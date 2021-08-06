Смертность от ковида в России выросла. Больше умирают только в Индии и Бразилии
В июне в России от коронавируса умерли более 20 тысяч человек, передает Росстат. Всего в стране за этот месяц зарегистрировано 185,6 тысяч смертей, что на 23 тысячи больше майских показателей. За июнь в мире смертность от ковида оказалась выше только в Бразилии и Индии.
Оперштаб по борьбе с коронавирусом приводит другие данные: по его информации, в июне было зафиксировано 13509 случаев смерти от Covid-19, подсчитала Би-би-си.
Росстат в отличие от оперштаба разделяет смертность от коронавируса на четыре группы:
- коронавирус как основная причина смерти зафиксирован у 19998 граждан;
- коронавирус предполагается как основная причина смерти (но необходимо провести дополнительные медицинские исследования) выявлен у 3374 человек;
- коронавирус как сопутствующее заболевание, повлиявшее на развитие иных болезней - в 881 случае;
- Covid-19 как сопутствующее заболевание, не повлиявшее на наступление смерти - у 2865 человек.
Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, общая смертность в России в этом июне выросла на 14,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Она объяснила это резким подъемом заболеваемости, вызванным распространением индейского штамма "дельта", который считается гораздо более заразным, чем уханьский штамм (с него в прошлом году началась пандемия). Это соответствует данным Росстата.
Всего с января по июнь в России умерли более 1,1 млн человек - на 16% больше, чем год назад за тот же период.
Мировыми лидерами по абсолютному количеству умерших от коронавируса в июне оставались Бразилия и Индия. В Бразилии за месяц было зафиксировано 55,2 тысяч смертельных случаев, а в Индии - 67,5 тысяч (данные Университета Джонса Хопкинса). Эти две страны обогнали Россию по абсолютному числу умерших от коронавируса. Бразилия опережала Россию и по числу умерших на душу населения.
Но ситуация явно изменилась в последние недели: Россия, по данным Университета Джонса Хопкинса, выбилась в лидеры по количеству умерших на душу населения. В этой статистике используются данные оперштаба.
Индия стала первой страной, пострадавшей от штамма "Дельта". В этой стране были зафиксированы первые случаи заболевания.
Среди стран, которым удалось радикально снизить смертность - Израиль и Швеция. В Израиле в июне от ковида умерло 17 человек, а в Швеции - 178. Оба государства активно проводят массовую вакцинацию населения: они привили около 60% населения.
Израильские власти после появления "Дельты" вернули ограничительные меры. 16 июля государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что хотя штамм "дельта" проник в страну, на уровень заражений это не повлияло.
Сильно снизить смертность от Covid-19 удалось и Британии, также благодаря масштабной вакцинации. В июне в стране от инфекции умерли 359 человек, хотя на пике первой волны пандемии Британия была одним из мировых лидеров по смертности от Covid-19.
В США, где в январе фиксировали около 100 тысяч смертей, в июне от ковида умерли 10,3 тысячи человек. В конце июня Белый дом объявил о том, что в стране вакцинированы 70% населения.
Как считают смертность в России
Сравнивать смертность от коронавируса в разных странах непросто из-за разных методик подсчета. Например, Бельгия включала в итоговую статистику летальности от Covid-19 даже те смерти, где было хотя бы подозрение на заражение коронавирусом. В результате у Бельгии данные по умершим от коронавируса намного выше, чем у других.
Большинство стран включают в статистику всех умерших, у которых тест на коронавирус оказался положительным. Считаются не только больные, которые умерли от коронавируса, но и больные, у которых ковид был сопутствующим заболеванием.
Как поясняется на портале "стопкоронавирус.рф", в России не любой гражданин, у кого по тестам или в результате посмертного вскрытия определен Covid-19, вносится в списки умерших от коронавируса.
"Коронавирусная инфекция по результатам паталогоанатомического вскрытия может быть поставлена и в том случае, если тест на коронавирус был отрицательным. Но в списки попадают только те, у кого Covid-19 стал главной причиной смерти, а не обострившиеся в ходе инфекции имеющиеся хронические заболевания. Таким образом, в России есть формулировка "смерть от Covid-19", умершие с таким посмертным диагнозом и пополняют статистику смерти от коронавируса. А есть формулировка "смерть с COVID-19" - когда есть подтвержденная коронавирусная инфекция, но смерть произошла от другой причины", - говорится в объяснении.
Смертность от коронавируса в большинстве стран как правило растет и падает скачками - в какие-то дни может быть зафиксирован резкий рост, а в какие-то - столь же резкий спад.
В России, судя по официальной статистике, за последние три месяца не было ни одного резкого скачка, и число заболевших день ото дня увеличивалось или уменьшалось лишь на несколько человек.
Медленная вакцинация
Глава Минздрава Михаил Мурашко накануне сообщил, что в России от коронавируса привиты 38,9 миллиона человек (то есть примерно 27,7% населения страны). Чиновник не уточнил, идет ли речь о полном цикле прививки или в это число включены и те, кто получил только первый компонент вакцины.
Согласно неофициальной статистике на сайте govgov.ru, на сегодняшний день в России 38,3 миллиона человек (26.2% населения) привиты хотя бы одним компонентом вакцины и 27,4 миллиона (18.8% населения) - полностью привиты.
По данным российского минздрава, темпы вакцинации в стране замедлились: за последние две недели количество привившихся увеличилось на 11,5%, тогда как за предыдущие - почти на 25%. Вакцинация в России снизила темпы после смягчения коронавирусных ограничений: в частности, в Москве и Подмосковье отменили QR-коды для ресторанов и кафе.
Мурашко уверил, что в России нет проблем с доступом к вакцинам. Между тем, в Москве за последние два месяца несколько раз заканчивались запасы вакцин "Ковивак" и "Эпиваккорона", и единственной доступной вакциной оставался "Спутник V". Дефицит "Ковивака" и "Эпивака" наблюдался и в Петербурге.
Прививочная кампания в России проходит медленно не только из-за недостатка или отсутствия выбора вакцин, но и из-за недоверия граждан к вакцинам. По данным опроса ВЦИОМ, опубликованным 10 июня, лишь чуть более половины респондентов (55%) изъявили желание сделать прививку российской вакциной от коронавируса, и лишь 17% из них сказали, что уже сделали ее.
Почти половина, 42% опрошенных заявили, что не стали бы делать такую прививку. Среди "отказников" популярны ссылки на то, что она еще недостаточно исследована, противники прививки опасаются ее побочных эффектов.
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