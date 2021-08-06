Олимпийский дневник: белорусских тренеров лишили аккредитации, сборная ОКР снова на пятом месте

6 августа 2021, 09:29 GMT Обновлено 3 часа назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кристина Тимановская на пресс-конференции в Варшаве. В ее руках - футболка с надписью на английском "Я просто хочу бежать"

В 14-й день Олимпиады в Токио разыгрывается 22 комплекта медалей, в том числе по футболу, боксу, легкой атлетике, пятиборью и вольной борьбе.

Сборная Олимпийского комитета России - на пятом месте в медальном зачете с 17 золотыми, 23 серебряными и 22 бронзовыми медалями, а по общему количеству наград (62) уступает только США и Китаю.

На четвертое место с шестого Россию вернула победа российского борца вольного стиля Заурбека Сидакова. Он принес России 17 золото на нынешних играх. Однако вскоре сборную ОКР снова опередила Британия: Кейт Френч получила "золото" в современном пятиборье.

МОК лишил аккредитации белорусских тренеров

Международный олимпийский комитет лишил аккредитации на Играх в Токио двух белорусских спортивных чиновников, которые причастны к делу легкоатлетки Кристины Тимановской. Ее пытались насильно вернуть на родину после того, как она публично раскритиковала руководство сборной.

В заявлении МОК, опубликованном в "Твиттере", сказано, что главный тренер белорусской легкоатлетической сборной Юрий Моисевич и представитель команды Артур Шумак были вынуждены покинуть Олимпийскую деревню.

Против них ведется расследование, в ходе которого олимпийские чиновники пытаются установить все обстоятельства дела Тимановской, которая отказалась возвращаться в Минск и приехала в Варшаву.

Тимановскую попытались насильно вывезти из Токио после того, как она публично возмутилась намерением чиновников заставить ее принимать участие в забеге на 400 метров, к которому она никогда не готовилась и который считает для себя невозможным с физической точки зрения.

"В интересах благополучия атлетов Национального олимпийского комитета Беларуси, которые все еще находятся в Токио, в качестве предварительной меры МОК […] отменил аккредитацию двух тренеров, - сказано в заявлении комитета. - От этих двух тренеров потребовали немедленно покинуть Олимпийскую деревню - и они это сделали. Им предоставят возможность высказаться".

Поражение Гаджимагомедова

В весовой категории до 91 кг российский боксер Муслим Гаджимагомедов проиграл кубинцу Хулио Сесару ла Крусу со счетом 5:0. После поражения 24-летний Гаджимагомедов заявил, что у него нет желания надевать серебряную медаль Олимпиады.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Надевая медаль, Гаджимагомедов был заметно расстроен

"Никто не запоминает серебро. Запоминают только золотую медаль. Конечно, от Олимпиады остаются очень хорошие воспоминания. Но участие для меня не главное, мы приезжали сюда за золотой медалью. Золота сегодня нет, поэтому будем работать дальше", - сказал Гаджимагомедов.

Гаджимагомедов - серебряный призер летних Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира и Европы 2019 года, серебряный призер чемпионата Европы 2017 года, победитель и призер международных и национальных любительских турниров.

Волейбольный допинг

Волейболистка сборной Бразилии Тандара Алвес Кайшета отстранена от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Допинг-проба олимпийской чемпионки 2012 года от 7 июля дала положительный результат. Об этом стало известно через сутки после победы бразильянок над сборной России (3-1).

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Однако, согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), результат матча с Россией может быть отменен только в случае выявления допинга минимум у двух игроков.

"Жалко, что такое произошло с игроком. Мы сами только что узнали об этой новости. Мы уже улетели из Токио. В команде отреагировали на новость про Тандару шуткой: "Ну что, возвращаемся обратно на Олимпиаду?" - сказала генеральный менеджер женской сборной России по волейболу Любовь Соколова в интервью РИА Новости.

Олимпийский рекорд в плавании в пятиборье

Россиянка Гульназ Губайдуллина установила олимпийский рекорд в плавании в пятиборье.

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На дистанции в 200 метров вольным стилем Губайдуллина показала результат 2 минуты 7,31 секунды. Победа в плавании позволила ей заработать 296 баллов.

Еще одна россиянка Ульяна Баташова заняла третье место в своем заплыве.

Золота в велотреке не будет

Россиянин Денис Дмитриев не смог пройти в финал Олимпиады в велотреке.

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В полуфинале спринта Дмитриев проиграл оба заезда Джеффри Хугланду из Нидерландов, хотя во втором заезде уступил победителю лишь 0,010 секунды.

В гонке за бронзу Дмитриев выступит против британца Джека Карлина. Золото разыграют два голландца - Джеффри Хугланд и Харри Лаврейсен.

Новая дисциплина

Российские спортсменки Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева завоевали бронзовые медали на велотреке в дисциплине мэдисон, которая дебютировала на Олимпийских играх.

Золотые медали завоевала сборная Великобритании (78 очков), серебряные - сборная Дании, набравшие 35 очков.

Мэдисон - один из видов командных велотрековых гонок на выносливость.

В результате британская сборная поднялась в медальном зачете на четвертое место, Россия опустилась на шестую строчку.

За чем следить

Сегодня в полуфинале гандбольного турнира встречаются женские сборные России и Норвегии. Норвежские спортсменки жаждут реванша за разгром в Рио.