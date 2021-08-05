Тимановская пока не решила, будет ли просить убежище в Польше

Оксана Антоненко

Русская служба Би-би-си

5 августа 2021, 12:16 GMT Обновлено 3 минуты назад

Белорусская бегунья Кристина Тимановская в интервью Русской службе Би-би-си сказала, что пока не приняла решение о том, будет ли она просить Польшу о статусе беженца.

По словам Тимановской, одна из ее главных целей - продолжить спортивную карьеру.

"Но на данный момент я не представляю, как это вообще возможно, потому что завтра Международный олимпийский комитет будет выслушивать мои показания, и все зависит от решения, которое они примут в отношении меня. При смене спортивного гражданства спортсмен должен отсидеть спортивный карантин - это где-то три-четыре года. Поэтому мы, наверно, подождем их решения, а дальше будем действовать шаг за шагом", - сказала Тимановская.

По ее словам, в пятницу она со своим юристом начнет обсуждать дальнейшие шаги.

Чуть позже, во время пресс-конференции, Тимановская сказала, что не думала пока про политическое убежище, и ее мысли сосредоточены на продолжении спортивной карьеры.

"Последствий не избежать"

Белорусские чиновники сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады и попытались заставить вернуться на родину после того, как спортсменка раскритиковала Белорусский олимпийский комитет в соцсетях.

На Олимпийских играх она должна была пробежать две знакомые ей дистанции, но неожиданно узнала, что заявлена также на эстафету.

"Я попыталась связаться с представителем нашей команды, написала ему, он мне не ответил. Я подождала час, написала ему еще раз, он прочитал, но опять мне не ответил. И в этот момент у меня взяли верх эмоции, потому что я почувствовала полное неуважение к себе", - говорит Тимановская.

По ее словам, она не поняла, почему никто не обсудил с ней ситуацию заранее и не узнал ее мнение. Не в курсе событий оказался и ее личный тренер.

"Он [тренер] подумал, что это шутка или какая-то ошибка, он в это не поверил изначально. Я все думала: что бы случилось, если бы я не высказалась так эмоционально. Но, зная свой характер, я всегда открыто все высказываю. Так что я бы все равно высказалась об этой ситуации. В более мягкой форме, конечно. Но, думаю, последствий все равно не удалось бы избежать".

На вопрос, почему для нее могла быть проблемой дистанция, на которую ее заявили, Тимановская поясняет: "Это две совершенно разные дистанции - 200 и 400 метров. И это совершенно другая механика, другая тактика бега. Чтобы пробежать 400 метров, нужно готовиться не один и не два дня. Также многое зависит от телосложения и от строения мышц. Еще до Олимпиады я говорила со своим тренером, и он сказал, что для меня это [400 метров] невозможно, потому что строение моих мышц не позволит, и я просто могу получить травму, после чего восстанавливаться несколько месяцев".

Тимановская рассказывает, что не могла позволить себе рисковать на Олимпийских играх, потому что 15 августа должны была принимать участие в других соревнованиях: "Поэтому я не хотела нарушать соревновательный сезон лишними дистанциями и тем более травмами, из-за которых я потенциально могла пропустить и следующий сезон".

После скандала вокруг Тимановской в Беларусь отказались возвращаться еще двое атлетов - Яна Максимова и ее супруг Андрей Кравченко. Пара решила остаться в Германии, где они находились в тот момент. Максимова заявила, что в Беларуси можно потерять не только свободу, но и жизнь.

Тимановская признается, что у нее не было плана уезжать именно в Польшу. Когда возникла проблема, ее первым вариантом была Австрия, где находится ее тренер.

"Но Польша отреагировала самая первая, предложила мне получить визу, поэтому мне нужно было срочно принять какое-то быстрое решение. Я позвонила родителям, мужу, спросила их мнение. Они сказали, что Польша - это отличный вариант, потому что находится близко с Беларусью, и они могут ко мне приезжать. И мы с мужем уже были в Польше, нам очень нравится эта страна. Я думаю, польский менталитет близок к нашему, да и легче выучить язык. Здесь живет много белорусов, и сами поляки гостеприимные и дружелюбные".

Вне политики

Тимановская ранее говорила, что не участвовала в протестных митингах и не интересовалась политикой. По ее словам, она и сейчас ничего не понимает в политике и является "человеком спорта".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Белорусская спортсменка Тимановская: "Когда будет безопасно, я хочу вернуться домой"

"Но, как я уже сказала, я готова буду помочь каждому, что захочет принять такое же решение, или кто испытывает какие-то трудности. Естественно, назад пути нет, и я не буду оставаться в стороне, я хочу помогать людям. Я думаю, это очень важно, ведь люди меня очень сильно поддерживали. Эта поддержка делает меня намного сильнее в данный момент, и я считаю, что моя обязанность - помочь людям так же, как они помогают мне", - сказала она Би-би-си.

Во время последующей пресс-конференции она призналась, что испытывает страх за родителей, которые остались в Беларуси. Тимановская рассказала, что у ее отца проблемы с сердцем, и вся ситуация усугубила его состояние.