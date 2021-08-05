ОБСЕ отказалась наблюдать за выборами в Госдуму. В России обиделись

50 минут назад

Автор фото, Russian State Duma Photo Service

ОБСЕ решила не направлять своих наблюдателей в Россию на выборы депутатов Госдумы, сославшись на ограничение их численности. Российские власти считают, что это надуманный повод. При этом участие оппозиции в выборах будет ограниченным - как и видеонаблюдение за голосованием.

Накануне стало известно, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не будет направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму в сентябре. Причина - требование российских властей ограничить число наблюдателей.

"Способность самостоятельно определять количество наблюдателей, необходимое нам для эффективного и достоверного наблюдения [на выборах], имеет важное значение", - заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи (цитата по РБК).

Ранее власти России пригласили ОБСЕ и Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) наблюдать за выборами 17-19 сентября, но ограничила допустимое число наблюдателей до 50 и 10 человек соответственно, объяснив это ситуацией с коронавирусом. А БДИПЧ ОБСЕ подавал заявку на 500 наблюдателей, при том что для других стран это количество не превышало 50, отмечает "Коммерсант".

"Выбран путь лобового скандала"

Решение БДИПЧ ОБСЕ вызвало острую реакцию в России. Еще накануне сенатор Андрей Климов, возглавляющий в верхней палате парламента комиссию по защите суверенитета, заявил, что "был выбран путь лобового скандала". "Решение чисто политическое, поскольку им было понятно, что они не найдут нарушений на парламентских выборах в России", - сказал Климов.

В четверг к числу критиков присоединился вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он сказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", что БДИПЧ постарается "выжать максимум скандала" из своего отказа присутствовать на выборах в Госдуму. При этом он исключил вариант, при котором БДИПЧ ОБСЕ пойдет на непризнание итогов выборов.

Глава ЦИК Элла Памфилова выразилась нейтральней. По ее словам, отсутствие наблюдателей ОБСЕ "никак не повлияет" на легитимность выборов. "Конечно, мы сожалеем, именно поэтому мы направили им соответствующее письмо о том, что есть еще время передумать", - добавила она в разговоре с Интерфаксом.

Член ЦИК Павел Андреев заявил, что комиссия "на протяжении нескольких месяцев" информировала БДИПЧ ОБСЕ о рисках, связанных с санитарно-эпидемиологической ситуацией в России и мире. "Мы были несколько удивлены заявленной цифрой в 500 человек, которую они опубликовали по итогам миссии по оценке потребностей", - сказал Андреев Интерфаксу.

МИД России и вовсе обвинил БДИПЧ ОБСЕ в дискредитации института наблюдения за выборами.

"Приглашение БДИПЧ и другим организациям направить в Россию своих наблюдателей было направлено в полном соответствии с международными обязательствами в этой сфере. Сожалеем, что в действиях БДИПЧ возобладала логика "все или ничего". Такой подход в отношениях с суверенными государствами не работает. Он лишь дискредитирует механизм международного наблюдения за выборами", - сказал замглавы МИД Александр Грушко "Коммерсанту".

"Было бы безответственно допустить такое количество иностранцев"

Источник "Коммерсанта", близкий к ЦИК, также сказал, что внимание бюро неоднократно привлекалось к необходимости учитывать эпидемиологическую ситуацию при принятии решения о количестве наблюдателей.

"Мы удивились, увидев в их запросе 500 человек, - заявил он. - Их доклад по итогам миссии по оценке потребностей вышел без отсылки к эпидситуации, и было бы безответственно бесконтрольно допустить на участки такое количество иностранцев".

Другой собеседник издания рассказал, что решение БДИПЧ ОБСЕ "принесло некоторое разочарование" российским властям, так как для его миссий были бы созданы "все условия". "Если они передумают, с российской стороны дверь не закрыта, но если нет, есть много желающих на эти вакантные места", - предупредил анонимный источник.

Видео не для всех

Выборы депутатов Госдумы пройдут в сентябре и продлятся три дня. Глава ЦИК в четверг заявила, что все три дня будет вестись видеонаблюдение. Однако в июле стало известно, что трансляцию с избирательных участков смогут увидеть не все желающие, как это было ранее, а только те, кто будут находиться в центрах наблюдения в избирательных комиссиях.

"Доступ к видеонаблюдению предоставлен всем активным участниками избирательного процесса - политическим партиям, кандидатам, избирательным комиссиям и центрам наблюдения за выборами в субъектах Российской Федерации", - говорил "Новой газете" зампред ЦИК Николай Булаев.

"У нас была вилка. Либо мы показываем трансляцию массово, но в течение 12 часов в рамках тех денег, которые были выделены на видеонаблюдение. Либо мы показываем все трое суток, начиная с 17 числа 7 утра и до подписания протоколов об итогах голосования уже 20 числа, но мы показываем только для тех людей, которые непосредственно участвуют в выборах", - объясняли изданию в ЦИК.

Выборы не для всех

ЦИК в четверг завершил прием документов на регистрацию партийных списков. На выборы в Госдуму идут 15 партий, 14 из которых имеют право участвовать в выборах без сбора подписей.

Выборы проходят по партийным спискам и одномандатным округам. Зарегистрировали уже 4,5 тысячи кандидатов - более 3 тысяч кандидатов по спискам партий и почти 1,5 тысячи одномандатников, сообщала накануне Элла Памфилова.

Не смогут баллотироваться те, кого министерство юстиции связывает со структурами Алексея Навального, в июне признанными судом экстремистскими. Это касается выборов любого уровня в России. Накануне после отклонения апелляции защиты решение суда вступило в силу.

Бывшему координатору московского штаба Навального Олегу Степанову избирком отказал в праве собирать подписи в свою поддержку, не дожидаясь вступления судебного решения в силу (штабы Навального признаны экстремистскими).

Заявлял о планах выдвигаться в Госдуму оппозиционер Дмитрий Гудков, но отказался от них и покинул срану после возбуждения уголовного дела. Был арестован соратник Михаила Ходорковского Андрей Пивоваров по делу о нежелательной организации, но его включила в свой список партия "Яблоко". Также "Яблоко" выдвинуло по одномандатным округам псковского депутата Лев Шлосберг и столичную правозащитницу Марину Литвинович.