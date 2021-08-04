Британское исследование: дети легко переносят Covid-19 и быстро выздоравливают

43 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В основном дети и подростки с коронавирусом страдают от головной боли

Дети, которые заражаются коронавирусом, редко страдают от долгосрочных последствий Covid-19 и выздоравливают менее чем за неделю. К таким выводам пришли ученые Королевского колледжа Лондона. Конечно, есть исключения, но абсолютное большинство детей переносят коронавирус очень легко.

Наиболее частые симптомы у детей - головные боли и усталость. Среди других распространенных симптомов - боль в горле и потеря обоняния. Кроме того, по сравнению со взрослыми, дети в целом гораздо меньше подвержены риску заражения коронавирусом.

Выводы ученых опубликованы в медицинском журнале Lancet Child and Adolescent Health. Ученые наблюдали за детьми в клиниках и на дому, чтобы понять, как коронавирус влияет на детей по сравнению с другими респираторными заболеваниями.

В исследовании приняли участие 1734 ребенка в возрасте от пяти до 17 лет, у которых были положительные результаты на коронавирус в период с сентября 2020 года по февраль 2021 года.

Выяснилось, что менее чем у одного из 20 детей с коронавирусом наблюдались симптомы болезни в течение четырех или более недель, только каждый 50-й имел симптомы более восьми недель.

В среднем дети старшего возраста обычно болеют немного дольше, чем дети начальной школы: детям в возрасте от 12 до 17 лет требуется неделя на выздоровление, а у детей младшего возраста болезнь обычно длилась пять дней.

Врачи не обнаружили ни одного случая проявления неврологических симптомов, таких как припадки или потеря сознания.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Большинство детей болеют коронавирусом не больше недели и легко его переносят

Команда также изучила состояние такого же количества детей, у которых были симптомы болезни, но при этом был отрицательный результат теста на коронавирус.

Выяснилось, что только 15 из 1734 детей страдали от симптомов болезни в течение как минимум 28 дней. Это меньше, чем один человек из ста. Остальные выздоравливали гораздо раньше.

Выводы

"Да, дети тоже заболевают ковидом, и у некоторых из них последствия болезни могут оставаться долго. Но все же это случается крайне редко, и абсолютное большинство детей со временем полностью восстанавливается", - говорит Эмма Дункан, профессор клинической эндокринологии в Королевском колледже Лондона, одна из авторов исследования.

Ученые также обращают внимание, что на здоровье детей отражается не только ковид, но и другие респираторные заболевания.