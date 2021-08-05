"Он не мог меня оставить". Девушка погибшего белорусского активиста Шишова не верит в его самоубийство

21 минуту назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Божена Жолудь на акции памяти Шишова в Киеве

Девушка белорусского оппозиционного активиста Виталия Шишова, во вторник найденного повешенным в Киеве, заявила Би-би-си, что не верит в версию о его самоубийстве. Божена Жолудь рассказала, что Виталий опасался слежки и фиксировал номера автомобилей, которые останавливались у его дома.

Жолудь, которая находится в Киеве, сообщила радиопрограмме Всемирной службе Би-би-си Newshour, что Шишова не было суицидальных мыслей и он всегда смотрел в будущее с надеждой.

"Я ни за что в жизни не поверю. У нас были общие планы на эту жизнь, - сказала она в ответ на вопрос, не было ли у Шишова мотивов покончить с собой. - Я общалась с его друзьями, с которыми он общался до меня, они все говорят, что такого быть не может, потому что у него всегда [была готовность] придумать план какой-то - самоусовершенствование на год, допустим. Чего-то добиться… Ну и [он] пытался его всегда выполнить. Я думаю, это невозможно. Просто он не мог меня оставить".

26-летний Шишов был руководителем организации "Белорусский дом в Украине", которая помогает беженцам из Беларуси, покинувшим страну по политическим мотивам. В частности, оказывает им поддержку в поисках жилья и работы, а также с юридическими консультациями, следует из описания на сайте.

Он пропал в понедельник утром, а во вторник его повешенное тело обнаружили в одном из киевских парков, недалеко от его дома. Рядом с телом был найден его телефон (при этом известно, что с него было сделано несколько звонков, которые сразу сбрасывались при ответе), а также несколько поставленных друг на друга пеньков. По данным коллег и близких Шишова, на теле также были обнаружены повреждения, которые , по их мнению, могут свидетельствовать о физической борьбе перед смертью.

Украинская полиция расследует две основные версии произошедшего: самоубийство и убийство с имитацией суицида.

Шишов боялся слежки

В четверг представители белорусского оппозиционного Движения солидарности "Разам" ("Вместе") назвали смерть Шишова "политическим убийством и частью гибридной войны против Беларуси и Украины".

Автор фото, IMAGE SOURCETADEUSZ GICZAN Подпись к фото, 26-летний Виталий Шишов работал в организации "Белорусский дом в Украине"

В своем интервью Жолудь сказала, что Шишов опасался слежки - и даже записывал номера подозрительных машин, которые замечал около дома. "У него было такое, что он мог из окна сидеть смотреть, какие машины во двор заезжают, - говорит подруга Шишова. - Но знаете, я как-то всерьез к этому не относилась больше. Говорила ему - может, у тебя паранойя? Кому мы нужны здесь? Но как видите... У него было какое то предчувствие".

Жолудь также сообщила, что Шишов рассказывал о своих подозрениях сотрудникам Службы безопасности Украины. "Человек сказал просто из СБУ - следите за друг другом, обращайте на друг друга внимание, чтобы если кто то пропал, то мы об этом знали. Чтобы не было времени, допустим, вывезти в Беларусь", - рассказывает подруга оппозиционного активиста.

Она вспоминает о нем как о любящем и заботливом человеке. "Он был самым лучшим для меня, кого я встречала, - сказала Божена Жолудь. - Он был… Он всегда был радостный, он не любил, когда я грустила. А если я, может, обиделась и из-за него грущу, он всегда расстраивался, старался, чтобы я никогда не расстраивалась. Старался заботиться обо мне".

Шишов находился в Киеве с осени прошлого года, он переехал на Украину из-за череды арестов активистов, протестующих против Александра Лукашенко.

"Занимался верификацией"

Как сообщают в "Белорусском доме в Украине", он "брался за абсолютно все виды деятельности: помощь людям, которые переезжают на Украину, проведение акций против режима Лукашенко, обращение в госорганы для продвижения законопроектов, которые помогают соотечественникам в формировании диаспоры на Украине и тому подобное".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Во время акции памяти Шишова в Киеве

По сведениям белорусской службы Радио Свобода (в России все ее структуры признаны иностранными агентами), организация "Белорусский дом в Украине" была также связана с выходцем из Беларуси Сергеем Коротких, который принимал участие в боях на Донбассе в составе батальона "Азов" и, по некоторым утверждениям, ранее состоял в нескольких неонацистских организациях.

Друг и коллега Шишова Юрий Щучко, который был в числе волонтеров, помогавших искать его тело, рассказал журналистам, что погибший занимался верификацией белорусов, которые въезжали на украинскую территорию.

"Нас сотрудники украинских спецслужб в негласных беседах предупреждали, что агентура КГБ в Беларуси есть, и ее становится больше, в том числе за счет потока беженцев. Поток беженцев невозможно контролировать, - объяснял Щучко в эфире украинского телеканала "Украина 24". "Виталий в том числе занимался верификацией этих людей. Он был нашей контрразведкой. В более частном понимании. И да, мы знали, что на нас охотятся", - говорил он.

Глава отдела расследований сайта Bellingcat Христо Грозев также заявлял о том, что сотрудники спецслужб России пытаются проникнуть в движение белорусских оппозиционных активистов на Украине. Грозев пообещал направить все возможные ресурсы для изучения обстоятельств смерти Шишова.

Божена Жолудь тоже говорит о том, что Шишов пытался проверять людей, приезжающих из Беларуси на Украину. "Было важно, так как он был главой Белорусского дома, чтобы каждый белорус был здесь в безопасности. То есть на всех приезжающих людей у него была какая то такая чуйка. Он пытался как-то проверить, чтобы не приехал какой то мент или кагебист, пытался уберечь всех. Но себя не уберег", - говорит она.

"Для него было важно, чтобы о других помнили"

Жолудь также рассказала, что Шишов был в числе людей, которые проводили акции протеста после убийства в Минске Романа Бондаренко - они проходили в минском дворе, известном как "Площадь перемен".

"Когда убили Романа Бондаренко, он стоял на вахте. То есть это была зима, морозы. Все равно приезжал, стоял. Для него было важно, чтобы о других помнили", - сказала она.

Украина, Польша и Литва - страны, куда чаще всего направляются противники Александра Лукашенко, опасающиеся оказаться за решеткой после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.