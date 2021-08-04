Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прибыла в Варшаву

Оксана Антоненко

Русская служба Би-би-си

час назад

Автор фото, Yuichi Yamazaki/Getty Images

Самолет с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской прибыл в Варшаву. Из соображений безопасности она полетела в Польшу с пересадкой.

Тимановская, которую белорусские чиновники сняли с Олимпиады и заставляли вернуться на родину, получила польскую гуманитарную визу. Такая же виза была предоставлена ее супругу, который после известия о ситуации с Кристиной, экстренно выехал из Беларуси в Украину.

Журналисты были уверены, что Кристина Тимановская вылетает прямым рейсом из Токио в Варшаву 4 августа. Однако утром 4 августа стало известно, что вместо этого она села на рейс до Вены.

Точной информации о ее конечном пункте назначения не было, кому принадлежит инициатива сменить рейсы, также было непонятно. По данным агентства Рейтер, решение приняли польские дипломаты, у которых возникли опасения за безопасность Тимановской.

Из Токио через Вену

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Белорусская спортсменка Тимановская: "Когда будет безопасно, я хочу вернуться домой"

Получив гуманитарную визу от Польши, Кристина Тимановская будет находиться теперь под защитой польских властей. В случае, если она захочет попросить убежище в одной из стран Евросоюза, ей придется сделать это в той стране, в которую она прилетит первой. То есть для того, чтобы попросить убежище именно в Польше, Тимановской нельзя было покидать транзитную зону аэропорта Вены.

Гуманитарную польскую визу Тимановская получила в Токио после того, как отказалась отправиться домой в Беларусь.

Белорусские чиновники отвезли Тимановскую в аэропорт и попытались заставить покинуть Японию после того, как она раскритиковала Белорусский олимпийский комитет в соцсетях. Спортсменка была шокирована решением руководства поставить ее на дополнительную дисциплину, к которой она не готовилась.

В аэропорту спортсменка попросила помощи местной полиции. Позже она сказала, что возвращаться домой для нее небезопасно, однако в будущем она очень хочет это сделать.

В среду стало известно, что муж Тимановской также получил польскую гуманитарную визу. Он должен прилететь в Варшаву в один день с супругой.