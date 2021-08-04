Приложение-нейросеть обнажает женщин на фотографиях. В Англии его требуют запретить

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Любая женщина может стать жертвой порномести с помощью подобных технологий

В Палате общин британского парламента требуют запретить сайты и приложения, "раздевающие" людей на фотографиях с помощью искусственного интеллекта. Организации по защите женщин тоже говорят, что такой запрет необходим. Однако один из разработчиков подобных приложений видит ситуацию с несколько другой стороны.

Речь идет о сайте DeepSukebe, набирающем популярность у британцев. Сайт был запущен в прошлом году; он обещает "показать правду, скрытую под одеждой" и "исполнить мечты всех мужчин".

При этом сайт сделан именно для "обнажения" женщин - если обработать на нем фото мужчины, то на выходе у его изображения будут женские половые органы.

Владельцы сайта неизвестны. По оценке одного из аналитиков, только в июне сайт посетили около пяти миллионов раз, а среди "раздетых" им женщин (обработанными фото активно делятся в соцсетях) есть знаменитости и звездные спортсменки.

За запрет сайта высказалась Мария Миллер, член Консервативной партии и в прошлом министр культуры в правительстве Дэвида Кэмерона.

Последние шесть лет она посвятила борьбе с так называемой "порноместью", или распространением интимных фотографий и видео без согласия задействованного в них лица. Это явление так назвали, потому что чаще всего такие записи размещают, чтобы отомстить бывшим возлюбленным или супругам.

В беседе с Би-би-си Миллер сказала, что законодательство в этой области необходимо изменить - распространение снимков без согласия модели нужно признать сексуальным преступлением.

"Это отразит то, что такие снимки могут серьезно поломать человеку жизнь", - говорит она.

Запрет должен быть закреплен в общем законопроекте о безопасности в интернете, который коснется многих сторон британской онлайн-жизни. Сейчас билль обсуждается в отдельном комитете парламента.

Автор фото, DeepSukebe Подпись к фото, Сайт DeepSukebe обещает "показать все, что скрыто".

В правозащитной организации CEASE говорят, что законодательство в области искусственных порноснимков в Британии сегодня не достаточно ясно.

"Технологии, созданные для объективации и унижения женщин, нужно запрещать, а порносайты, получающие прибыль от распространения таких снимков - обязать блокировать их загрузку", - говорит глава НКО Ванесса Морз.

Сейчас ответственность за удаление подобных снимков и видео лежит на снятых в них людях, а это просто несправедливо, говорит она.

Как таковые инструменты для "обнажения" с помощью нейросетей - это не новость, а Deepsukebe - далеко не единственный подобный сайт.

В 2019 был запущен сервис DeepNude, тоже на основе ИИ, но разработчики вынуждены были закрыть его из-за скандала.

Ответ разработчика

Многие из существующих сегодня подобных сервисов используют исходный код DeepNude, который разработчики сайта сделали открытым и доступным всем.

Би-би-си поговорила с разработчиком одного из многих онлайн-приложений для "обнажения" женщин на фото. Он назвался "Иваном Браво".

Браво признает, что подобные продукты неэтичны, но, как он утверждает, именно из-за того, как их сейчас применяют, потому что их начали позиционировать как "раздень своих друзей".

"Но наш мир несовершенен, и люди на протяжении всей истории пытались сделать нечто подобное. Появление этой технологии было вопросом времени", - говорит он

Браво, впрочем, смущает то, что "раздевать" можно только женщин. Он видит в этом проявление сексизма.

"Лично мне хотелось бы, чтобы была и версия с мужчинами и даже с персонажами аниме, чтобы люди могли экспериментировать и получать удовольствие от этих взрослых развлечений", - говорит он.