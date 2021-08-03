ФСБ назвала причину задержания и высылки эстонского консула из России
Консул Эстонии Март Лятте, которого ранее летом выслали из России, пытался получить у российского гражданина информацию о планах России в Арктике, заявила Федеральная служба безопасности России.
"Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер", - приводит ТАСС сообщение ФСБ.
ФСБ обнародовала кадры оперативной съмки встречи консула Эстонии в Санкт-Петербурге с гражданином России, от которого он якобы пытался получить информацию о планах России в Арктической зоне. Видеозапись опубликовали российские информагентства.
На видеозаписи видно, что Лятте встречается с неназванным россиянином в офисном кабинете.
"Здесь план реализации государственной политики, потом план мероприятий по председательству, потом указ президента о политике в Арктической зоне", - говорит собеседник эстонского консула.
После того как Лятте выходит из здания, его задерживают сотрудники ФСБ в гражданской одежде.
При этом документы, которые перечислил на видео собеседник Лятте, в частности, об основе госполитики в Арктике и концепция председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах, опубликованы на сайте российского правительства, заметил РБК.
Март Лятте работал одним из четырех консулов Эстонии в Петербурге. 6 июля ФСБ сообщила о его задержании. Позже Россия объявила его персоной нон-грата и выслала из страны.
По утверждению спецслужбы, его задержали "при получении материалов закрытого характера от российского гражданина". Имя россиянина в ФСБ не раскрыли.
МИД Эстонии назвал задержание своего консула провокацией.
"Совершенное ФСБ - постановка. Обвинения безосновательны. Это еще один пример того, что Россия не заинтересована в дружеских отношениях с соседними странами", - заявил агентству BNS пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик.
Консула Эстонии высылают из России после задержания в Петербурге
Эстонский консул Март Лятте объявлен персоной нон грата и должен в течение 48 часов покинуть Россию. Его задержали в Санкт-Петербурге "при получении материалов закрытого характера от российского гражданина", заявила ФСБ России. В МИД Эстонии назвали случившееся постановкой и провокацией.
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