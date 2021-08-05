Лионель Месси все-таки уходит из "Барселоны"

5 августа 2021, 18:31 GMT Обновлено 13 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Один из лучших футболистов всех времен выступал в знаменитой "сине-гранатовой" форме всю свою карьеру

Эпоха в истории "Барселоны" и мирового футбола закончилась: Лионель Месси все же уходит из клуба.

"Барселона" в четверг объявила, что 34-летний аргентинец вынужден уйти из клуба в силу финансовых и структурных препятствий.

"В результате Месси не сможет остаться в "Барселоне". Обе стороны сожалеют, что желания игрока и клуба в итоге не стали реальностью", - говорится в пресс-релизе "Барселоны".

Контракт Месси с "Барселоной" истек в начале июля, и он стал свободным агентом (то есть может перейти в любой другой клуб без того, чтобы новой команде пришлось платить гигантские отступные).

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Месси вынужден уйти из "Барселоны" в силу финансовых и структурных обстоятельств

По истечении контракта Месси согласился остаться в каталонском клубе на пониженной зарплате, но останется он или нет, зависело от того, сможет ли "Барселона" продать других игроков - в этом и заключается по крайней мере часть финансовых препятствий, упомянутых в пресс-релизе.

Месси пытался уйти из "Барселоны", причем со скандалом, в прошлом году, за год до истечения контракта, но в итоге решил остаться.

Аргентинец провел в каталонском суперклубе всю свою карьеру и выиграл с ней все трофеи, какие может выиграть футбольный клуб.

Где суперзвезда продолжит карьеру, сейчас не известно. Спортивная пресса предполагает, в частности, что Месси может перейти в английский клуб "Манчестер Сити", к Пепу Гвардиоле, который в 2008-2012 гг тренировал "Барселону" с аргентинцем в составе и очень хорошо относится к Лионелю.

Лео Месси переехал в Барселону еще мальчиком, в 13 лет. За основной состав "Барселоны" он играет с 2004 года, с 17 лет, и за эти 17 сезонов забил за клуб невероятные 672 гола. В последнем сезоне он ничуть не сбавил обороты: 38 мячей.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В этом году Месси завоевал первый крупный трофей в составе сборной Аргентины

В этом июне Месси, наконец, что-то выиграл и со сборной: Аргентина победила в Копа Америка, обыграв в финале Бразилию с Неймаром.

В 2014 году аргентинцы с Месси вышли в финал чемпионата мира, но проиграли немцам.

Хроника ухода Месси из "Барселоны"

25 августа 2020 - Месси отправляет в клуб факс о том, что хочет воспользоваться пунктом своего контракта, допускающим немедленный уход без отступных

4 сентября 2020 - Месси объявляет, что остается в "Барселоне", потому что ни один клуб не может заплатить за него 700 млн евро и потому что жена и дети хотят остаться в Барселоне

27 октября 2020 - рассорившийся с Месси президент клуба Жозеп Мария Бартомеу подает в отставку

28 декабря 2020 - Месси говорит, что надеется когда-нибудь поиграть в США, но что будет по истечении контракта, он не знает

31 января 2021 - "Барселона" заявляет, что примет юридические меры против газеты El Mundo, которая опубликовала подробности четырехлетнего контракта Месси на 555 млн евро

16 мая 2021 - после поражения от "Сельты" в конце сезона и краха последних надежд на чемпионство главный тренер "Барселоны" Рональд Куман выражает надежду на то, что это не последняя домашняя игра Месси в составе клуба

22 мая 2021 - пресса пишет о пристальном внимании ПСЖ к ситуации вокруг Месси и его контракта с "Барселоной"

28 мая 2021 - новый президент клуба Жоан Лапорта говорит, что новый конфликт с Месси еще не заключен, но дела идут хорошо

1 июля 2021 - контракт Месси с "Барселоной" истекает, он становится свободным агентом

15 июля 2021 - Месси соглашается остаться в "Барселоне" на пониженной зарплате до 2026 года