Олимпийский дневник: мировой рекорд в беге с барьерами, российские гандболистки в полуфинале

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В полуфинале российские гандболистки встретятся со сборной Норвегии, одной из сильнейших команд

В среду 4 августа в Токио будут разыграны 17 комплектов медалей в 11 видах спорта, среди которых конкур, велотрек, спортивная борьба и синхронное плавание. В этом виде спорта российские спортсменки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина имеют большие шансы на медаль.

Женская сборная России по гандболу прошла в полуфинал Олимпийских игр 2020 в Токио, добившись победы над командой Черногории - 32:26. Впереди повторение полуфинала Игр-2016 против сборной Норвегии. Спортивные эксперты говорят, что это самый серьезный противник из всех возможных. Игра состоится 6 августа.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Американская легкоатлетка Сидни Маклафлин на пути к мировому рекорду и золотой медали Олимпиады

Американская легкоатлетка Сидни Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами. 21-летняя спортсменка завоевала золото Олимпиады. Серебро досталось ее соотечественнице Далайле Мухаммад, бронза - Фемке Бол из Нидерландов. Предыдущий мировой рекорд также принадлежал Маклафлин (51,90) и был установлен в США во время отборочных соревнований к Играм-2020.

Олимпиада и психическое здоровье

В семье четырёхкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Симоны Байлз случилась трагедия во время Олимпийских игр. У американской спортсменки умерла тётя, сестра её отца.

"Два дня назад неожиданно умерла моя тетя. Я не ожидала, что такое случится во время Игр. Так что вам нужно немного внимательнее относиться к тому, что вы говорите в интернете, потому что вы не имеете ни малейшего представления о том, через что проходят спортсмены", - сказала Байлс.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Симона Байлс пережила трагедию в семье во время Олимпиады

Симона Байлс досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпиаде после выступления в опорном прыжке. Позднее американская гимнастка отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и в опорном прыжке, а также в вольных упражнениях.

Спортсменка объяснила это психологическими проблемами.

Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.

Коронавирус и карате

Российская каратистка Анна Чернышёва, единственная представительница страны в данном виде программы Олимпиады-2020 в Токио, не выступит на Играх из-за коронавируса. Ее тесты, которые обязательны для всех спортсменов на Играх, оказались положительными.

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев в интервью изданию "Чемпионат", заявил, что вина за заражение спортсменки коронавирусом лежит на организаторах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Анна Чернышева на юношеской Олимпиаде в 2018 году в Буэнос-Айресе

"Обвинять спортсменку и тренеров безрассудно и глупо. Вы никогда не сможете определить место, время и контакт, где человек заразился коронавирусом. Это невозможно. А вот что касается организаторов, то это глобальный вопрос. Они должны были обеспечить стопроцентные меры безопасности, защиты и спокойствия участников соревнований. Во всех случаях, когда спортсмены, члены команд или представители делегаций заболевают коронавирусом, будучи в стране проведения Игр - в Японии, - вина лежит исключительно на японской стороне", - сказал Лебедев.

Рэйвен Сондерс и ее жест

Международный олимпийский комитет приостановил расследование по делу американской легкоатлетки Рэйвен Сондерс в связи со смертью ее матери.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Этим жестом Рейвен Сондерс выразила солидарность с ЛГБТ

Спортсменка завоевала серебро в толкании ядра и во время церемонии награждения показала жест, сложив руки крестом над головой. Она объяснила это солидарностью с движением ЛГБТ и всеми угнетенными. Но правила Олимпиады запрещают демонстрацию своих политических или еще каких-либо взглядов на пьедестале. Комитет начал расследование поступка Сондерс.

"Этим утром мы узнали очень печальные новости о смерти матери Рэйвен Сондерс. МОК выражает свои соболезнования Рэйвен и ее семье. Как вы понимаете, с учетом этих обстоятельств процесс пока полностью приостановлен", - заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Что ожидается

Продолжаются соревнования по легкой атлетике, и в финале по метанию молота примет участие член сборной Олимпийского комитета России Валерий Пронкин. Впрочем, у Пронкина не так много надежд на победу, поскольку после квалификации у него лишь 11-й результат.

Российские спортсменки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выступят в финале турнира по синхронному плаванию. У россиянок большие шансы на медали, поскольку после квалификации они лидируют с большим отрывом от соперников.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинский борец и депутат Верховной рады Жан Беленюк поборется за золото

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк проведет схватку за золото Олимпиады в Токио в категории до 87 кг.