе следовавший под флагом Панамы танкер "Асфальт Принцесс" ("Asphalt Princess"). Авторитетное британское издание Lloyds List Maritime Intelligence подтвердило, что судну приказано идти в Иран. Однако иранские власти отрицают причастность к захвату каких-либо судов в регионе.

По данным источников, на которые ссылается дипломатический корреспондент Би-би-си Фрэнк Гарднер, танкер шел в сторону Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мировой торговли нефтью. Согласно информации нашего корреспондента, на борт судна поднялись до девяти вооруженных мужчин.

Официально о захвате не сообщается. Ранее Морская торговая организация Великобритании (UKMTO) рекомендовала судам, находящимся около одного из эмиратов ОАЭ Эль-Фуджайры, проявлять особую осторожность; позже UKMTO объявила о "потенциальном риске захвата". Официальный представитель британского министерства иностранных дел сообщил, что Форин-офис срочно расследует данные об инциденте у берегов ОАЭ.

По данным сайта FlightRadar24.com, в районе судна в примерно в то же время пролетал самолет ВВС Омана.

Во вторник по меньшей мере пять нефтяных танкеров одновременно сообщили, что лишены возможности управляться. В морской терминологии это как правило значит, что корабль потерял управление из-за повреждений или отключения двигателя. Связано ли это с захватом "Асфальт Принцесс", пока неясно.

Достоверных данных о том, кто именно может быть причастен к нападению, нет. Однако лондонская газета Times сообщает со ссылкой на источники в британском правительстве, что власти "исходят из того, что на борт судна поднялись иранские военные или связанные с ними группы". Белый дом заявил, что сообщения о захвате судна вызывают серьезную озабоченность.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде категорически отверг предположения о причастности Тегерана к захвату, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью иранского чиновника агентству Тасним. Хатибзаде также написал в "Твиттере", что "сообщения об инцидентах в Персидском заливе и регионе в целом выглядят очень подозрительно". "Подтверждая нашу полную приверженность региональной стабильности и безопасности на море, Иран готов предложить содействие в случае каких-либо морских происшествий", - сказано в сообщении.

"Асфальт Принцесс" является асфальтовозом, то есть предназначен для перевозки битума. Корреспондент Би-би-си уточняет, что танкер принадлежит зарегистрированной в Дубае компании, одно из суден которой два года назад захватывал иранский Корпус стражей исламской революции.

Нападение дронов на танкер

Инцидент с "Асфальт Принцесс" произошел через несколько дней после того, как недалеко от берегов Омана подвергся нападению еще один танкер - находящийся под управлением израильской компании Zodiac Maritime "Мерсер стрит". В результате инцидента погибли два члена экипажа - граждане Великобритании и Румынии.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Через Ормузский пролив, недалеко от которого произошел инцидент, проходит примерно пятая часть мировой морской торговли нефтью

США, Великобритания и Израиль заявили, что нападение на танкер организовали власти Ирана, которые направили к судну дроны со взрывчаткой. Власти Израиля заявили, что действия иранского правительства не должны остаться без последствий и назвали их "большой ошибкой".

В ответ на это Саид Хатибзаде заявил, что Израилю "следует прекратить безосновательные обвинения".