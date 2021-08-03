ФСБ назвала причину задержания и высылки эстонского консула из России

9 минут назад

Автор фото, FSB

Консул Эстонии Март Лятте, которого ранее летом выслали из России, пытался получить у российского гражданина информацию о планах России в Арктике, заявила Федеральная служба безопасности России.

"Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер", - приводит ТАСС сообщение ФСБ.

ФСБ обнародовала кадры оперативной съмки встречи консула Эстонии в Санкт-Петербурге с гражданином России, от которого он якобы пытался получить информацию о планах России в Арктической зоне. Видеозапись опубликовали российские информагентства.

На видеозаписи видно, что Лятте встречается с неназванным россиянином в офисном кабинете.

"Здесь план реализации государственной политики, потом план мероприятий по председательству, потом указ президента о политике в Арктической зоне", - говорит собеседник эстонского консула.

После того как Лятте выходит из здания, его задерживают сотрудники ФСБ в гражданской одежде.

При этом документы, которые перечислил на видео собеседник Лятте, в частности, об основе госполитики в Арктике и концепция председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах, опубликованы на сайте российского правительства, заметил РБК.

Март Лятте работал одним из четырех консулов Эстонии в Петербурге. 6 июля ФСБ сообщила о его задержании. Позже Россия объявила его персоной нон-грата и выслала из страны.

По утверждению спецслужбы, его задержали "при получении материалов закрытого характера от российского гражданина". Имя россиянина в ФСБ не раскрыли.

МИД Эстонии назвал задержание своего консула провокацией.