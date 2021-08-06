Дайджест: Зеленский говорит, что мир на Донбассе на 90% зависит от Путина. Главное 6 августа

52 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в зону конфликта на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судьба мира на востоке Украины полностью зависит от президента России Владимира Путина и призвал его проявить в этом вопросе "политическую и человеческую волю".

Зеленский дал интервью на русском языке ведущему телеканала "Дом", созданного украинским правительством и призванного вещать на неподконтрольные Киеву территории, в том числе аннексированный Россией Крым.

Комментируя свои предвыборные обещания в течение года закончить войну на востоке страны, Зеленский сказал: "Вы же обещали через год закончить войну… Конечно, конечно. Я очень этого хочу. Я все делаю для этого. Но, увы, не все от меня зависит".

"Я сегодня считаю - я абсолютно этого не скрываю - и президент Российской Федерации знает мое мнение - я считаю, что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, в мире в Украине, в деоккупации нашей территории - зависит от одного человека, - сказал Зеленский, при этом не называя фамилии Путина. - И точно надо знать, что он с этим живет. И люди на Донбассе должны это понимать. Не должны жить какими-то иллюзиями - вот если бы да кабы… Нет никаких если бы да кабы!".

Полностью интервью президента Украины можно посмотреть здесь.

Зеленский при этом сказал, что Россия - это одна из сторон конфликта на Донбассе, хотя и не хочет этого признавать. Российские власти неоднократно утверждали, что Киев должен вести прямые переговоры со руководителями непризнанных "ДНР" и "ЛНР", а Москва в противостоянии не участвует.

Во время интервью телеканалу "Дом" Зеленский также заявил, что жители Донбасса, которые считают себя российскими гражданами, должны переезжать в Россию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила его в том, что он сеет раздор.

За последнее время Владимир Зеленский уже не первый раз вступает в заочный спор с президентом России. Летом Путин ответил длинной исторической статьей на высказывание украинского лидера о том, что русские и украинцы - не один народ. В свою очередь Зеленский так отреагировал на заявления Путина об обратном.

Приговор брату Навального по "санитарному делу"

Преображенский суд Москвы намерен огласить приговор Олегу Навальному - брату российского оппозиционера Алексея Навального, а также соратнику политика Николаю Ляскину.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Санитарное дело" связано с оппозиционными акциями протеста в январе этого года

Им предъявлены обвинения по так называемому "санитарному делу", в рамках которого власти преследуют оппозиционных активистов, подозреваемых в нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января. Обвинение просит суд приговорить Ляскина к двум годам ограничения свободы (в числе прочего это означает запрет ночью выходить из дома и покидать Москву). Олегу Навальному прокуроры просят назначить год лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Ранее соратница Навального Любовь Соболь получила по "санитарному делу" полтора года ограничения свободы.

Олимпиада в Токио: чего ждать в пятницу

Олимпийские игры в Токио заканчиваются в воскресенье, однако до этого момента остается еще несколько дней напряженных соревнований.

Автор фото, Aleksandr Sherbak/TASS Подпись к фото, В соревнованих по художественной гимнастике примут участие сестры-близнецы Арина (на фото слева) и Дина Аверины

В пятницу основные надежды спортсменов, представляющих Олимпийский комитет России, связаны с единоборствами. В финале турнира по боксу выступит россиянин Муслим Гаджимагомедов, чемпион мира и Европы, он выступает в категории до 91 кг. Его соперником будет представитель Кубы Хулио Сесар ла Крус - олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

На соревнованиях по вольной борьбе в категории до 74 кг чемпион мира Заурбек Сидаков сразится с представителем Беларуси, европейским чемпионом Магомедхабибом Кадимагомедовым.

Кроме того, в пятницу начинаются соревнования по художественной гимнастике, где у России традиционно сильные позиции. В квалификации участвуют сестры-близнецы Дина и Арина Аверины.

На полное расписание соревнований в пятницу можно посмотреть здесь.

Дело Тимановской: МОК забрал аккредитацию у белорусских чиновников

Международный олимпийский комитет начал расследование против двух белорусских спортивных чиновников, причастных к делу бегуньи Кристины Тимановской, и лишил их аккредитации на Играх в Токио.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кристина Тимановская на пресс-конференции в Варшаве. В ее руках - футболка с надписью на английском "Я просто хочу бежать".

Главный тренер легкоатлетической сборной Беларуси Юрий Моисевич и представитель команды Артур Шумак уже покинули Олимпийскую деревню по требованию МОК. Против них ведется расследование.

Тимановская говорит, что ее пытались заставить бежать на дистанцию 400 метров, к которой она никогда не готовилась. Легкоатлетка публично возмутилась ситуацией, после чего ее попытались насильно отправить из Токио в Минск. Спортсменка это делать отказалась и отправилась в предоставившую ей визу Польшу.

В четверг Тимановская дала интервью корреспонденту Русской службы Би-би-си Оксане Антоненко и рассказала о том, что решение не лететь в Беларусь ей помогла принять бабушка.

Мы также рассказываем еще об одном олимпийском скандале. МОК потребовал от двух российских телеканалов - "Россия 1" и "Первый канал" дать объяснения в связи с прозвучавшими в эфире оскорблениями в адрес ЛГБТ-спортсменов. В частности, нападкам подвергся олимпийский чемпион Том Дейли - британский прыгун в воду и открытый гей, а также трансгендерная участница соревнований по тяжёлой атлетике, новозеландка Лорел Хаббард.

