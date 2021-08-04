Два поезда столкнулись в Чехии, десятки раненых, сообщают о погибших

4 августа 2021, 07:31 GMT Обновлено 9 минут назад

Два пассажирских поезда столкнулись у населенного пункта Милавце под Домажлицами на западе Чехии. Сообщается о десятках пострадавших, полиция подтвердила, что два человека погибли.

По сообщению чешского телевидения, столкнулись "Западный экспресс", курсирующий между Прагой и Мюнхеном, и еще один пассажирский поезд. Столкновение произошло вскоре после 8 утра по местному времени.

Агентство ЧТК сообщает о по меньшей мере семи пострадавших в критическом состоянии и еще 31 пострадавшем с менее тяжелыми травмами.

По данным телеканала CT24zive, больница в Домажлицах отменила все плановые операции, чтобы освободить места для пострадавших в железнодорожной аварии.