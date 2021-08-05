В Хакасии отсидевший 18 лет убил семью из пяти человек

54 минуты назад

Автор фото, Alexander Kolbasov/TASS Подпись к фото, Село Джирим находится в популярном туристическом Ширинском районе. Вид на озеро Шира. 2020 год

В Хакасии убита семья из пяти человек. Все они найдены с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан местный житель, весной освободившийся из колонии, где отбывал срок в 18 лет за убийство двух женщин.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета России, в четверг поступили данные об убийстве пяти человек в селе Джирим в Ширинском районе республики. У всех были колото-резаные ранения "в области различных частей тела", сказано в сообщении.

По подозрению в убийстве задержан житель района 1985 года рождения.

"Он недавно вернулся, 18 лет отсидел, убийство у него было предыдущее - мать с дочкой зарезал там же, в Джириме. И сейчас вот вторую семью вырезал", - сказал РИА Новости глава Ширинского района Сергей Зайцев.

"Семья не сказать, что благополучная - и не сказать, что нет. Обычная деревенская семья... Ближе к отрицательной", - добавил Зайцев.

36-летний местный житель был на свободе меньше месяца, а до этого отсидел 18-летний срок за то, что зарезал двух женщин - мать и дочь, а потом поджег их дом, пишет издание "Хакасия". По его данным, среди пяти убитых - 20-летний сын хозяйки дома и семилетняя внучка (по другим данным, восьмилетняя).

Поймали нападавшего трое местных жителей, они сбили его машиной, утверждает издание.

"Сам он сильно вспыльчивый и всем говорил, что у него шизофрения, обострение весной и осенью, все боялись его. Он был пьян, хотя всем говорил, что пить боится", - цитирует региональная "Комсомольская правда" одного из жителей села.

Еще один житель рассказал, что от самосуда нападавшего, сбитого машиной и связанного, спасло то, что полиция приехала быстро.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии).