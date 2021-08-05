Зеленский: "Донбасс никогда не будет русской территорией"

5 августа 2021, 11:31 GMT Обновлено 6 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент Украины Владимир Зеленский предложил тем жителям Донбасса, которые считают себя россиянами, определиться, дома они или в гостях

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса, которые считают себя российскими гражданами, переезжать в Россию, поскольку эта территория, по его словам, будет деоккупирована. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила его в том, что он сеет раздор.

"Я считаю, что, если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", - это большая ошибка оставаться жить в Донбассе, это никогда не будет русской территорией. Никогда. Неважно, сколько она оккупирована, это как стена, которая была в Германии", - сказал он в интервью телеканалу "Дом".

Зеленский добавил, что "во имя своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в РФ". На территории Донбасса, сказал он, "без Украины цивилизации не будет".

Ситуация в Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался в 2014 году. Спустя семь лет, в апреле 2021 года, власти России и Украины заявили об эскалации конфликта и обвинили друг друга в провокациях.

Российские власти обвиняли Украину в неисполнении Минских соглашений. В Киеве отмечали, что самоправозглашенные республики в Донбассе нарушают режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины.

Минские соглашения, призванные урегулировать военный конфликт на востоке Украины, были подписаны в 2015 году.

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"Если ты чувствуешь себя украинцем и уважаешь флаг Украины. Уважаешь украинский язык. Даже если тебя не учили в школе. Сам почитывай книги. Если ты чувствуешь, что ты украинец - будь там. Эта земля будет деоккупирована", - обратился Владимир Зеленский к зрителям телеканала.

Полная версия интервью Владимира Зеленского будет показана в четверг вечером.

Слова Зеленского прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, обвинившая Зеленского в том, что вместо того, чтобы объединять Украину и её многонациональный народ, он кидает в людей камень раздора, добивая страну.

"Киевский режим перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма. Финал будет печальным. История должна учить, иначе она повторяется. И как бы через пару лет Зеленскому "ради его детей и внуков" не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, "кушая рапаны", - написала она в своем Telegram-канале.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в том, что он сеет раздор.

Она также предположила, что повторяя тезисы о борьбе с мифической оккупацией, на деле Зеленский ведёт дело к реальной сдаче суверенитета Украины. "Членство в ЕС и НАТО означает ровно это", - считает представитель МИД России.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент России Владимир Путин убеждён, что украинцы и русские - это один народ

В конце июня 2021 года президент России Владимир Путин во время "прямой линии", заявил, что "украинцы и русские - это вообще один народ". А затем продолжил свою мысль в статье "Об историческом единстве русских и украинцев".

Статья была написана на русском и украинском языках. В ней Путин делает вывод, что подлинная суверенность Украины воз­можна именно в партнёрстве с Россией.

Он критикует власти Украины, которые решили "обосновать независимость своей страны через отрицание её прошлого". Путин пишет, что Украину стали втягивать в геополитическую игру, цель которой сделать из соседней страны плацдарм против России.

"Вместе мы всегда были и будем много­кратно сильнее и успешнее. Ведь мы - один народ", - резюмирует Путин.

Украинский президент тогда отверг тезис Путина о братском народе.