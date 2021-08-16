В Ростове-на-Дону начался суд над экс-главой волгоградского СК Музраевым. Его называли "ночным губернатором"

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Автор фото, Dmitry Rogulin/Tass Подпись к фото, Михаил Музраев почти 12 лет возглавлял волгоградский СК

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону началось рассмотрение по существу дела в отношении бывшего главы управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева. Его обвиняют в организации поджога коттеджа губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году, а также злоупотреблении полномочиями.

Как сообщает РИА Новости, в начале слушаний Музраев отказался признать вину в причастности к поджогу. Он заявил суду, что поддерживал политику губернатора "конкретными уголовными делами" и у него никогда не было с ним разногласий.

Он также назвал выдумкой следователей обвинения по статье о злоупотреблении полномочиями. По его словам, коробки с патронами, которые были обнаружены у него в кабинете, ему подбросили.

В суде объявлен перерыв до вторника.

Генерал-лейтенант юстиции Михаил Музраев был арестован летом 2019 года и с тех пор находится под стражей. В течение 12 лет он возглавлял управление СК по Волгоградской области и за это время стал одним из самых влиятельных людей в регионе, от которого зависела в том числе судьба местных губернаторов. Русская служба Би-би-си собрала главные факты о Музраеве и о возбужденном против него уголовном деле.

Кто такой Михаил Музраев?

Музраев родился в 1959 году в Волгоградской области, по национальности он калмык. После окончания школы служил в Тихоокеанском флоте, затем учился в Саратовском юридическом институте, после чего вернулся в родной регион и начал работать следователем. В начале 1990-х работал в Нагорном Карабахе, где расследовал дела о поджогах домов азербайджанцев.

После командировок в Карабах Музраева повысили до должности главы отдела по расследованию особо важных дел регионального СК, а в 1996 году он дослужился до заместителя прокурора Волгоградской области.

В 2007 году Музраев возглавил Следственный комитет при прокуратуре Волгоградской области, а через шесть лет после этого был назначен руководителем следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области.

Летом 2018 года, незадолго до своего ухода с должности главы волгоградского СК, Музраев утверждал в интервью изданию "Аргументы и факты", что его следственное управление на тот момент входило в десятку лучших по России.

"Самым ярким примером профессионализма наших сотрудников стало расследование терактов, совершенных в Волгограде в 2013 году (осенью и зимой 2013 года в Волгограде произошли взрывы в автобусе, троллейбусе и на железнодорожном вокзале - Би-би-си). Нам удалось в кратчайшие сроки провести все необходимые следственные мероприятия, установить личности террористов и выйти на заказчиков", - рассказывал он.

Автор фото, Dmitry Rogulin/Tass Подпись к фото, 30 декабря 2013 года в Волгограде был взорван троллейбус

В декабре 2018 года Музраев был снят с должности главы регионального СК указом президента Владимира Путина. Причин своей отставки он не называл. В январе 2019 года Музраев занял должность советника главы СКР Александра Бастрыкина. На этом посту он и проработал до своего ареста.

Михаил Музраев имеет несколько государственных и ведомственных наград, в том числе две медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и знак "Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации", который ему вручил Бастрыкин в 2017 году.

Музраев женат, у него двое сыновей и дочь. Оба сына генерала в разное время привлекали внимание следователей.

Летом 2016 года 26-летний Иван Музраев насмерть сбил пешехода на автодороге в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, однако в итоге был признан невиновным, так как пешеход, согласно выводам следствия, был пьян и переходил дорогу в неположенном месте.

Второй сын Михаила Музраева - Михаил - пошел по стопам отца и работал следователем Коптевского межрайонного следственного отдела Москвы.

В августе 2019 года Дзержинский суд Волгограда оштрафовал его по административному делу о сопротивлении сотрудникам ФСБ. Как сообщали следователи, во время следственных действий дома у своего отца Михаил проявил агрессию и стал нецензурно выражаться в ответ на требования сотрудников ФСБ оставаться на месте и не мешать их работе.

Почему Музраева называли "ночным губернатором" региона?

Волгоградские СМИ часто называли Михаила Музраева самым влиятельным человеком в регионе, который по своему влиянию далеко опережал часто сменяющихся в области губернаторов.

"О Музраеве говорили много: что он "ночной губернатор", что он принимает практически все решения в регионе. Главное, чем он знаменит, - он смог победить трех губернаторов. Говорят, что [Николай] Максюта не смог ему противостоять, потом был [Анатолий] Бровко, [Сергей] Боженов, у которого на самом стартовом этапе были проблемы именно с Музраевым", - рассказывал в интервью радиостанции BFM главный редактор волгоградского информагентства "Социнформбюро" Анатолий Сологубов.