Apple будет сканировать телефоны в поисках детской порнографии

Американский технологический гигант Apple заявил, что вводит действие систему, которая будет автоматически сканировать снимки, размещенные на ее облачном сервисе iCloud Photos, чтобы выявить изображения с детской порнографией.

Автор фото, Reuters

Предполагается, что искусственный интеллект будет сличать снимки с телефонов, "таблеток" и компьютеров пользователей с базой данных известных фотографий издевательств над детьми. В случае совпадений снимки будут отправляться сотруднику компании, который оценит их и в случае необходимости свяжется с правоохранительными органами.

Некоторые, впрочем, опасаются, что подобная система может быть использована не только для борьбы с детской порнографией, но и для преследования политических оппонентов в странах с репрессивными режимами.

Война в Эфиопии: повстанцы Тыграя захватили объект наследия ЮНЕСКО

Повстанцы, действующие в регионе Тыграй на севере страны, взяли под контроль древний город Лалибэла, расположенный в соседней провинции Амхара.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Средневековые православные храмы в Лалибэле высечены в скалах

В Лалибэле находятся уникальные средневековые храмы, высеченные в скалах, она включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вице-мэр города сообщил Би-би-си, что в населенном пункте стрельбы нет, но местные жители его покинули.

Вооруженный конфликт между властями Эфиопии и сепаратистами Тыграя продолжается с осени прошлого года. Летом повстанцы добились военных успехов и перешли в наступление.

Пожары на юге Европы и в США

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что бушующие в стране лесные пожары погасить пока не удается, и худшее для местных жителей еще впереди.

Автор фото, EPA

По словам главы правительства, сильный ветер приводит к быстрому распространению огня, ожидается, что в пятницу ситуация ухудшится. Пожары также не прекращаются в соседних странах: Турции, Италии и Северной Македонии - в последней объявлено чрезвычайное положение на 30 дней.

Тем временем в США во время сильнейшего пожара "Дикси" сгорел исторический город Гринвилл, появившийся более 100 лет назад во времена "золотой лихорадки". Около 800 местных жителей получили указание эвакуироваться.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стена огня в городе Гринвилл, Калифорния

Наш корреспондент Алексей Калмыков объясняет, почему в этом году пожары бушуют по всему миру.

Месси больше не будет в "Барселоне"

И еще одна важная спортивная новость - из клуба "Барселона" уходит один из самых знаменитых футболистов мира Лионель Месси. Для него, так же как и для поклонников футбола по всему миру, это означает конец эпохи: в этом клубе Месси выступал в течение всей своей карьеры и завоевал с ним все возможные титулы.

Автор фото, PA Media

Он играет за основной состав "Барселоны" с 2004 года, когда ему исполнилось 17. С тех пор он забил за клуб невероятные 672 гола. Мы рассказываем о долгой истории ухода Месси из "Барселоны", которого, впрочем, могло бы и не быть.

CNBC: российские хакеры опубликовали данные миллиона карточек

Американский телеканал CNBC сообщил со ссылкой на компанию в области компьютерной безопасности Q6, что российские хакеры выложили данные около миллиона кредитных карточек в даркнет, то есть теневую часть интернета.

В публикации, посвященной основным принципам защиты частных данных и финансов от хакерских атак, подробности взлома не приводятся, в ней также нет информации о связи группы с Россией. Журналисты CNBC указывают только название группы хакеров - "All World Cards" - по их данным, она продает украденные данные карточек другим преступникам.

Си-эн-эн: спецслужбы США получили данные из лаборатории в Ухане

Телекомпания Си-эн-эн сообщает, что американским спецслужбам удалось получить значительное число файлов из Института вирусологии в китайском Ухане, которые теоретически могут помочь проверке версии об искусственном происхождении коронавируса.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Уханьский институт вирусологии недавно посещали эксперты ВОЗ

Источники Си-эн-эн не уточняют, как именно была получена эта информация, однако отмечают, что компьютеры, на которых она хранилась, используют облачный сервис, потенциально подверженный взлому.

Как сказано в публикации, теперь американским экспертам предстоит обрабатывать огромный массив информации об экспериментах в Ухане, для чего будет использоваться суперкомпьютер Национальных лабораторий министерства энергетики США.

В расследовании Си-эн-эн описываются две основные теории происхождения коронавируса: природная и искусственная.

При этом не исключается, что вирус был модифицирован в лаборатории, после чего им случайно заразился один из сотрудников, затем распространивший вирус дальше. Возможно также, что некий эксперт института в Ухане брал образцы у заболевшего животного и случайно стал распространителем вируса, когда вернулся на рабочее место.

Впрочем, слишком надеяться на сенсацию здесь не стоит, предупреждают журналисты. "Многочисленные источники сообщили Cи-эн-эн, что, если не произойдет чего-то крайне необычного, чиновники не ожидают обнаружить безусловные доказательства, такие, например, как перехваченные сообщения", - пишут авторы публикации.

Недавно мы рассказывали о ситуации на границе Литвы с Беларусью, откуда на территорию Евросоюза постоянно прибывают нелегальные мигранты. Страны Запада считают, что белорусские власти намерено отправляют их в западном направлении, чтобы оказать политическое давление на ЕС.

Автор фото, Airbus Подпись к фото, Беспилотник Airbus выполняет полет для Frontex

Наш корреспондент Григор Атанесян пишет о европейской погранслужбе Frontex, которая борется с нелегальной миграцией, в том числе с использованием дронов.

Мы подробно рассказывали о ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, посмотрите ее интервью Русской службе Би-би-си.