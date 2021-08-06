"Этого начнут требовать от всех": Apple установит на айфоны в США программу для отслеживания детского порно
Корпорация Apple обнародовала подробности своего плана установить на айфоны американцев специальную программу для борьбы с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних.
Когда любое фото или видео будет загружаться в "облако" iCloud, программа автоматически сравнит ее с уже известными непристойными изображениями детей (child sex abuse material, сокращенно CSAM).
Если поступит тревожный сигнал, его проверит человек-контролер, который в случае необходимости проинформирует правоохранительные органы.
Существуют опасения, что технология может быть использована для отслеживания любого запрещенного контента, в том числе политического, особенно в странах с авторитарными режимами.
Apple утверждает, что последние версии iOS и iPadOS, которые должны быть выпущены до конца этого года, будут включать в себя новые инструменты для шифрования, чтобы, "помогая ограничить распространение CSAM, одновременно защитить право пользователей на приватность".
Снимки будут сравниваться с базой данных, созданной американским Национальным центром по без вести пропавшим и эксплуатируемым детям и другими организациями по защите прав несовершеннолетних.
Как утверждают в Apple, программа сможет улавливать также отредактированные версии известных изображений.
"Высокая точность"
Корпорация настаивает, что ее программа обладает исключительной точностью, и статистическая возможность ошибки равна одному из триллиона случаев в год.
Кроме того, сообщения системы будут проверяться вручную, и только человек сможет заблокировать аккаунт пользователя и передать его данные полиции.
Компания заявляет, что новые приложения обеспечивают даже более высокий, чем прежде, уровень приватности пользователей, и что они не будут собирать никаких данных о фотографиях на айфонах, если те не совпадают с базой CSAM.
Тем не менее, некоторые эксперты выражают сомнения.
"Независимо от того, что на самом деле планирует Apple, они послали недвусмысленный сигнал: по их мнению (весьма влиятельному) нормально создавать системы для сканирования телефонов в поиске запрещенного контента, - говорит Мэтью Грин из Университета Джонса Хопкинса.- Плотина будет прорвана. Правительства начнут требовать этого от всех".
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