Олимпийский дневник: россиянки впервые за 25 лет упустили золото в художественной гимнастике

27 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Линой Ашрам получила преимущество в 15 сотых балла

В предпоследний день Олимпиады-2020 в Токио вручается самое большое количество медалей - 34 комплекта. Пока главная драма разыгралась в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике.

Израильтянка Линой Ашрам заняла первое место, обойдя российскую спортсменку Дину Аверину на 15 сотых балла. Ее сестра Арина заняла четвертое место, уступив бронзу Алине Горнасько из Беларуси. В квалификации обе Аверины обошли Ашрам на три балла.

Российские спортсменки ни разу с 1996 года не оставались без золота по художественной гимнастике на Олимпиаде.

Ашрам стала первой женщиной в истории Израиля, завоевавшей золотую медаль на Олимпиадах.

Судейство в финале вызывало много споров, многие спортсменки подавали протесты из-за низких баллов, и российским гимнасткам несколько таких протестов удовлетворили.

Автор фото, Rex Features Подпись к фото, Дина Аверина подавала протест после упражнения с булавами, но он был отклонен, ее сестре за тот же вид после протеста добавили 0,4 балла

"Это спортивная драма, но абсолютно не трагедия. Девочки боролись, но, видимо, не справились с волнением, перегорели между квалификацией и финалом. По поводу судейства скажут эксперты, коим я не являюсь. Но мне казалось, что Дина выступила лучше, но судьи решили по-другому. По-человечески нужно девочек поддержать. Я призываю это сделать всех российских болельщиков, потому что они боролись и сделали все в этой ситуации", - прокомментировал результаты глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.