Лесные пожары в Греции: эвакуированы пригороды Афин

час назад

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Горит остров Эвбея близ Афин, горят пригороды греческой столицы

Лесные пожары вплотную подошли к столице Греции: в ночь на пятницу власти провели массовую эвакуацию жителей северных пригородов Афин, днем в пятницу погиб один человек.

Огонь уже уничтожил десятки домов, несколько десятков человек попали в больницу. Афины накрыла пелена едкого дыма.

"Это катастрофа, вся деревня сгорела", - сказал агентству Франс Пресс Иоаннис Асланис, житель одной из деревень на большом острове Эвбея близ Афин.

Автор фото, NurPhoto

С Эвбеи 600 человек эвакуировались на материк.

На помощь грекам прилетели пожарные из Франции, Швейцарии, Швеции, Румынии и Кипра.

Распространению огня способствуют сильный ветер и палящая жара. В последнюю неделю температура воздуха днем в Греции превышала 40 градусов.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Сильный ветер быстро разносит огонь и поджигает все новые участки леса и дома. Дом в одном из северных пригородов Афин

"Если кто-то еще думает, что изменение климата - это выдумка, пусть приезжает и посмотрит, с какой силой оно здесь проявляется", - сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Лесные пожары бушуют и в соседних с Грецией Албании, Болгарии, Северной Македонии и Турции. В Турции погибли восемь человек, тысячам местных жителей и туристов пришлось бежать от пожаров.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Пожарные пытаются спасти дома в северных пригородах Афин, но жители из них уже эвакуированы