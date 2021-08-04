Дайджест: легкоатлетка Тимановская вылетела в Вену, в Минске начинается суд над Колесниковой

31 минуту назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Тимановская в аэропорту Токио перед вылетом

В среду утром из Токио в Вену вылетела белорусская спортсменка Кристина Тимановская. Ранее белорусские чиновники попытались насильно вывезти ее с Олимпийских игр в Минск после того, как она публично возмутилась тем, что ее намеревались использовать для участия в забеге на дистанции, к которой она не готовилась. Тимановская заявила, что считает возвращение в Беларусь опасным и получила политическое убежище в Польше.

Предполагалось, что она сядет на самолет, вылетающий в Варшаву, однако в последний момент спортсменка поменяла планы и отправилась в Австрию: агентство Рейтер пишет со ссылкой на дипломатические источники, что это было связано с соображениями безопасности.

В интервью Би-би-си Тимановская объяснила причины своего решения не возвращаться в Беларусь и сказала, что предателем себя не считает.

Тем временем во вторник стало известно, что на родину из-за рубежа решила не возвращаться еще одна белорусская спортсменка - выступающая в многоборье легкоатлетка Яна Максимова, которая сейчас находится в Германии. Максимова не смогла квалифицироваться для участия в нынешних Олимпийских играх, однако летом выиграла кубок Беларуси по многоборью.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Яна Максимова во время соревнований. Фото 2017 года

В своем Инстаграме Максимова написала, что вместе с супругом - известным легкоатлетом Андреем Кравченко - в Беларусь пока не вернется. "К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни, - пишет Максимова. - Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких. Мы обязательно победим".

В июле в Инстаграме Максимовой появилось ее фото с бело-красно-белым флагом, который был символом протеста против президента Александра Лукашенко во время массовых выступлений летом и осенью прошлого года. Муж Максимовой в 2008 году стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине.

С событиями вокруг Беларуси связана и еще одна громкая история вторника: в Киеве был обнаружен повешенным Виталий Шишов - руководитель общества взаимопомощи белорусов "Белорусский дом в Украине".

Украинская полиция начала расследование и рассматривает две основные версии произошедшего - убийство, замаскированное под суицид, и самоубийство. Близкие и коллеги Шишова считают, что он не мог покончить с собой и утверждают, что на его теле найдены следы насилия. Они уверены, что речь идет о силовой операции спецслужб.

Подробнее о расследовании дела Шишова читайте в разделе "Что говорят, что пишут".

Во вторник лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская провела встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Лондоне. Глава британского правительства пообещал увеличить помощь для гражданского общества Беларуси.

Начинается суд над Марией Колесниковой

Минский суд начинает рассмотрение дела белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой и юриста Максима Знака, которых обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в сговоре с целью захвата власти. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мария Колесникова на пресс-конференции в августе 2020 года

Колесникова была главой штаба Виктора Бабарико - одного из оппонентов Лукашенко на прошлогодних президентских выборах и стала одной из трех основных фигур белорусской оппозиции - вместе с Тихановской и Вероникой Цепкало.

Она единственная из знаменитого "женского трио" не покинула страну, и в сентябре прошлого года власти попытались силой вывезти ее на Украину. Как сообщалось, на границе она порвала свой паспорт, чтобы сотрудники силовых органов не могли ее депортировать. Вскоре после этого ее арестовали.

Суд будет идти в закрытом режиме, однако корреспонденты Би-би-си попытаются оперативно рассказать о его ходе.

Ливан: день траура в годовщину взрыва в порту

В Ливане объявлен день национального траура по случаю годовщины мощнейшего взрыва, который прогремел в столице страны Бейруте 4 августа 2020 года. Тогда более 200 человек погибли, более 6 тыс. получили ранения, часть города была разрушена. Причиной взрыва стали химические удобрения, которые хранились в бейрутском порту без соблюдения мер безопасности.

Автор фото, AFP

Мы подробно рассказывали о тяжелых последствиях взрыва.

Олимпиада в Токио: российский синхронистки нацелились на награды

На Олимпийских играх в Токио российские спортсменки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выступят в финале турнира по синхронному плаванию.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина во время выступления в Токио

У россиянок большие шансы на медали, поскольку после квалификации они лидируют с большим отрывом от соперников.

Кроме того, продолжаются соревнования по легкой атлетике, и в финале по метанию молота примет участие член сборной Олимпийского комитета России Валерий Пронкин. Впрочем, у Пронкина не так много надежд на победу, поскольку после квалификации у него лишь 11-й результат.

Почитайте также, что происходило на Олимпиаде во вторник.

Захват танкера около Ирана

Около побережья Объединенных Арабских Эмиратов был захвачен следовавший под панамским флагом танкер-асфальтовоз "Асфальт Принцесс" ("Asphalt Princess"). По данным авторитетного британского издания Lloyds List Maritime Intelligence, ему приказано идти в Иран.

