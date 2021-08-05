В Испании арестован глава итальянской мафии "Ндрангета". Он скрывался два года

час назад

Автор фото, Policia Nacional and Carabinieri Подпись к фото, Доменико Павильятини схватили на мадридской улице

В Испании арестован Доменико Павильятини - глава клана итальянской мафии "Ндрангета", считающегося главным поставщиком кокаина в Европу. Заочно осужденный Павильятини два года был в бегах.

Как объявили сегодня правоохранительные органы Испании и Италии, Доменико Павильятини был задержан во вторник на улице в Мадриде.

"Ндрангета" - мафия, базирующаяся в Калабрии, на самом юге итальянского "сапога", но действующая далеко за пределами Италии. Эксперты считают,что именно эта преступная группировка ввозит в Европу большую часть кокаина, и оценивают ее ежегодный доход в 50 миллиардов евро.

60-летнего Доменико Павильятини называют "боссом боссов" в иерархии "Ндрангеты".

Павильятини задержали в результате совместной операции итальянских и испанских сыщиков. При нем нашли шесть мобильных телефонов, почти 6 тыс. евро наличными и поддельные португальские документы.

Павильятини разыскивался за преступления, совершенные еще в 1980-х и 1990-х. Впервые он был арестован - тоже в Испании - в 1996 году.

Три года спустя его экстрадировали в Италию, где он был приговорен к пожизненному заключению, но в 2019 году адвокаты нашли ошибку в материалах суда, дело было пересмотрено, "босса боссов" выпустили из тюрьмы, и он бежал в Испанию.

Однако в январе этого года итальянский суд заочно приговорил Павильятини к новому сроку - 11 лет тюрьмы - за целый набор преступлений, включая убийство и оптовую торговлю наркотиками.