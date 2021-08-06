Премьеру Сент-Винсента и Гренадин разбили голову противники обязательной вакцинации

4 часа назад

Автор фото, Reuters

Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин, небольшого островного государства в Карибском море, госпитализирован после того, как получил сильный удар по голове тяжелым предметом, брошенным участниками митинга против введенной правительством обязательной вакцинации медиков от Covid-19.

74-летний Ральф Гонсалвиш проходил сквозь толпу, собравшуюся возле здания парламента. На снимках видно, как окровавленного премьера уводят с места инцидента.

Офис премьер-министра сообщил, что он был ранен неким "метательным орудием". Местные СМИ полагают, что это был камень.

Митингующие швырялись камнями и пустыми бутылками. Неизвестно, целился ли кто-то в премьера специально.

Министр финансов Сент-Винсента и Гренадин сообщил агентству Рейтер, что главу правительства переправили на Барбадос, чтобы сделать ему МРТ мозга.

Местные СМИ сообщают, что полиция задержала женщину, подозреваемую в нападении.

Автор фото, Reuters

Сент-Винсент и Гренадины - бывшая британская колония, состоящая из 33 островов в южной части Карибского моря общей площадью 389 квадратных километров с населением около 120 тысяч человек. Самый большой остров, Сент-Винсент, был открыт Колумбом 22 января 1498 года, в день святого Винсента.

Главная отрасль экономики - туризм, сильно пострадавший от пандемии. Кроме того, в апреле нынешнего года несколько тысяч жителей Сент-Винсента пришлось эвакуировать из-за извержения вулкана Суфриер.

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии на островах зарегистрированы 2298 заболевших и 12 летальных исходов. Привито на данный момент чуть меньше 9% населения.