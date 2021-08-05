Билл Гейтс сожалеет о встречах с обвиненным в сексуальных преступлениях Эпштейном

6 минут назад

Автор фото, Getty Images

Со-основатель корпорации Microsoft и четвертый человек в мире по величине личного состояния в рейтинге Forbes Билл Гейтс в интервью CNN назвал большой ошибкой свои встречи с обвиненным в сексуальных преступлениях американским портфельным инвестором Джеффри Эпштейном.

По словам Гейтса, у него не было с Эпштейном ни делового партнерства, ни дружбы. Они несколько раз обедали вместе, чтобы обсудить благотворительный проект, который в итоге не реализовался.

В августе 2019 года Эпштейн повесился в тюремной камере, где ждал суда. По данным следствия, он устраивал секс-вечеринки для высокопоставленных и нужных знакомых.

По законам США, самому пользоваться услугами проституток - не преступление, но организация сексуального обслуживания третьих лиц подлежит уголовному преследованию. Кроме того, выяснилось, что среди молодых привлекательных участниц тех вечеринок были несовершеннолетние.

"Я несколько раз обедал с ним, будучи обнадежен его словами о том, что он может мобилизовать несколько миллиардов на поддержку здравоохранения в мире, - рассказал Гейтс. - Когда я увидел, что это далеко от реальности, наши отношения закончились".

"Было большой ошибкой с моей стороны проводить с ним время и таким образом демонстрировать доверие к нему", - добавил он.

По данным американских СМИ, встречи имели место в 2011-2014 годах - до того, как Эпштейн сделался героем громкого скандала, но после того, как он в 2008-2009 годах отсидел 13 месяцев за аналогичное преступление.

По поводу своего недавнего развода с женой Мелиндой 65-летний Гейтс сказал, что она замечательный человек и то, что их отношения пришли к концу, очень печально.

Он выразил надежду, что он и его бывшая жена смогут продолжить работать вместе в благотворительном Фонде Билла и Мелиссы Гейтс.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Билл и Мелинда Гейтс долгое время занимались благотворительностью

Супруги разошлись в мае после 27 лет брака.

На вопрос по поводу обвинений в грубости, прозвучавших в его адрес со стороны некоторых бывших подчиненных, Гейтс не дал прямого ответа, а сказал лишь: "Каждому есть о чем пожалеть. Сейчас для меня наступило время самоанализа, после чего надо идти дальше".

По словам обиженных сотрудников Microsoft, шеф мог, к примеру, в ответ на какое-то предложение заявить: "Это самая дурацкая идея, какую я слышал".

"Такие люди, как Билл Гейтс, считают, что общепринятые нормы поведения не для них", - заявила бывший член совета директоров корпорации Мария Клаве.

В 2000 году Гейтса обвиняли в сексуальных домогательствах к одной из сотрудниц. Компания утверждает, что интимной связи между ними не было. Внутрикорпоративное расследование этого инцидента прекращено.

В марте этого года Билл Гейтс оставил пост главы Microsoft, заявив, что намерен сосредоточиться на благотворительных проектах.

В 2010 году он совместно с финансистом Уорреном Баффетом призвал богатейших людей мира дать так называемую "клятву дарения" - пообещать отдать половину своего состояния на филантропические цели.