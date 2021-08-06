"Этого начнут требовать от всех": Apple установит на айфоны в США программу для отслеживания детского порно

4 часа назад

Автор фото, PA Media

Корпорация Apple обнародовала подробности своего плана установить на айфоны американцев специальную программу для борьбы с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних.

Когда любое фото или видео будет загружаться в "облако" iCloud, программа автоматически сравнит ее с уже известными непристойными изображениями детей (child sex abuse material, сокращенно CSAM).

Если поступит тревожный сигнал, его проверит человек-контролер, который в случае необходимости проинформирует правоохранительные органы.

Существуют опасения, что технология может быть использована для отслеживания любого запрещенного контента, в том числе политического, особенно в странах с авторитарными режимами.

Apple утверждает, что последние версии iOS и iPadOS, которые должны быть выпущены до конца этого года, будут включать в себя новые инструменты для шифрования, чтобы, "помогая ограничить распространение CSAM, одновременно защитить право пользователей на приватность".

Снимки будут сравниваться с базой данных, созданной американским Национальным центром по без вести пропавшим и эксплуатируемым детям и другими организациями по защите прав несовершеннолетних.

Как утверждают в Apple, программа сможет улавливать также отредактированные версии известных изображений.

"Высокая точность"

Корпорация настаивает, что ее программа обладает исключительной точностью, и статистическая возможность ошибки равна одному из триллиона случаев в год.

Кроме того, сообщения системы будут проверяться вручную, и только человек сможет заблокировать аккаунт пользователя и передать его данные полиции.

Компания заявляет, что новые приложения обеспечивают даже более высокий, чем прежде, уровень приватности пользователей, и что они не будут собирать никаких данных о фотографиях на айфонах, если те не совпадают с базой CSAM.

Тем не менее, некоторые эксперты выражают сомнения.