Дайджест: в мире 200 млн подтвержденных случаев Covid-19; Лукашенко и "теория безумца"

42 минуты назад

Автор фото, Reuters

По подсчетам американского университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 200 млн, при этом из-за варианта Дельта темпы распространения Covid-19 в последнее время увеличились. Эксперты говорят, что массовая иммунизация замедляет пандемию и помогает предотвратить гибель людей, но вакцин на всех не хватает. Как отмечает агентство Рейтер, коронавирусом заразились по меньшей мере 2,6% населения Земли: если бы все заболевшие составили страну, она стала бы восьмой по численности населения в мире.

Коронавирус в мире: данные по странам и регионам (цифры могут обновляться с небольшим опозданием)

Университет Джонса Хопкинса, который в своих подсчетах использует официальную статистику, сообщает, что от коронавируса умерли более 4,2 млн человек по всему миру. Однако в мае этого года ученые из Университета Вашингтона заявили, что сведения о смертности от Сovid-19 в мире занижены вдвое.

Если отметку в 100 млн диагнозов Covid-19 преодолел в течение года, то еще сто миллионов человек заболели уже в течение следующих шести месяцев, передает Рейтер со ссылкой на свои подсчеты. При этом сейчас вирус активно распространяется в бедных странах мира: по данным агентства, наивысшее еженедельное число заболевших регистрируется в США, Бразилии, Индонезии, Индии и Иране. На эти государства приходится около 38% всех ежедневных новых случаев. Примечательно, что в США большинство диагнозов - среди людей, не прошедших вакцинацию.

На этом фоне Всемирная организация здравоохранения заявила, что обеспеченные страны пока не должны предлагать своим гражданам третью прививку, чтобы отстающие могли получить необходимые препараты и вакцинировать по меньшей мере 10% населения. Некоторые государства, в том числе Германия, намерены осенью начать уже третью волну вакцинации, но глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус считает это неправильным.

"Я понимаю желание правительств всех стран защитить своих граждан от варианта Дельта, - сказал Гебреисус. - Но мы не можем согласиться с тем, что государства, которым и так досталась большая часть мировых запасов вакцины, станут использовать еще больше".

Другие новости о пандемии коронавируса в мире:

В России большинство карантинных ограничений отменено, однако в последние недели здесь по-прежнему каждый день фиксируется от 20 до 25 тыс. заболевших и почти 800 умерших.

большинство карантинных ограничений отменено, однако в последние недели здесь по-прежнему каждый день фиксируется от 20 до 25 тыс. заболевших и почти 800 умерших. Британия немного поменяла правила въезда в страну из нескольких стран мира. В "красный список" государств, прибывающие из которых должны самоизолироваться в специальных гостиницах, включены в числе прочих Грузия и Мексика. При этом в "зеленый список", который считается самым безопасным, попали Австрия, Германия, Словения, Словакия, Латвия, Румыния и Норвегия. Для многих британцев самым важным стало изменение статуса Франции, после посещения которой теперь не нужно самоизолироваться.

немного поменяла правила въезда в страну из нескольких стран мира. В "красный список" государств, прибывающие из которых должны самоизолироваться в специальных гостиницах, включены в числе прочих Грузия и Мексика. При этом в "зеленый список", который считается самым безопасным, попали Австрия, Германия, Словения, Словакия, Латвия, Румыния и Норвегия. Для многих британцев самым важным стало изменение статуса Франции, после посещения которой теперь не нужно самоизолироваться. Администрация президента Джо Байдена намерена ввести норму, согласно которой в США смогут въезжать только иностранцы, прошедшие полную вакцинацию. Пока неясно, когда подобные меры могут начать действовать. Пока американские власти и так в большинстве случаев запрещают въезд в страну из-за распространения варианта Дельта.

Приговор Майклу Калви

Мещанский суд Москвы намерен огласить приговор Майклу Калви - американскому бизнесмену, основавшему инвестиционный фонд Baring Vostok.

Автор фото, EPA Подпись к фото, На дело Калви обращал внимание президент США Джо Байден

Ранее прокурор потребовал приговорить Калви к шести годам лишения свободы условно, его обвиняют в хищении средств банка "Восточный". Калви и пятеро его коллег были арестованы зимой 2019 года, их задержание вызвало шок многих иностранных инвесторов. Позже все они были направлены под домашний арест.

