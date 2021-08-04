Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прибыла в Варшаву
- Оксана Антоненко
- Русская служба Би-би-си
Самолет с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской прибыл в Варшаву. Из соображений безопасности она полетела в Польшу с пересадкой.
Тимановская, которую белорусские чиновники сняли с Олимпиады и заставляли вернуться на родину, получила польскую гуманитарную визу. Такая же виза была предоставлена ее супругу, который после известия о ситуации с Кристиной, экстренно выехал из Беларуси в Украину.
Журналисты были уверены, что Кристина Тимановская вылетает прямым рейсом из Токио в Варшаву 4 августа. Однако утром 4 августа стало известно, что вместо этого она села на рейс до Вены.
Точной информации о ее конечном пункте назначения не было, кому принадлежит инициатива сменить рейсы, также было непонятно. По данным агентства Рейтер, решение приняли польские дипломаты, у которых возникли опасения за безопасность Тимановской.
Из Токио через Вену
Получив гуманитарную визу от Польши, Кристина Тимановская будет находиться теперь под защитой польских властей. В случае, если она захочет попросить убежище в одной из стран Евросоюза, ей придется сделать это в той стране, в которую она прилетит первой. То есть для того, чтобы попросить убежище именно в Польше, Тимановской нельзя было покидать транзитную зону аэропорта Вены.
Гуманитарную польскую визу Тимановская получила в Токио после того, как отказалась отправиться домой в Беларусь.
Белорусские чиновники отвезли Тимановскую в аэропорт и попытались заставить покинуть Японию после того, как она раскритиковала Белорусский олимпийский комитет в соцсетях. Спортсменка была шокирована решением руководства поставить ее на дополнительную дисциплину, к которой она не готовилась.
В аэропорту спортсменка попросила помощи местной полиции. Позже она сказала, что возвращаться домой для нее небезопасно, однако в будущем она очень хочет это сделать.
В среду стало известно, что муж Тимановской также получил польскую гуманитарную визу. Он должен прилететь в Варшаву в один день с супругой.
Возвращаться в Беларусь отказались еще двое атлетов – Яна Максимова и ее супруг Андрей Кравченко. Пара осталась в Германии. Максимова заявила, что в Беларуси можно потерять не только свободу, но и жизнь.
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