Байден разрешил жителям Гонконга, уехавшим в США, оставаться там по полтора года. Пекин негодует

32 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Закон о национальной безопасности, по которому было арестовано более 60 человек, ввели в Гонконге после масштабных протестов

Китай гневно отреагировал на решение властей США предоставлять временное убежище находящимся в Штатах гражданам Гонконга, даже с истекшими визами. Президент Джо Байден накануне подписал меморандум, позволяющий гонконгцам, которых притесняют на родине, оставаться в стране на полтора года с возможностью продления.

Решение властей США облегчит жизнь нескольких тысяч уже находящихся в США выходцев из Гонконга, где после крупнейшей волны протестов сажают в тюрьмы активистов и закрывают независимые СМИ.

Пекин в пятницу обвинил США в клевете, вмешательстве в свои внутренние дела и в "напрасных попытках стигматизировать" Гонконг, отделяя его от Китая.

США - не первая страна, решившая предоставить убежище гонконгцам, притесняемым из-за принятого Пекином в прошлом году закона о национальной безопасности. Британия предлагает гонконгцам-носителям заморских британских паспортов облегченную процедуру получения гражданства.

Речь потенциально идет о 5,4 млн человек, которые сегодня имеют право получить британское гражданство по упрощенной процедуре. На прошлой неделе британское правительство одобрило создание фонда в 2,6 млн фунтов для помощи в адаптации приехавшим из Гонконга семьям. Глава британского МИД Доминик Рааб назвал шаг Байдена "решением человека с большим сердцем".

Президент Байден, подписывая меморандум о предоставлении убежища выходцам из Гонконга, сослался на "веские причины из области международной политики". "В одностороннем порядке установив закон Китайской Народной Республики о национальной безопасности в Гонконгском особом административном районе, КНР подорвала права и свободы в Гонконге", - говорится в его заявлении.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Прощай, Apple Daily". Почему закрытие газеты в Гонконге вызвало протест

Первый приговор по закону о нацбезопасности в Гонконге был вынесен неделю назад. 24-летний гражданский активист Тун Ин-кит получил девять лет лишения свободы. Его обвиняли в том, что 1 июля 2020 года в ходе протестов против тогда еще нового закона он направил свой мотоцикл на группу из трех полицейских, размахивая флагом с надписью: "Свободу Гонконгу! Революция сейчас!"

За последний год по закону о нацбезопасности в Гонконге арестовали более 60 человек, но до приговора дошло пока только дело Тун Ин-кита, хотя еще несколько дел сейчас активно рассматриваются.

Несколько выходцев из Гонконга, опрошенных журналистами, говорят, что очень рады инициативе администрации Байдена. "Я счастлива и очень рада решению Байдена нас не бросать - США нас не бросили", - говорит Мэгги Шум, научная сотрудница из Гонконга, живущая в США.

Глава лоббировавшего решение вашингтонского НКО "Гонконгский демократический совет" Сэмюэл Шу говорит, что решение может коснуться примерно 100 тыс. человек.

"Закручивание гаек в Гонконге продолжается у всех на глазах уже два года, поэтому я считаю, что отправлять людей восвояси, заставлять их возвращаться, притом что многим из них грозит неминуемый арест и уголовное дело, - это просто негуманно и недопустимо. Восемнадцать месяцев - это, как я понимаю, довольно стандартный срок, на который правительство США предоставляет временный статус людям, которые не могут вернуться на родину. И еще хочу заметить, что по указанию президента эти 18 месяцев могут продлеваться", - заявил Шу в интервью Би-би-си.