О большом политическом весе Музраева в регионе говорил и экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко, которого в 2007 году осудили на год тюрьмы по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и незаконном хранении боеприпасов.

Автор фото, Dmitry Rogulin/Tass Подпись к фото, Экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко в 2006 году попал под суд

Летом 2019 года - уже после ареста Музраева - Ищенко написал открытое письмо в ФСБ с просьбой заново расследовать дело против себя.

В письме бывший мэр отмечал, что Музраев "сыграл очень негативную роль в судьбе многих людей и в целом Волгограда", а также утверждал, что генерал и его подручные якобы в течение многих лет фабриковали уголовные дела в отношении ни в чем не повинных людей.

Как отмечал экс-мэр, предполагаемые злоупотребления законом со стороны Музраева "чаще всего в реальности ставили цели сведения личных счетов и [были] в личных интересах".

Расследованием уголовного дела против Евгения Ищенко в 2006 году занимался Денис Никандров, которого называли одним из самых близких соратников и учеников Музраева и которого в 2018 году осудили за получение взятки от вора в законе Шакро Молодого.

В чем обвиняют Музраева?

Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде пятеро неизвестных проникли на территорию коттеджа, принадлежащего губернатору области Андрею Бочарову, и попытались поджечь стену дома, бросив бутылку с зажигательной смесью. Пожар удалось быстро потушить, в результате инцидента никто не пострадал и серьезного ущерба зафиксировано не было.

Тем не менее местный СК под руководством Музраева вскоре завел дело об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога и о покушении на убийство двух и более лиц.

В мае 2019 года в Москве задержали бывшего арендатора Центрального рынка Волгограда Евгения Ремезова, которого заподозрили в организации поджога губернаторского дома.

По версии следствия, таким образом он хотел припугнуть Бочарова, который запустил процесс отчуждения в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда, долгое время находившегося под контролем коммерческих структур Ремезова.

В июне 2019 года с заявлением в ФСБ обратился сам губернатор Волгоградской области, который утверждал, что поджог его дома связан с его собственной служебной деятельностью. Бочаров также сообщал о получении анонимных угроз, однако руководство СК и лично Музраева в своем обращении он не упоминал. Новое дело о поджоге начали расследовать уже по статье о теракте.

Как писал "Коммерсант", Ремезов на суде утверждал, что был вынужден выплачивать крупные суммы местным криминальным авторитетам за "крышевание" рынка, и часть этих денег якобы передавалась лично Музраеву. Ремезов также утверждал, что именно генерал был заинтересован в поджоге губернаторского дома, так как расследование этого преступления позволило бы ему получить влияние над губернатором и его окружением.

В июне 2019 года по делу были арестованы Музраев и волгоградский предприниматель Владимир Зубков. Генерала обвиняют по трем уголовным статьям: "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору", "Незаконный оборот оружия" и "Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы".

Музраева обвиняют не только по делу об организации поджога. По версии следствия, генерал в 2017 году якобы давал своим подчиненным устные указания не привлекать к уголовной ответственности Виталия Брудного, местного криминального авторитета, которого осудили на 10 лет тюрьмы за организацию покушения на бизнесмена Владимира Поташкина и который тоже стал фигурантом дела о поджоге коттеджа.

Также Музраев обвиняется в незаконном приобретении и хранении боевых патронов, которые были обнаружены в его доме при обыске и задержании.

Что говорят адвокаты обвиняемого и он сам?

По статье о совершении теракта по предварительному сговору Музраеву может грозить до 20 лет тюрьмы.

Защита генерала уверена, что доводы следствия несостоятельны. Как отмечал в беседе с "Коммерсантом" адвокат генерала Владимир Семенцов, губернатор Андрей Бочаров написал заявление в ФСБ только спустя три года после попытки поджога его дома, что выглядит странным.

"Практически все документы вызывают просто гомерический смех, так как, кроме признаний Ремезова, в деле нет больше ничего, нет даже самого события преступления", - говорил защитник.

Кроме того, адвоката удивил тот факт, что Ремезов фигурирует в деле в качестве свидетеля, хотя из его собственных показаний следует, что он непосредственно причастен к поджогу.

Другой защитник Музраева - Владислав Подшибякин - отмечал в беседе с региональным изданием V1.RU, что обвинение выглядит нелогичным.

"Все понимают абсурдность ситуации. Человек раскрыл дело о поджоге губернатора - это исключительно его заслуга. Сейчас подозревать его к причастности к совершению этого преступления просто нелогично. Получается, что он приложил все усилия, чтобы раскрыть дело против самого себя, ну это же бред", - говорил он.