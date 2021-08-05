"Открытые медиа" Ходорковского объявили о закрытии из-за блокировки

50 минут назад

Издание "Открытые медиа", созданное Михаилом Ходорковским, объявило о прекращении работы. Накануне Роскомнадзор заблокировал доступ с территории России к сайтам "Открытых медиа" и других проектов Ходорковского. "Правозащита Открытки" также объявила о самороспуске.

"Чем больше критики - тем короче жизнь проекта"

Издание прекращает работу с четверга, 5 августа. В заявлении редакции сказано, что такое решение было принято совместно с инвестором, "потому что риски для сотрудников проекта слишком велики".

Накануне вечером "Открытые медиа" сообщили о блокировке своего сайта в России и четырех письмах Роскомнадзора с требованием удалить "противоправную информацию" (без уточнения, какую именно).

В Роскомнадзоре сообщили, что сайты были заблокированы по требованию Генпрокуратуры, так как надзорное ведомство считает их "информационными ресурсами" Open Russia Civic Movement и Open Russia - организациями, признанными в России нежелательными в 2017 году.

"Мы считаем важным заявить, что никогда не работали с нежелательными структурами. Проект "Открытые медиа" был запущен 1 сентября 2017 года, Михаил Ходорковский предоставил проекту 5-летний грант через свою компанию Open press - мы никогда не скрывали этого. Ни у кого из журналистов проекта не было договоров или неоформленных отношений с иными компаниями Ходорковского", - сказано в заявлении.

Заканчивается оно словами: "К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики - тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались".

СМИ-"иноагенты"

В июле минюст России внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, главного редактора "Открытых медиа" Юлию Ярош, ее заместителя Максима Гликина и корреспондента Илью Рождественского.

Ярош сказала в эфире "Дождя", что после блокировки редакция обсуждала ситуацию с юристами, которые пришли выводу, что проект должен быть закрыт. По ее словам, Ходорковский хотел бы продолжать сотрудничество, но она не понимает, в какой форме это можно сделать, чтобы обеспечить безопасность журналистов.

Всего в список СМИ-"иноагентов" в июле внесли 13 журналистов и издание The Insider, а издание "Проект" признали нежалательной организаций, после чего он вынужен был закрыться.

За несколько часов до блокировки Роскомнадзора Ярош и Гликин сообщили о том, что подали иск в суд с требованием признать решение минюста незаконным.

Люди, которых российские власти рассматривают как СМИ-"иноагентов", обязаны зарегистрировать в России юридическое лицо и предоставлять в минюст подробную финансовую отчетность обо всех своих доходах и расходах, данные о персональном составе руководства и аудиторских проверках.

Блокировка Роскомнадзора

Вечером в среду Роскомнадзор заблокировал три связанные с Ходорковским сайта - "Открытых медиа", а также издания "МБХ медиа", проекта "Правозащита Открытки" и две страницы организации "Открытая Россия".

Ходорковский прокомментировал это в "Твиттере" шуткой: "Что и кто на самом деле должен себе заблокировать, вы и так прекрасно знаете".

Телеграм-канал "Правозащита Открытки" перестал работать, а юрист проекта Анастасия Буракова объявила в "Твиттере" о его закрытии.

Генпрокуратура России ранее признала нежелательными организациями несколько проектов Ходорковского. Созданное бывшим совладельцем ЮКОСа движение "Открытая Россия" в мае этого года объявило о самоликвидации на фоне ужесточения закона о нежелательных организациях. При этом активисты настаивали, что не имеют отношения к Open Russia Civic Movement и Open Russia.

Уже после самороспуска по делу об участии в деятельности нежелательной организации был арестован бывший исполнительный директор движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров. Накануне Краснодарский краевой суд отклонил жалобу его защиты на продление срока содержания под стражей.

Ходорковский - в прошлом глава и совладелец нефтяной компании ЮКОС - был в 2003 году арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов и приговорен к длительному тюремному заключению. В декабре 2013 года, отсидев большую часть срока, он был помилован президентом России Владимиром Путиным и уехал из страны.

Кто еще заблокирован

В июле этого Роскомнадзор заблокировал сайты Алексея Навального, его структур и соратников. Кроме того, на основании решения Генпрокуратуры был закрыт доступ к сайту правозащитного объединения "Команды 29".

30 июля ведомство заблокировало еще один проект Ходорковского - расследовательский центр "Досье". В тот же день Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Gulagu.net и потребовал от YouTube заблокировать канал "Навальный Live".

Накануне стало известно об ограничении доступа на территории России к одному из крупнейших онлайн-ресурсов для художников DeviantArt.