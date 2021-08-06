Талибы впервые захватили столицу провинции в Афганистане

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Потеря Заранджа придаст импульс наступлению талибов

Боевики движения "Талибан" (запрещено в России) захватили столицу провинции Нимроз, город Зарандж на юго-западе Афганистана. Потеря города, находящегося недалеко от иранской границы, не подтверждается официально, однако информацию подтвердили два независимых источника Би-би-си.

Зарандж стал первой столицей афганской провинции, павшей в ходе последнего наступления талибов. Ранее также сообщалось, что бои ведутся за более крупные города Герат, Лашкаргах и Кандагар.

"Талибан" продолжает наступление по мере того, как страну покидают военные США. По разным оценкам, организация контролирует от 50% до 80% территории страны за пределами городов, но до сегодняшнего дня под ее контролем не было областных центров.

Зарандж - крупный торговый город - пал в результате продолжительных боев, после того как исламисты захватили все прилегающие к нему территории.

По словам источника Би-би-си в правительстве, бои все еще продолжаются у местного подразделения афганского управления безопасности. В соцсетях появились ролики мародерства в городе.

Если верить постам в соцсетях, талибы захватили полицейский участок и забрали автомобили.

По словам неназванного источника агентства Рейтер, боевикам удалось захватить город из-за нехватки правительственных подкреплений. Также сообщается, что под контролем у боевиков - городской аэропорт.

Захват Заранджа, вероятно, даст импульс наступлению талибов. Оно происходит на фоне вывода из страны войск США, которые находились там почти 20 лет. Афганистан покинули уже около 95% американских военнослужащих.

По некоторым оценкам, персонал ВВС США составлял до 80% боевой силы и гражданских контрактников афганских ВВС, и их уход поставил правительство Афганистана в крайне сложное положение.