Мы рассказывали о деле Майкла Калви и том, почему о нем говорил президент США Джо Байден.

Иран: инаугурация ультраконсервативного президента Раиси

В Иране состоится инаугурация нового президента страны - на состоявшихся при крайне низкой явке выборах на эту должность был избран ультраконсерватор Эбрахим Раиси.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Избранный президент Ирана Эбрахим Раиси известен как сторонник жесткой линии

На церемонию прибудут представители около 70 стран мира, в том числе спикер Государственной думы России Вячеслав Володин. Западные правительства это событие проигнорируют, в нем примет участие только представитель ЕС на переговорах о ядерной программе Ирана. Раиси имеет репутацию сторонника жесткой линии, его также обвиняют в причастности к нарушениям прав человека в 1980-е годы.

Наш корреспондент Ксения Гогитидзе недавно рассказывала о том, что изменится в Иране после прихода Раиси на должность президента и почему выборы многие в стране посчитали фарсом.

Беларусь: суд над Колесниковой в Минске, Тимановская в Варшаве

В Минске начался суд над белорусской оппозиционеркой Марией Колесниковой, ей грозит до 12 лет лишения свободы по нескольким обвинениям, в числе которых - заговор с целью захвата власти.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Мария Колесникова и ее соратник, юрист Максим Знак

Для журналистов и друзей Колесниковой процесс стал редким шансом увидеть ее - одна из лидеров протестов против президента Александра Лукашенко находится в следственном изоляторе с осени прошлого года, родственников и знакомых к ней не пускают. Суд проходил в закрытом режиме, однако на него допустили некоторых операторов и фотографов, на сделанных ими кадрах видно, что Колесникова улыбалась, танцевала прямо в "аквариуме" - стеклянном боксе для подсудимых - и показывала руками сердечко.

Тем временем в среду в Варшаву прибыла легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская, которая попросила политического убежища в Польше после того, как как ее попытались насильно вывезти с Олимпиады в Токио. До этого спортсменка открыто возмутилась тем, что белорусские спортивные чиновники заставляли ее участвовать в забеге на дистанцию, для которой она никогда не тренировалась. Ожидается, что в четверг Тимановская проведет пресс-конференцию.

Подробнее о реакции западной прессы на ситуацию в Беларуси читайте немного ниже, в разделе "Что говорят, что пишут".

Доклад: боты в соцсетях ведут пропаганду в пользу Китая

Находящийся в Британии Центр информационной устойчивости (The Centre for Information Resilience) установил, что в социальных сетях действует сеть из более чем 350 фейковых аккаунтов, которые ведут пропаганду в пользу коммунистических властей Китая и занимаются очернением ее оппонентов.

Подпись к фото, Пример пропагандистской карикатуры, которую распространяли через фейковые аккаунты. Бывший советник Трампа Стив Бэннон изображен в виде демона, ему "помогают" переехавшая в США китайский вирусолог Янь Лимэн и Го Вэньгуй - эмигрировавший в США бизнесмен из Китая.

В докладе неправительственной организации сказано, что для этого активно используются профили несуществующих людей в "Твиттере", "Фейсбуке", "Инстаграме" и YouTube. В числе прочего подобные аккаунты публикуют издевательские карикатуры на тех, кто не соглашается с политикой Пекина, а также раздувают проблемы расизма и насилия с применением оружия в США.

Впрочем, Центр информационной устойчивости отмечает, что ему не удалось найти прямых доказательств того, что эти боты связаны с властями Китая.

Лесные пожары в Турции: эвакуированы сотрудники электростанции

В Турции уже неделю продолжаются сильнейшие лесные пожары, от них страдает как средиземноморское, так и эгейское побережье страны. После того, как огонь приблизился к тепловой электростанции в провинции Мугла на юго-западе страны, властям пришлось эвакуировать всех ее сотрудников.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Пожары в Турции не прекращаются уже неделю

С пожарами также борются в соседней Греции, от огня в числе прочего пострадали здания на севере Афин и 150 домов на острове Эвбея. Леса также горят в Болгарии.

Недавно мы рассказывали о причинах и последствиях лесных пожаров на юге Европы.

