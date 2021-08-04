Роскомнадзор заблокировал сайты СМИ, связанных с Михаилом Ходорковским

28 минут назад

Автор фото, Yevgeniy Razumny\tass

Роскомнадзор заблокировал сайты изданий "Открытые Медиа", "МБХ Медиа", "Правозащиты Открытки" и две страницы организации "Открытая Россия". Все эти сайты связаны с Михаилом Ходорковским.

Редакции двух информационных сайтов сообщают, что не получали уведомлений перед блокировкой.

Ранее редакторов "Открытых медиа" Максима Гликина и Юлию Ярош включили в список "иностранных агентов".

В среду вечером блокировке Роскомнадзора в течение меньше чем двух часов подверглись пять сайтов, связанных с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Сам он пока не комментировал это публично.

В "МБХ Медиа" и "Открытых Медиа" пишут, что не получали уведомлений о блокировке.

В Телеграм-канале "Открытых медиа" сказано, что блокировка произошла в 21:30 по Москве в среду.

Журналисты обнаружили сайт в списке Роскомнадзора среди страниц, "содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

Примерно за два с половиной часа до блокировки, около 7 вечера на адрес редакции пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить "противоправную информацию", но какую именно, в письмах не уточняется, сообщили в "Открытых Медиа".

"Мы пытаемся разобраться", - добавляют в редакции.

Сайт "МБХ Медиа", который также основал Михаил Ходорковский, тоже сообщает о своей блокировке.

"Согласно реестру заблокированных сайтов, доступ к ресурсу ограничен по решению Генпрокуратуры от 3 августа. В связи с чем заблокирован сайт, неизвестно", - пишут в его редакции.

"При этом никаких уведомлений ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора редакции не поступало", - добавляют журналисты "МБХ Медиа".

"Доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement, Open Russia ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры РФ", - сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора (обе организации признаны нежелательными в России).

На территории Британии все сайты доступны.

Реестр "иноагентов"

15 июля главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош и редактор Максим Гликин пополнили реестр "иностранных агентов" российского минюста.

Тогда в беседе с Би-би-си Ярош сказала, что издание получало гранты от Михаила Ходорковского и никогда этого не скрывало. Она назвала включение себя и Гликина в реестр клеймом и запугиванием, а также ограничением при дальнейшем трудоустройстве.

Вместе с ними в список были включены журналисты издания "Проект", у которых в конце июня прошли обыски по делу о клевете в отношении петербургского бизнесмена Ильи Трабера.

Также 23 июня в список включили издание The Insider и пятерых его журналистов.

Реестр иностранных СМИ, выполняющих функции "иностранных агентов" ведет минюст России.

"СМИ-иноагенты" обязаны зарегистрировать в России юридическое лицо и предоставлять в минюст подробную финансовую отчетность обо всех своих доходах и расходах, данные о персональном составе руководства и аудиторских проверках.