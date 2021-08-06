Из изолятора в Подмосковье сбежали пять человек. Среди них обвиняемый в убийстве "колбасного короля"
Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Среди них - обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова.
"Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых", - сообщила прокуратура Московской области в своем телеграм-канале.
Источник агентства Интерфакс приводит имена сбежавших: Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Николай Тетеря и Александр Мавриди. Последний обвиняется в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова.
То, что среди сбежавших из изолятора был Мавриди, подтвердили в управлении Следственного комитета по Московской области.
"Около 4 часов утра из ИВС ОМВД России по Истре через спецприемник с применением предметов, запрещенных в обороте в помещении ИВС, предположительно, гаечного ключа, открутили замки дверей, после чего совершили побег из-под стражи пять человек", - сообщила представитель ведомства Ольга Врадий (цитата по ТАСС).
Остальные четверо беглецов обвиняются в краже, уточнила она.
Для установления обстоятельств побега в Истру направлена комиссия из областного управления МВД.
Гендиректор компаний "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" Магуров был убит в ноябре прошлого года в своем загородном доме в Истре - его застрелили из арбалета. На следующий день по подозрению в убийстве был задержан 49-летний уроженец Казахстана Александр Мавриди.
В СКР также сообщили, что задержанного заподозрили в причастности и к другой преступной деятельности - черному риэлторству. Во время обыска в его квартире в Москве следователи обнаружили пенсионера, который был прикован к кровати наручниками, а также мужчину, который за ним присматривал.
Убийство "Колбасного короля" в Истре. Что известно
Предприниматель Владимир Маругов, гендиректор компаний “Мясная империя” и “Озерецкие колбасы”, был убит в ночь на понедельник в своем загородном доме в Истре выстрелом из арбалета. Би-би-си рассказывает, что известно об убийстве и самом бизнесмене.
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