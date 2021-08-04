"Его просто достала жизнь". В правительстве Украины задержали мужчину с гранатой

9 часов назад

Автор фото, National Police of Ukraine

В Киеве неизвестный мужчина с предметом в руках, похожим на гранату, прорвался в здание кабинета министров Украины. Еще на входе он стал угрожать подорвать гранату, следует из видео в социальных сетях. Его задержали.

О задержании журналистам сообщил глава национальный полиции Украины Игорь Клименко на брифинге у здания правительства. Он подтвердил, что у задержанного была боевая граната.

Ранее издание APnews опубликовало видео, на котором мужчину выводят из здания правительства вооруженные люди в камуфляжной форме. Корреспондент издания сообщил, что в ходе переговоров его уговорили сдаться, и что он якобы "извинился перед полицией", а в свое оправдание сказал, что "нужно было так сделать".

Утром в среду этот человек пришел к зданию кабинета министров и у входа начал кричать на русском языке, что у него в руке граната, и он готов отпустить чеку. "Я живым не уйду отсюда! Я сяду на 10 лет!" - заявил он, используя нецензурные выражения.

После этого он зашел внутрь здания кабинета министра и продолжил кричать: "Это захват здания! Граната боевая! Убирайте людей! Убирайте людей! Пистолет не дергай - я отпущу чеку. Вот чека! Я сапер бывший!" - добавил он (и снова начал ругаться матом).

"Человек контужен. Был сапером в "Айдаре". Оснований думать, что граната не настоящая, у нас нет", - сказал изданию "Страна.ua" источник в МВД Украины. Батальон "Айдар" принимал участие в боевых действиях в Донбассе.

"Это наш ветеран, - сообщил депутат Ирпенского городского совета Антон Головенко (цитата по агентству Интерфакс-Украина). - Может, нервный срыв. Он нормальный адекватный парень… Он инвалид войны".

Клименко подтвердил, что мужчина оказался участником операции на востоке Украины, который "прошел горнило боевых действий, был дважды ранен, в том числе имел черепно-мозговую травму". По его словам, ветеран не выдвигал никаких требований: "Говорил, что его просто достала жизнь".

К зданию правительства Украины прибыл спецназ и взрывотехники.

Была перекрыта улица Садовая (боковой вход в правительство) и части прилегающих улиц, на улице было много полиции и зевак, передает из Киева корреспондент Би-би-си.

В полиции заявили, что с мужчиной начались переговоры. Если бы он отказался "добровольно прекратить правонарушения", к нему бы применили "полицейские меры, предусмотренные законом", сказал представитель полиции.

Уголовное дело будет заведено по четырем статьям, в том числе о захвате заложников, которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, сказал Клименко.

Собеседник Украинской службы Би-би-си в пресс службе правительства уточнил, что инцидент произошел в шестом подъезде здания кабинета министров.