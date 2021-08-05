СМИ, правозащитники и онлайн-галерея. Кого успел заблокировать Роскомнадзор за три недели

16 минут назад

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Меньше чем за месяц Роскомнадзор заблокировал десятки разнообразных ресурсов - от сайтов, связанных с оппозиционерами, до порталов, на которых публикуются тексты песен и рисунки. Эксперты полагают, что это может быть связано с приближением выборов.

Би-би-си рассказывает, какие ресурсы Роскомнадзор успел заблокировать за последние три недели.

Проекты, связанные с Ходорковским

Вечером 4 августа Роскомнадзор заблокировал сайты связанных с Михаилом Ходорковским изданий "Открытые медиа" и "МБХ медиа", а также правозащитной организации "Правозащита Открытки".

В Роскомнадзоре заявили, что эти сайты были заблокированы по требованию Генпрокуратуры, которая считает их "информационными ресурсами" Open Russia Civic Movement и Open Russia - организаций, признанных в России нежелательными в 2017 году.

Блокировке сайтов проектов, связанных с Ходорковским, предшествовало включение главного редактора "Открытых медиа" Юлии Ярош, ее заместителя Максима Гликина и корреспондента Ильи Рождественского в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Утром в четверг все три проекта объявили, что вынуждены прекратить свою работу. Как объяснил Ходоровский, после блокировки сайтов связанных с ним проектов он "согласовал редакциям закрытие проектов в России" из-за "высокого уровня персонального риска для журналистов".

При этом, как отметил Ходорковский, он и его единомышленники, которые "готовы к новому уровню риска", продолжат "противостояние с режимом до его полного демонтажа".

Также утром в четверг стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайт премии "Профессия - журналист", учрежденной Ходорковским в 2016 году. Сайт еще одного проекта, связанного с Ходорковским, - расследовательского центра "Досье" - ведомство заблокировало еще 30 июля.

В конце мая из-за признания Open Russia Civic Movement и Open Russia нежелательными о прекращении работы объявила "Открытая Россия", ранее настаивавшая на том, что никак не связана с этими организациями. В "Открытой России" заявили, что ликвидируются, чтобы защитить сторонников от уголовного преследования, однако это не помогло ее бывшему руководителю Андрею Пивоварову - через несколько дней его арестовали по обвинению в участии с деятельности нежелательной организации из-за репоста.

Проекты, связанные с Навальным

26 июля Роскомнадзор заблокировал несколько десятков сайтов, связанных с находящимся в колонии политиком Алексеем Навальным.

Под блокировку попали блог самого Навального, сайты его соратников, в том числе Любови Соболь и Леонида Волкова, региональных штабов политика (признаны экстремистскими организациями), профсоюза "Альянс врачей" (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) и другие.

Всего, согласно данным проекта "Роскомсвобода", заблокированными оказались 54 связанных с Навальным сайта.

На следующий день несколько соратников Навального - Леонид Волков, Владимир Милов и Георгий Албуров - сообщили, что Роскомнадзор также потребовал заблокировать их каналы на YouTube, о чем они получили соответствующие уведомления от видео-платформы.

Соболь в свою очередь рассказала, что получила уведомление с требованием заблокировать ее аккаунт от компании Twitter.

9 июня Мосгорсуд признал основанные Навальным структуры - Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (оба также признаны в России организациями, осуществляющими функции иностранного агента) и штабы политика в российских регонах - экстремистскими организациями. 4 августа, после отклонения апелляции, это решение окончательно вступило в силу.

Онлайн-галерея DeviantArt

3 августа Роскомнадзор заблокировал популярную онлайн-галерею DeviantArt, где выкладывают свои работы художники, иллюстраторы и фотографы со всего мира.

Как заявил представитель Роскомнадзора, такое решение ведомство приняло из-за того, что администрация американского ресурса "не ограничивала доступ к опасному, в первую очередь для детей, контенту".

По словам представителя ведомства, Роскомнадзор начал блокировать онлайн-галерею спустя пять дней после того, как пригрозил ресурсу блокировкой, а до этого с 2019 года направил его администрации больше 140 обращений с требованием удалить "запрещенные материалы, содержащие детскую порнографию, суицидиальный и пронаркотический контент".

В 2014 году Роскомнадзор уже блокировал DeviantArt, обнаружив на нем иллюстрации в жанре "этти" (эротическое аниме), но через два дня доступ к сайту в России был восстановлен.

База текстов песен Genius

26 июля Роскомнадзор заблокировал в России сайт Genius.com - один из крупнейших в мире порталов, публикующих тексты песен.

Как и в случае с DeviantArt, в Роскомнадзоре заявили, что администрация сайта не исполнила его требование по удалению "материалов, содержащих пропаганду экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотического и суицидального контента".

Как обнаружила "Роскомсвобода", в реестр запрещенных сайтов были внесены более 60 страниц портала Genius.com, на которых были размещены тексты песен, ранее признанных российскими судами экстремистскими или содержащими призывы к суициду.

В реестр были, в частности, внесены страницы с песнями "Убей мента" группы "Психея", "Нож" группы Amatory, "Просыпайтесь" группы 25-17, "Номера" группы ЛСП, "Панелька" рэпера Хаски. Все они доступны на других многочисленных сайтах, публикующих тексты и переводы песен.

Gulagu.net

30 июля Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Gulagu.net. Как сообщил его основатель Владимир Осечкин, блокировки ресурса несколько лет добивалась Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

Проект Gulagu.net был создан в 2011 году и рассказывал о пытках и коррупции в российской пенитенциарной системе. На его сайте, в частности, публиковались свидетельства людей, чьи родные подвергаются насилию в СИЗО и колониях.

Осечкин назвал ограничение доступа к сайту Gulagu.net "агонией тоталитарного режима" и заявил, что команда проекта будет обжаловать блокировку в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

"Команда 29"

16 июля был заблокирован сайт еще одного известного правозащитного проекта - "Команды 29". Адвокаты этого проекта специализировались на делах, связанных с информацией и гостайной, а также защищали обвиняемых в госизмене. Они, в частности, вели дела журналиста Ивана Сафронова, ученого Виктора Кудрявцева и топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан.

Сайт объединения был заблокирован по требованию Генпрокуратуры, которая посчитала, что на нем размещались материалы "нежелательной" организации - зарегистрированной в Чехии Společnost Svobody Informace, которая была признана "нежелательной" в России несколькими неделями ранее.

В "Команде 29" утверждают, что материалов этой организации на своем сайте не публиковали. Блокировку сайта в объединении расценили как "часть одной спланированной атаки" на проект и его лидера Ивана Павлова.

Против Павлова в апреле возбудили уголовное дело по статье 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования), а в офисе проекта прошли обыски.

18 июля "Команда 29" объявила о своем закрытии. "В этих условиях продолжение деятельности "Команды 29" создает прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей, и мы не можем игнорировать этот риск", - заявили в объединении.

По мнению политологов, такая активная работа Роскомнадзора может быть связана с приближением сентябрьских выборов.

"Выборы приближаются, а электоральная ситуация для властей не улучшается. В этой ситуации вся вертикаль делает все, что может - избиркомы отказывают в регистрации, силовики возбуждают дела и арестовывают, суды штампуют обвинительные приговоры, Роскомнадзор блокирует", - сказал Би-би-си политолог Аббас Галлямов.