Автор фото, Steve Geronazzo Подпись к фото, Сообщается, что на борт танкера "Асфальт Принцесс" поднялись около девяти вооруженных людей

Корреспонденты Би-би-си сообщают, что на борт судна поднялись до девяти вооруженных людей. О том, кто захватил танкер, достоверно неизвестно, однако источники британских журналистов подозревают, что это могли сделать военные Ирана или связанные с ними группировки. В Тегеране, впрочем, опровергают свою причастность к захвату.

Губернатора Нью-Йорка Куомо обвинили в домогательствах

В США разгорелся очередной скандал из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Согласно результатам расследования, губернатор штата Нью-Йорк, демократ Эндрю Куомо неоднократно домогался многих женщин, включая сотрудниц своего офиса.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Эндрю Куомо заявил, что виновным себя не считает

Президент США Джо Байден призвал Куомо подать в отставку, теперь ему может грозить импичмент и преследование по уголовным обвинениям. Сам Куомо обвинения отрицает. Ранее нью-йоркский губернатор считался звездой либералов США, некоторые даже думали, что он может претендовать на выдвижение в президенты от Демократической партии. Об этом рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Кирилл Белянинов.

Афганистан: боевики напали на дом министра обороны

Вооруженные боевики напали на дом исполняющего обязанности министра обороны Афганистана Бисмиллы Мохаммади в столице страны Кабуле. Здание подверглось обстрелу, около него было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Афганские силы безопасности на месте происшествия

В момент нападения министра не было дома, его семью удалось эвакуировать. Сообщается, что во время инцидента погибли четыре человека, 11 получили ранения. Кроме того, были убиты четверо нападавших боевиков. Дом Мохаммади расположен неподалеку от кабульской "зеленой зоны", где находятся правительственные учреждения и дипломатические представительства.

Ответственность за нападение пока никто не взял, однако Государственный департамент США заявил, что оно имеет все признаки акции, организованной талибами (группировка "Талибан" признана в России экстремистской и запрещена).

Тем временем правительственные силы Афганистана продолжают вести ожесточенные бои с талибами за контроль над тремя важными городами - Лашкаргахом, Кандагаром и Гератом.

Bellingcat расследует смерть Шишова в Киеве

Глава отдела расследований Bellingсat Христо Грозев рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что его журналистская группа направит все возможные ресурсы на изучение обстоятельств смерти в Киеве белорусского оппозиционера Виталия Шишова.

Автор фото, Instagram Подпись к фото, Шишов - один из основателей общественной организации "Белорусский дом в Украине".

"Я бы сказал, что это скорее всего не есть самоубийство", - сказал Грозев, который в числе прочего известен своими расследованиями об отравлении Алексея Навального и катастрофе малазийского "Боинга" MH-17.

По словам Грозева, в последнее время он получил информацию, что сотрудники ФСБ России "как-то интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, которые находятся в Украине". "Конечно, это означает, что мы направляем почти все наши ресурсы на расследование этого убийства, если это убийство", - заключил представитель Bellingсat.

Guardian: секретные бумаги о "Дефендере" и Крыме потерял кандидат на пост в НАТО

Британская газета Guardian утверждает, что ей стало известно имя чиновника, который недавно потерял 50 страниц секретных документов министерства обороны, в числе прочего описывавших план прохода миноносца "Дефендер" у берегов Крыма. Данные подтверждают и другие британские издания, в том числе Times (требуется подписка).

Подпись к фото, Утерянные секретные документы касались в числе прочего работы британского спецназа в Афганистане

Как сказано в публикации со ссылкой на два источника в правительстве, это авторитетный сотрудник Минобороны Ангус Лэпсли, который ранее рассматривался как кандидат на должность постоянного представителя Великобритании в НАТО.

Известно, что после скандального инцидента, когда секретные бумаги были обнаружены промокшими на автобусной остановке и переданы журналистам Би-би-си, у виновника отобрали допуск к секретным документам, однако об имени этого человека ранее ничего не сообщалось. Официально его не называют до сих пор.

Журналисты утверждают, что теперь назначение Лэпсли на пост в НАТО маловероятно, хотя пока не исключается. В прошлом тот работал секретарем премьер-министра Тони Блэра, а потом перешел в министерство иностранных дел. "Чиновник часто появляется в составе панелей, обсуждая вопросы обороны и внешней политики, он также представлял министра обороны Бена Уоллеса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2020 года", - отмечает Guardian.

Газета пишет, что окончательное наказание для виновника утечки еще предстоит определить, но речь может идти о лишении допуска к секретной документации на несколько месяцев. Без такого доступа чиновник не сможет продолжать работать на своей нынешней должности координатора политики в отношении НАТО и евроатлантического сотрудничества.

Во многих российских регионах интриги на грядущих выборах в Государственную думу не ожидается, но это не относится к Преображенскому одномандатному округу, куда входят девять районов на востоке Москвы.