МОК потребовал от российских госканалов объяснений из-за оскорблений ЛГБТ-спортсменов

Виталий Шевченко

Служба мониторинга Би-би-си

48 минут назад

Автор фото, European photopress agency Подпись к фото, Лорел Хаббард получила много оскорблений на российском телевидении

Международный олимпийский комитет потребовал объяснений от российских телеканалов "Россия 1" и "Первый канал" из-за оскорблений ЛГБТ-спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Токио.

В выпусках программ "Время покажет" на Первом канале и "60 минут" на телеканале "Россия 1" от 26 июля их участники оскорбили британского прыгуна в воду, открытого гея Тома Дейли, завоевавшего на Олимпиаде золотую медаль, а также трансгендерную участницу соревнований по тяжёлой атлетике, новозеландку Лорел Хаббард.

Разрешение МОК трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях того пола, с которым они себя идентифицируют, вызывало споры. Участие Хаббард ставило вопросы о том, справедливо ли это по отношению к спортсменкам, родившимся женщинами.

Участники программ на российском телевидении обсуждали этот вопрос, оскорбляя спортсменов. Ведущая шоу "60 минут" Ольга Скабеева никак не пыталась этому помешать - напротив, она предположила, что Евросоюз призвал к сокращению финансирования Венгрии и Польши, так как там "большинство против гомосексуализма".

В программе "60 минут" участвовал депутат российской Госдумы Алексей Журавлев, который, говоря об участии этих спортсменов в Олимпиаде, использовал уничижительное определение гомосексуалов. "Мы против этих извращений и пошлости стоим жестко очень", - сказал он.

В свою очередь ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев назвал трансгендеров "психопатами", которых "надо лечить". Сам он надел парик с косичками, изображая Лорел Хаббард. Гость передачи - член высшего совета партии "Единая Россия" и заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой - назвал спортсменов "извращенцами".

Автор фото, Channel One

"Дискриминации абсолютно нет места на Олимпийских играх. Мы приветствуем то, что Токио-2020 поощряет разнообразие и инклюзивность Олимпийских игр", - говорится в заявлении МОК.

"Мы поддерживаем контакт с нашим договорным партнером по телевещанию в России, чтобы прояснить ситуацию и подчеркнуть фундаментальные принципы Олимпийской хартии, и мы принимаем соответствующие меры", - уточнили Би-би-си в организации.

Лорел Хаббард стала первой трансгендерной спортсменкой в истории Олимпийских игр. Она выступила на соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 кг, но не смогла выполнить ни одной успешной попытки и досрочно завершила выступление.

Том Дейли и его партнер по команде Мэтти Ли выиграли золото в синхронных прыжках с десятиметровой вышки. Их победа стала сенсацией, так как в последние годы в этих соревнованиях побеждали спортсмены из Китая. Дейли открыто заявляет о своей гомосексуальности и состоит в однополом браке. Помимо спортивных достижений, он привлек внимание СМИ своим хобби - вязанием. Фотография, на которой он вяжет, сидя на трибунах между соревнованиями, разлетелась в соцсетях.