Олимпиада в Токио: первое золото Украины

В среду олимпийская сборная Украины на Олимпиаде в Токио впервые получила золотую медаль: чемпионом в категории до 87 кг стал борец Жан Беленюк - не только известный спортсмен, но и депутат Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа".

Автор фото, EPA Подпись к фото, После победы Жан Беленюк станцевал гопак с украинским флагом

Для России этот день также был удачным: золото завоевали синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Последняя теперь стала самой титулованной российской спортсменкой в истории летних Игр: в ее активе шесть титулов олимпийского чемпиона.

Почитайте, что еще происходило в среду на Олимпийских играх.

Перегородивший Суэцкий канал контейнеровоз дошел до порта назначения

В Великобританию наконец прибыл контейнеровоз "Эвер Гивен", который весной этого года сел на мель в Суэцком канале, перегодил его и тем самым и заблокировал значительную часть мировой торговли.

Подпись к фото, На борту сухогруза - более 2000 контейнеров

Сейчас с корабля снимают 2 тыс. контейнеров, в одном из которых находятся гигантские копии двух динозавров. Посмотреть на разгрузку "Эвер Гивен", неожиданно ставшего знаменитым во всем мире, пришло немало людей. Если вы не можете отправиться в порт городка Феликстоу лично, мы собрали для вас самые яркие фотографии.

Обозреватель Guardian: Лукашенко действует, исходя из "теории безумца"

Президент Беларуси Александр Лукашенко, возможно, основывает свои действия на политической стратегии, известной как "теория безумца", пишет в своей колонке для Guardian профессор Университетского колледжа Лондона Эндрю Уилсон, один из ведущих британских экспертов по постсоветским странам.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Действия Лукашенко становятся все более непредсказуемыми, считает британский эксперт

Чаще всего эту тактику связывают с президентом США Ричардом Никсоном, который в конце 1960-х годов, в ходе противостояния с Северным Вьетнамом и СССР, хотел, чтобы его считали способным на самые иррациональные и опасные поступки, вплоть до применения ядерного оружия. В результате противники должны были опасаться ужасных последствий и идти на уступки.

Уилсон перечисляет длинный список скандалов, связанных с действиями Лукашенко и его чиновников: только за последнюю неделю с Олимпиады в Токио была вынуждена эмигрировать в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, в Киеве при подозрительных обстоятельствах обнаружен мертвым оппозиционный активист Виталий Шишов, а европейским дипломатам приходится в срочном порядке искать ответ на организованную Минском доставку нелегальных мигрантов на территорию ЕС. До этого власти Беларуси посадили самолет Ryanair, чтобы задержать оппозиционного активиста, закрыли границы с Украиной и продолжают жестоко преследовать политических оппонентов внутри страны.

"Может быть Лукашенко и не читал многочисленных биографий Ричарда Никсона, но он, вероятно, испытывает на практике его "теорию безумца", по которой непредсказуемость и безрассудное поведение дают преимущества, ставя в тупик оппонентов и даже союзников, - пишет Уилсон. - В данном случае те европейские государства, которые настроены по отношению к Беларуси более мягко, будут сомневаться, что действующие против страны санкции стоят всех этих проблем".

Но Уилсон убежден, что Запад должен ответить на такое поведение новыми санкциями, в том числе против российских и белорусских олигархов, "которые поддерживают режим". Он также считает, что западные страны обязаны более активно оказывать помощь Украине, а также содействовать Литве в защите границ Евросоюза.

"Вне зависимости от того, является ли это безумство результатом политического расчета, [белорусскому] диктатору больше нельзя позволять вести себя столь безнаказанно, - заключает Уилсон. - Впрочем, защищая себя и другие государства, мы не должны забывать, что больше всего сейчас страдают сами белорусы".

Спор из-за киргизского золота

Наш корреспондент в Кыргызстане Наргиза Рыскулова рассказывает о затяжном конфликте вокруг одного из главных природных достояний страны: золоторудного месторождения "Кумтор", которое расположено в живописных горах Тянь-Шань.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Кумтор" расположен в горах Тянь-Шань, на высоте более 4000 метров над уровнем моря - выше него только перуанское месторождение "Янакоча"

Новые власти страны во главе с президентом Садыром Жапаровым намерены отобрать рудник у владеющей им канадской компании, но это может привести к непредсказуемым последствиям.

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